Η γεωγραφία της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και οι εν εξελίξει εχθροπραξίες δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αντιοχείας, αλλά και στη δοκιμαζόμενη μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Από τους τρεις αυτούς ιερούς τόπους του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, σε καθεστώς απόλυτου συναγερμού βρίσκονται τα Ιεροσόλυμα, τα οποία απειλούνται με ένα άτυπο «λουκέτο» μέσα στην πασχαλινή περίοδο.

Με το Πάσχα των καθολικών να απέχει μόλις πέντε εβδομάδες (5 Απριλίου) και έξι των ορθοδόξων (12 Απριλίου), εκφράζονται βάσιμες ανησυχίες από την Αγιοταφική Αδελφότητα πως η προσέλευση προσκυνητών θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη φέτος.

Εξαιτίας του φόβου πυραυλικών χτυπημάτων ή τρομοκρατικών ενεργειών, η προσοχή, τόσο των ισραηλινών Αρχών όσο και του Πατριαρχείου, εστιάζεται στην ανάγκη αποφυγής φαινομένων συνωστισμού στα Ιερά Προσκυνήματα του Χριστιανισμού.

Ηδη, μετά την απαγόρευση εισόδου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως που ζήτησαν προ ημερών οι ισραηλινές Αρχές από τις τρεις θρησκευτικές κοινότητες (Ορθοδόξους, Καθολικούς και Αρμενίους), το παρακείμενο ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο με απόφαση και υπόδειξη της Τελεταρχίας του λειτούργησε για τους Β΄ Χαιρετισμούς τον «εσωτερικό» μοναστηριακό ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Το κλείσιμο των θυρών της Αναστάσεως ισχύει μέχρι νεωτέρας και καθημερινώς οι Αρχές εξετάζουν τα νέα δεδομένα. Με βάση όμως τη διαφαινόμενη εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων εκτιμάται πως «φέτος το Πάσχα όλα θα είναι διαφορετικά κάτω».

«Επαγρύπνηση, όχι φόβος»

Στον μοναστηριακό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, εκτός από τα μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητας, εκκλησιάσθηκαν οι μαθητές της εκκλησιαστικής Σχολής και ελάχιστοι πιστοί, καθώς 48 προσκυνητές που βρίσκονταν στην παρακείμενη Βηθλεέμ, μόλις άρχισαν οι εχθροπραξίες επέστρεψαν στην Αθήνα, με μέριμνα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Πηγές από την Αδελφότητα ανέφεραν στα «ΝΕΑ» πως «το κλίμα είναι ήσυχο, υπάρχει επαγρύπνηση, αλλά όχι φόβος.

Δεν μας καταβάλλει ο φόβος, έχουμε συνείδηση φυλάκων των Ιερών Τόπων». Το πλησιέστερο που έχουν βιώσει μέχρι σήμερα σε πόλεμο, είναι ο ήχος των πολεμικών σειρήνων και η νυχτερινή παρακολούθηση των αντιαεροπορικών βλημάτων που σχίζουν τον ουρανό της πόλης της Ιερουσαλήμ και δευτερόλεπτα μετά βλέπουν στο βάθος του ορίζοντα κάποια λάμψη που συνοδεύεται από υπόκωφο βόμβο.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ΄ και η Αδελφότητα παραμένουν προσηλωμένοι στο εθιμικό δόγμα επιβίωσης του Πατριαρχείου επί τόσους αιώνες: Δεν εμπλέκονται στην πολιτική, διατηρώντας την ίδια στιγμή τις καλύτερες σχέσεις με το κυρίαρχο κράτος του Ισραήλ. Το modus operandi που έχει επιτευχθεί μετά από τόσες δεκαετίες, μεταξύ Ισραήλ και Πατριαρχείου, και το οποίο πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό ο Πατριάρχης Θεόφιλος, είναι δεδοκιμασμένο και έχει λειτουργήσει σε όφελος και των δύο πλευρών.

Ανησυχία και στο Σινά

Οσον αφορά το Πατριαρχείο Αντιοχείας οι συνθήκες είναι καλύτερες, καθώς στη Συρία ασκείται κεντρική εκτελεστική εξουσία από τη μεταβατική και φιλοδυτική του Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα και η χώρα παραμένει σε απόσταση από τον πυρήνα του πολέμου. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση του Σινά, όπου η παρουσία του αιγυπτίου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι αποτελεί εγγύηση προστασίας για τις χριστιανικές κοινότητες.

Αλλά και εδώ ο αριθμός των επισκεπτών αναμένεται μειωμένος. Ο αρχιεπίσκοπος Σινά, Συμεών, με τον οποίο επικοινώνησαν «ΤΑ ΝΕΑ», εξέφρασε την «ανθρώπινη και χριστιανική αγωνία για τους αδελφούς του στα Ιεροσόλυμα» και εκτίμησε ότι και το Σινά θα έχει μειωμένους επισκέπτες το φετινό Πάσχα παρά το γεγονός ότι «δεν υπάρχει άμεση βίωση με τα θέρετρα των επιχειρήσεων». Δυστυχώς τα γεγονότα βρίσκουν τη Σιναϊτική Αδελφότητα δοκιμαζόμενη και εν αναμονή του πλαισίου

Συμφωνίας για τη λειτουργία και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Αυτή τη στιγμή στη Μονή είναι 14 μοναχοί και ο Αρχιεπίσκοπος και στην Αθήνα, περί τα 7 άτομα. Σύμφωνα με πηγές της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τις προσεχείς ημέρες ενδέχεται να υπάρξει νεότερη επικοινωνία μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου και του Σιναίου, Συμεών.