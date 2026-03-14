Αλλαγές φαίνεται πως έχει φέρει σε καταστήματα εστίασης και στην πελατεία των διατροφολόγων το διαρκές «κυνήγι» απώλειας βάρους, μαζί με τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής και την προσεγμένη διατροφή που πολλοί άνθρωποι πλέον επιλέγουν να εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Πολλά εστιατόρια μπαίνουν σε μια λογική να φτιάξουν εξειδικευμένα μενού ή να προσθέσουν συγκεκριμένα πιάτα για να προλάβουν τη ζήτηση για fitness γεύματα με καταγεγραμμένες θερμίδες, μια τάση που κάποιοι ονομάζουν «το νέο vegan», παρομοιάζοντάς το με την ένταξη χορτοφαγικών επιλογών στους καταλόγους, κάτι που ήταν διαδεδομένο τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα, ακόμα και καταστήματα που πωλούν πιο παραδοσιακές κουζίνες, όπως η ελληνική – μεσογειακή, έχουν παρατηρήσει αυτή την τάση και έχουν ξεκινήσει να προσφέρουν πιο ελαφριά πιάτα. «Υπάρχει μια προσαρμογή στο μενού. Οι πελάτες έχουν αλλάξει, έρχονται και ρωτούν πολλά για κάθε πιάτο, για το τι περιέχει ένα φαγητό. Επίσης παρατηρείται μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ», ανέφερε σχετικά ο Ιωάννης Δαβερώνης, πρόεδρος της Ενωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Υπάρχουν βέβαια και εξειδικευμένες σχετικές υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια, σημειώνουν αύξηση τα μαγαζιά που προσφέρουν delivery ειδικά σχεδιασμένων και μετρημένων, έτοιμων γευμάτων για απώλεια βάρους και υγιεινή διατροφή. «Βλέπουμε μια τεράστια αύξηση στη ζήτηση. Οταν ξεκινήσαμε το 2021, μπορεί να ετοιμάζαμε 2.000 μερίδες τον μήνα και τώρα κάνουμε 3.000 σε μία ημέρα», είπε στα «ΝΕΑ» η Μυρτώ Γαλάνη, διαιτολόγος που εργάζεται σε τέτοια υπηρεσία. Πολλά από αυτά τα μαγαζιά μπορούν να φέρουν τα έτοιμα γεύματα ακόμα και στον χώρο εργασίας του ενδιαφερομένου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και σε όσους εργάζονται πολλές ώρες να ακολουθούν ένα υγιές διαιτολόγιο.

Στο εξωτερικό, παρατηρείται μία ακόμη παράμετρος. Σε πρόσφατο ρεπορτάζ τους, οι «New York Times» αναφέρουν ότι διαφόρων ειδών καταστήματα εστίασης – από fast food μέχρι κυριλέ εστιατόρια – έχουν αρχίσει να φτιάχνουν «ειδικά μενού» για ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα GLP-1 για αδυνάτισμα, όπως το Ozempic. Τα μενού αυτά προσφέρουν συνήθως μικρότερες μερίδες για να ταιριάξουν με τη μικρότερη όρεξη των πελατών για φαγητό.

Ετσι, μαγαζιά στη Νέα Υόρκη έχουν γεμίσει με ανθρώπους που απολαμβάνουν μπέργκερ, τηγανητές πατάτες ή ακόμα και κοκτέιλ σε μερίδες μινιόν. Υπολογίζεται ότι περίπου 10% των Αμερικανών παίρνουν φάρμακα GLP-1, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι περισσότεροι από 50% που τα παίρνουν βγαίνουν για φαγητό σπανιότερα από όσο πριν. Αλλη έρευνα θέλει 63% όσων παίρνουν Ozempic να παραγγέλνουν πολύ λιγότερο φαγητό όταν πηγαίνουν σε εστιατόρια.

«Δεν αρκούν τα φάρμακα»

Πίσω στην Ελλάδα, έχει ενδιαφέρον και η άλλη πλευρά του νομίσματος, καθώς η «εμμονή» με την απώλεια βάρους φέρνει αλλαγές και στα γραφεία των διατροφολόγων. Μπορεί βέβαια στη χώρα μας η χρήση φαρμάκων GLP-1 για αδυνάτισμα να μην είναι τόσο διαδεδομένη όσο στις ΗΠΑ, όμως, όπως παρατηρεί ο διατροφολόγος – διαιτολόγος Μανώλης Μανωλαράκης, υπάρχει κόσμος που επαναπαύεται αποκλειστικά στη χρήση τέτοιων φαρμάκων και δεν υιοθετεί μια ευρύτερη αλλαγή στις διατροφικές του συνήθειες.

«Σύντομα αυτός ο κόσμος θα καταλάβει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο», είπε στα «ΝΕΑ» ο Μ. Μανωλαράκης, εξηγώντας ότι χωρίς μια σημαντική αλλαγή στο τι και στο πόσο τρώμε, υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας μυϊκού ιστού. Επειτα, όταν σταματήσει η φαρμακευτική αγωγή, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επανέλθουν όλα τα κιλά και μαζί όλα τα προβλήματα υγείας που ενδεχομένως τα συνόδευαν, όπως το σάκχαρο, η πίεση και η χοληστερίνη. «Πρόκειται ουσιαστικά για μια τρύπα στο νερό», καταλήγει.