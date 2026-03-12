Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προκαταρκτική έρευνα που διέταξε η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου που «έφυγε» το Σάββατο από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο ύστερα από καταγγελίες για εκφοβισμό που υφίστατο και ενώ ο θάνατός της έχει προκαλέσει συγκίνηση αλλά και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση χθες νωρίς το πρωί.

Αφού εκφράζει τη θλίψη του, τονίζει ότι η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. «Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη». Οπως επισημαίνεται, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου από την πρώτη στιγμή προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων καθώς «απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Εμπρακτη στήριξη

«Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε (επίσης χθες) το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Αφού εκφράζει τα συλλυπητήριά της, η ΟΛΜΕ αναφέρεται στο πιεστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στον παιδαγωγικό τους ρόλο «παρά την αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας τους, την οικονομική απαξίωση του κλάδου και ένα κλίμα πειθαρχικών ποινών και διώξεων που επιβαρύνουν το εργασιακό περιβάλλον».

Συγκεκριμένα καταγράφονται η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης των εκπαιδευτικών από την Πολιτεία και οι συνθήκες που επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο το έργο των εκπαιδευτικών. «Παράλληλα», τονίζεται «μέσα στη σχολική ζωή αντανακλώνται τα προβλήματα που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους: οικονομικές δυσκολίες, έντονο άγχος για τις εξετάσεις, εξάρτηση από τα φροντιστήρια και ένα ολοένα πιο πιεστικό εξεταστικό σύστημα». Επισημαίνεται, επίσης, η ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, καθώς και η δημιουργία δομών που θα στηρίζουν έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους.