Η Μαρία Καλλιπέτη μαζί με τον σύζυγό της Τόλη Ασμάνη παρέμειναν το 2023 για περισσότερες από δώδεκα ημέρες στο «σημείο μηδέν» του πολέμου στο Σουδάν. Βρίσκονταν μόλις ένα χιλιόμετρο από το Πεντάγωνο της χώρας και δίπλα από την τουρκική πρεσβεία, σε μια περιοχή όπου οι βομβαρδισμοί και τα πυρά ήταν καθημερινότητα και κάθε λεπτό μπορούσε να αποδειχθεί μοιραίο.

Οι δύο έλληνες ομογενείς αρνήθηκαν πεισματικά να εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς τους επτά σκύλους τους. Η στάση τους οδήγησε σε μια πρωτοφανή επιχείρηση διάσωσης: για πρώτη φορά οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση από την ελληνική κυβέρνηση – με έλληνες κομάντο και τη συνδρομή του έλληνα πρεσβευτή στο Κάιρο, της προέδρου της ελληνικής κοινότητας και τη βοήθεια του θρησκευτικού ηγέτη του Σουδάν – ώστε να απομακρυνθούν μαζί με τα ζώα τους από εμπόλεμη ζώνη.

Η ιστορία αυτή ανέδειξε κάτι που συχνά παραμένει αόρατο: σε κάθε πόλεμο τα ζώα είναι επίσης θύματα, όμως σχεδόν ποτέ δεν λογίζονται επισήμως ως απώλειες. Σήμερα, ένα αντίστοιχο δίλημμα αντιμετωπίζουν δεκάδες Ελληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εγκλωβισμένοι με 45 κατοικίδια

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», περισσότεροι από 70 Ελληνες με περίπου 45 κατοικίδια ζώα ζητούν να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα. Η λύση που εξετάζεται είναι η ναύλωση ειδικής πτήσης που θα μπορέσει να μεταφέρει τους ανθρώπους μαζί με τα ζώα τους. Εάν όντως πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται πτήση επαναπατρισμού που θα περιλαμβάνει τόσο μεγάλο αριθμό κατοικιδίων.

Πηγή του υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ότι υπάρχει μέριμνα να επιστρέψουν στην Ελλάδα όλοι οι έλληνες πολίτες αδιακρίτως και γι’ αυτό σχεδιάζεται πτήση επαναπατρισμού τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα κατοικίδιά τους.

Οπως εξηγεί η ίδια πηγή, προτεραιότητα δόθηκε αρχικά στον επαναπατρισμό των επισκεπτών και στη συνέχεια των μόνιμων κατοίκων, εξού και στη δεύτερη φάση ανέκυψε εντονότερα το ζήτημα των κατοικιδίων. Επισημαίνει μάλιστα ότι οι αραβικές αεροπορικές εταιρείες ήταν ανένδοτες στο να δεχθούν ζώα στις πτήσεις επαναπατρισμού.

Η Δανάη Κουκουλομάτη, μόνιμη κάτοικος Ντουμπάι, είναι εκείνη που συγκέντρωσε και συντόνισε τους Ελληνες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που έχουν κατοικίδια και επικοινώνησε την ανάγκη τους να επιστρέψουν μαζί τους στην Ελλάδα.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», εξηγεί ότι για τους περισσότερους η εγκατάλειψη των ζώων δεν αποτελεί επιλογή. Η ίδια θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα μαζί με τις δύο γάτες της, την Κίμτση και τον Μάι-Τάι.

«Δεν θα αφήσουμε τα ζώα μας πίσω»

«Μόνο και μόνο που κινητοποιήθηκαν οι Ελληνες για τη δική μας ανάγκη και το μήνυμα έφτασε στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία στάθηκε δίπλα μας και αποφάσισε να βοηθήσει τόσο γρήγορα, αυτό με κάνει περήφανη που είμαι Ελληνίδα», λέει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει:

«Είμαι πολύ περήφανη Ελληνίδα. Θα είναι κάτι πρωτοπόρο και καινοτόμο. Τα καλά πρέπει να λέγονται. Μια ολόκληρη χώρα όπως τα ΗΑΕ δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις τόσες εγκαταλείψεις ζώων, ενώ μια χώρα σαν την Ελλάδα έχει ήδη στείλει τόσες πτήσεις επαναπατρισμού και τώρα σχεδιάζει μία ακόμη για να βοηθήσει εμάς και να μην αφήσει απροστάτευτα τα ζώα μας».

Σημειώνεται ότι μετά την έναρξη των επιθέσεων στην περιοχή έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση τόσο των εγκαταλείψεων ζώων όσο και των αιτημάτων ευθανασίας σε υγιή ζώα. Οι εικόνες ανθρώπων που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα ζώα τους δεν είναι πια σπάνιες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δεσμοί αυτοί αποδεικνύονται ισχυρότεροι ακόμη και από τον φόβο ενός πολέμου.

Διάλογος στην Ευρώπη

Για δεκαετίες τα σχέδια εκκένωσης, τα καταφύγια και οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού σχεδιάζονταν αποκλειστικά για ανθρώπους. Τα ζώα αντιμετωπίζονταν ως μια λεπτομέρεια που έπρεπε να μείνει πίσω.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ανοικτός διάλογος μεταξύ διεθνών φιλοζωικών οργανώσεων που συμμετέχουν στο Eurogroup for Animals για την υιοθέτηση κανονισμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι θα προστατεύουν και τα ζώα σε εμπόλεμες ζώνες ή σε ανθρωπογενείς κρίσεις», δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» η Ελενα Δέδε, ιδρύτρια του οργανισμού Dogs’ Voice.

Ομως η κοινωνία έχει αλλάξει. Για εκατομμύρια ανθρώπους τα ζώα συντροφιάς είναι πλέον μέλη της οικογένειας. Και όταν μια οικογένεια αναγκάζεται να φύγει για να σωθεί, δεν μπορεί να αφήνει πίσω τα πιο ανυπεράσπιστα μέλη της.

Ισως λοιπόν το πραγματικό ερώτημα σήμερα να μην είναι αν τα ζώα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε τέτοιες επιχειρήσεις. Αλλά γιατί αυτό δεν θεωρείται ήδη αυτονόητο.

Κατοικίδια εκτός καταφυγίων

Στην Κύπρο, στις πτήσεις επαναπατρισμού έγιναν δεκτά τα κατοικίδια αλλά αρνητική αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση ότι, σε περίπτωση χρήσης καταφυγίων πολιτικής άμυνας, δεν θα γίνονται δεκτά.

Οπως εξήγησε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» η Μαρία Λούκερη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια που ζει στη Λεμεσό και κηδεμόνας των Τζεμ, Λίζα και Πογκούλη, «γενικότερα τα ζώα στην Κύπρο βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα». Η ίδια τονίζει ότι σε περίπτωση ανάγκης δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τα ζώα της για να μεταβεί σε καταφύγιο.

Ανάλογη είναι η στάση και άλλων πολιτών. Η Α.Μ. από τη Λάρνακα, κηδεμόνας δύο σκύλων, μιας γάτας και μητέρα τριών παιδιών, δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»:

«Είμαι πολύ απογοητευμένη από την κυπριακή κυβέρνηση που δεν προέβη σε ενέργειες να δημιουργήσει καταφύγια που να δέχονται και τα ζώα μας. Θα μπορούσε κάποια από τα καταφύγια της Πολιτικής Αμυνας να τα αφήσει για όσους έχουν κατοικίδια».

Η ίδια προσθέτει ότι η οικογένειά της έχει ήδη λάβει μια δύσκολη απόφαση:

«Αποφασίσαμε πως σε περίπτωση ανάγκης θα μείνουμε όλοι μαζί στο σπίτι. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε πολιτισμό, πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες προστασίας και για τους ανθρώπους και για τα ζώα».