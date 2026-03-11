Μπροστά στον κίνδυνο μιας ενεργειακής κρίσης, και υπό την πίεση ορισμένων συμβούλων του, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε, προχθές, το τέλος του πολέμου στο Ιράν – «πολύ σύντομα» όπως είπε – χαρακτηρίζοντάς τον «εκδρομούλα».

Λίγες ώρες αργότερα, βέβαια, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διακήρυξε πως το Ισραήλ «σπάει τα κόκαλα» του ιρανικού καθεστώτος και «δεν έχει τελειώσει ακόμα». Κάποιοι έσπευσαν να δουν σε αυτή τη δήλωση σημάδια τριγμών στον αμερικανοϊσραηλινό άξονα. Πολύ δε περισσότερο αφού, σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Με βάση ωστόσο τις πηγές της Haaretz, το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πιθανότητα να επιδιώξει ο Τραμπ τον τερματισμό του πολέμου στο εγγύς μέλλον και σκοπεύει να συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ιράν τις επόμενες εβδομάδες ώστε να πλήξει όσο το δυνατόν περισσότερο το καθεστώς πριν συμβεί αυτό.

Το Ισραήλ, επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, αντιλαμβάνεται ότι ο πόλεμος δεν αναμένεται να φέρει άμεση κατάρρευση του καθεστώτος, αλλά μάλλον να το αποδυναμώσει σημαντικά – μια διαδικασία που με την πάροδο του χρόνου μπορεί τελικά να οδηγήσει στην πτώση του. Προς το παρόν, πάντως, το σύνθημα είναι: εντατικοποίηση.

Ως την «πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» εναντίον του Ιράν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, παρουσίασε τη χθεσινή ο αμερικανός υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 90% και οι επιθέσεις με drones κατά περίπου 85%. Οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν πως έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 5.000 στόχους στη χώρα και προχωρούν τώρα στην καταστροφή των υποδομών παραγωγής πυραύλων του Ιράν. «Θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε αυτό αμέσως τεράστια επιτυχία, ή θα μπορούσαμε να πάμε πιο πέρα.

Και θα πάμε πιο πέρα» διακήρυξε ο Τραμπ προχθές από τη Φλόριντα, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν ήδη πετύχει ό,τι είχαν αρχικά σχεδιάσει να πετύχουν μέσα σε έναν μήνα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησής του είπαν στη «Wall Street Journal» πως, όσο η Τεχεράνη συνεχίζει να επιτίθεται σε χώρες του Κόλπου και όσο το Ισραήλ (το οποίο εντείνει και τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, έχοντας προκαλέσει μέχρι στιγμής εκεί τον θάνατο 570 ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από 667.000) συνεχίζει να πλήττει ιρανικούς στόχους, δύσκολα θα μπορέσουν οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από τον πόλεμο.

Ο Τραμπ δεν θα σταματήσει τον πόλεμο μέχρι να μπορεί να πετύχει μια ικανοποιητική νίκη, διαβεβαίωσε την εφημερίδα ένας αξιωματούχος, ειδικά τη στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικό πλεονέκτημα.

Με την τιμή του πετρελαίου να σπάει, όμως, τη Δευτέρα ρεκόρ τετραετίας και την τιμή της βενζίνης να έχει αυξηθεί στις ΗΠΑ κατά 17% από την έναρξη του πολέμου, κάποιοι σύμβουλοι του Τραμπ τον ενθάρρυναν σύμφωνα με τις πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες να διατυπώσει ένα σχέδιο για την απόσυρση των ΗΠΑ από τον πόλεμο και να υποστηρίξει ότι ο στρατός έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στόχους του. Γιατί βλέπουν τις δημοσκοπήσεις: μόλις ένα 41% των Αμερικανών στηρίζουν τον πόλεμο.

Και φοβούνται ιδιαιτέρως τις συνέπειες που μπορεί να έχει τόσο η αύξηση των τιμών όσο και η αύξηση των αμερικανικών απωλειών (ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του πολέμου επτά στρατιώτες, ενώ έχουν τραυματιστεί περίπου 140) στις ενδιάμεσες εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου. Το μήνυμα που στέλνει βέβαια η κυβέρνηση Τραμπ είναι πως οποιοδήποτε οικονομικό κόστος θα είναι βραχυπρόθεσμο και θα αξίζει τον κόπο. Ομως ειδικά οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν δύσκολες μάχες στα midterms ανησυχούν ιδιαιτέρως.

Ο Τραμπ είπε χθες στο Fox News πως «θα μπορούσε» να μιλήσει στο Ιράν, αν και «δεν χρειάζεται πια» να το κάνει. Ο αμερικανός πρόεδρος «πάντα θέλει να μιλήσει. Ας δούμε αν το θέλουν οι Ιρανοί και αν αυτές οι συνομιλίες θα είναι παραγωγικές» δήλωσε με τη σειρά του ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος «πιθανόν» να επισκεφθεί το Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα.

Το Ιράν αρνείται προς το παρόν κάθε διαπραγμάτευση, συνεχίζει να επιτίθεται σε χώρες του Κόλπου και επιμένει να εκτοξεύει απειλές. «Δεν νομίζω ότι το να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς βρίσκεται στην ημερήσια διάταξή μας πλέον» δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν να εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή ούτε «ένα λίτρο πετρελαίου» εάν συνεχιστούν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις. Ως απάντηση, ο Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «είκοσι φορές πιο σκληρά» αν επιχειρήσει να μπλοκάρει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, υποστήριξε χθες το βράδυ μέσω του X ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε συνοδεύσει ένα πετρελαιοφόρο στα Στενά – η πρώτη ενέργεια αυτού του είδους από την έναρξη του πολέμου.

Η τιμή του πετρελαίου, που είχε ήδη σημειώσει πτώση χθες, έκανε βουτιά άνω του 15% μετά την ανακοίνωση αυτή. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Ράιτ διέγραψε το μήνυμα, αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε τον ισχυρισμό του και το CBS News μετέδωσε με τη σειρά του πως οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες βλέπουν σημάδια ότι το Ιράν ετοιμάζεται να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

«Αν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν αφαιρεθούν άμεσα», προειδοποίησε μέσω Truth Social ο Τραμπ, «οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι πρωτοφανείς».