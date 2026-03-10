O ΠΑΟΚ στον πολύ δύσκολο κύκλο των συνεχόμενων παιχνιδιών που είχε μπροστά του μετά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου εμπιστεύθηκε για να τα καταφέρει την άμυνά του: το έκανε σχεδόν υποχρεωτικά και γιατί άρχισε να χάνει τον έναν επιθετικό μετά τον άλλο εξαιτίας τραυματισμών. Από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και μέχρι την περασμένη Κυριακή, ο ΠΑΟΚ έπαιξε 12 ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κράτησε το μηδέν σε τέσσερα ματς πρωταθλήματος (στις λευκές του ισοπαλίες με τον Αρη, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και στη νίκη του με 2-0 με τον Αστέρα Τρίπολης) και το έκανε και στα δυο ματς που έδωσε με τον ΠΑΟ στους ημιτελικούς του Κυπέλλου – προκρίθηκε κερδίζοντας 1-0 στην Αθήνα και 2-0 στην Τούμπα. Στον κύκλο αυτών των συνεχόμενων δύσκολων παιχνιδιών ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα κέρδισε μόνο ένα ματς έχοντας δεχτεί γκολ: αυτό με την Κηφισιά που χάρη και σε ένα γενναιόδωρο πέναλτι του διαιτητή Φωτιά κέρδισε με 1-4. Δεν κέρδισε όταν δέχτηκε γκολ ούτε τη Θέλτα από την οποία αποκλείστηκε στο Γιουρόπα Λιγκ, αλλά ούτε και την ΑΕΛ με την οποία έφερε μια επεισοδιακή ισοπαλία με 1-1 ρισκάροντας και να ηττηθεί στο τέλος. Και εξαιτίας αυτών των πρόσφατων προηγούμενων και εξαιτίας των απουσιών ήταν δεδομένο ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα παρουσίαζε στο Καραϊσκάκη μια ομάδα που την Κυριακή το βράδυ θα βασιζόταν κυρίως στην αμυντική γραμμή της στην οποία άλλωστε δεν υπήρχαν και μεγάλες ελλείψεις: ο νεοφερμένος Σάντσες αγωνίστηκε αντί του Κένι και όλοι οι άλλοι (Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα) ήταν παρόντες. Για αυτό τον λόγο ο Ρουμάνος δήλωσε στο τέλος του ματς χαρούμενος: η ομάδα του έπαιξε για να κρατήσει το μηδέν και τα κατάφερε να πάρει το 0-0.

Καλύτεροι

Ο Ολυμπιακός είχε για ένα ακόμα ματς καλύτερους τους αμυντικούς του. Ο Μπρούνο έτρεξε πολύ σε όλη την πλευρά κι όσο κι αν οι σέντρες του δεν είναι οι καλύτερες ήταν από τους κορυφαίους. Ο Ρέτσος ήταν πάλι άψογος. Ο Ροντινέι δεν δέχτηκε πλαγιοκοπήσεις και με το επιθετικό του παιχνίδι ανάγκασε και τον καλό επιθετικά Μπάμπα να μείνει πίσω. Ο Πιρόλα ήταν λιγότερο καλός, αλλά η επέμβαση που κάνει στο 69′ αποτρέποντας το γκολ του Κωνσταντέλια πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή μπαίνει στους διακριθέντες. Με καλύτερους τους αμυντικούς του ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε γκολ. Του συμβαίνει άλλωστε σπάνια. Στο πρωτάθλημα έχει δεχτεί μόλις 11. Και με τους Εσε και Γκαρθία να προστατεύουν την άμυνά του θα ήταν δύσκολο να δεχτεί γκολ από τον ΠΑΟΚ στον οποίο άφησε όλες κι όλες τέσσερις καθαρές ευκαιρίες.

Πορεία

Ο ΠΑΟΚ όταν ξεκίνησε η σεζόν είχε μια αρκετά ευάλωτη άμυνα: στην πορεία ο Λουτσέσκου την άλλαξε αρκετά, την προστάτεψε καλύτερα και έμαθε στους παίκτες του και να αντιμετωπίζουν αντιπάλους χωρίς απαραίτητα να έχουν συνεχώς την μπάλα, πράγμα που μέχρι πέρυσι ήταν κανόνας. Ο Ολυμπιακός, παρά τη φυγή του Κάρμο για άλλες πολιτείες, άμυνα ήξερε να παίζει καλά και πέρυσι: φέτος η τριβή στο Τσάμπιονς Λιγκ έκανε πολύ καλύτερους τους Ρέτσο και Πιρόλα που ήταν στα πιο πολλά ματς στην Ευρώπη οι καλύτεροί του παίκτες ενώ ανέβηκαν πολύ και ο Τζολάκης και ο Εσε που κι αυτός είναι πολύ χρήσιμος για το ανασταλτικό παιχνίδι. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα έχει μακράν την καλύτερη άμυνα καθώς έχει δεχτεί μόλις 11 γκολ. Ανακεφαλαιώνω: ο ΠΑΟΚ έμαθε την αξία της άμυνας για να επιβιώσει στα δύσκολα κι ο Ολυμπιακός ξέρει να παίζει άμυνα γιατί έχει και παίκτες και τρόπους για να το κάνει. Δεν είναι λοιπόν παράξενο το 0-0 της Κυριακής στο Καραϊσκάκη. Αλλά η ερώτηση είναι αν στηριζόμενη τόσο πολύ στην άμυνα μια ομάδα μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει συμβεί ποτέ. Εστω κι αν τα ντέρμπι στα οποία το πρωτάθλημα κρίνεται είναι ματς λεπτομερειών που συχνά κρίνονται στο γκολ. Φέτος δεν κρίνονται. Τα τρία τελευταία ματς των πρωτοπόρων (ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, ΑΕΚ – Ολυμπιακός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ) τέλειωσαν όχι τυχαία ισόπαλα.

Εύκολο

Οπως γίνεται το πρωτάθλημα είναι εύκολο να καταλάβεις όχι ποιος μπορεί να το κερδίσει, αλλά πώς θα το χάσει όποιος το χάσει. Ο Ολυμπιακός που έχει χειρότερη επίθεση όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ αλλά και από τον Λεβαδειακό θα το χάσει αν δεν βρει τρόπο να παίξει καλύτερα και να σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ θα το χάσει αν αυτά τα 0-0 της επιβίωσής του στο δύσκολο διάστημα που πέρασε αρχίσει να τα αγαπάει πολύ περισσότερο από όσο πρέπει. Αν αφήσει κατά μέρους το επιθετικό ποδόσφαιρο στο οποίο μας είχε συνηθίσει πέρυσι αλλά και πρόπερσι θα μπλέξει γιατί θα έχει αρνηθεί τη φύση του: άλλο κάτι να το κάνεις γιατί δεν γίνεται αλλιώς κι άλλο να σου γίνει συνήθεια. Και η ΑΕΚ θα το χάσει το πρωτάθλημα αν αρχίσει να επαναλαμβάνει στα play offs (αλλά και στα δυο ματς που έχει μπροστά της μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, με τον Ατρόμητο και την Κηφισιά) όσα είδαμε στα παιχνίδια με τον Βόλο και την ΑΕΛ. Και στη δική της περίπτωση στα δυο αυτά ματς άρχισαν να φαίνονται επιθετικές δυσκολίες που προκύπτουν όταν το 4-4-2 γίνεται κανόνας: η ΑΕΚ στον Βόλο είχε όλες κι όλες δυο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και κόντρα στην ΑΕΛ μετά το χαμένο πέναλτι του Γιόβιτς στο 55′ δεν μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους. Μάλιστα και στα δυο αυτά ματς έκανε σχεδόν τριάντα γεμίσματα. Παρεμπιπτόντως και η ΑΕΚ στην άμυνα μια χαρά τα πάει: μόλις 15 γκολ έχει δεχτεί. Περισσότερα από τον Ολυμπιακό αλλά όχι λιγότερα από τον ΠΑΟΚ.

Μυστήριο

Πού θέλω να καταλήξω; Οτι εν τέλει για να πάρεις το ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να σκοράρεις εύκολα κι όταν δεν σκοράρεις εύκολα είναι δύσκολο να ξεφύγεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις ομάδες αυτές είναι μαζί. Ο ΠΑΟΚ έχει απλά λίγο καλύτερα αποτελέσματα στα ντέρμπι και όλα δείχνουν πως δεν θα έχει στραβοπατήματα στα δυο τελευταία ματς της κανονικής περιόδου: λογικά θα κερδίσει και τον ντεφορμέ Λεβαδειακό και τον Βόλο. Η ΑΕΚ για να κάνει το 2 στα 2 χρειάζεται να περάσει από το Περιστέρι που γκολ δέχεται δύσκολα. Κι ο Ολυμπιακός ήταν κι εξακολουθεί να είναι επιθετικά ένα παρατεταμένο μυστήριο…