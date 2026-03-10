Η νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού με buzzer beater του Εντλερ-Ντέιβις στο φινάλε, είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος (πιο μεγάλη ήταν το «διπλό» του Κολοσσού) δεδομένου μάλιστα ότι ο Γηραιός επέστρεψε από μια διαφορά 21 πόντων που είχαν πάρει οι Πράσινοι.

Σαφέστατα αυτά τα παιχνίδια είναι το αλατοπίπερο του πρωταθλήματος, απλά από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι και οι τρεις (μεγάλες εκπλήξεις) έχουν γίνει εις βάρος του Παναθηναϊκού (από Αρη, Κολοσσό και τώρα Ηρακλή) μέσα στο μικρό διάστημα που «τρέχει» το 2026 δείχνει κάτι για την εικόνα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Και αν πει κανείς ότι – μετά την ήττα από τον Αρη – το ελληνικό πρωτάθλημα θα ξαναρχίσει για τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ, θα είχε βάση εάν δεν υπήρχαν και οι 4 συνεχόμενες ήττες του Τριφυλλιού στην Ευρωλίγκα (οι δύο από ομάδες που έχουν αποχαιρετήσει κάθε ελπίδα διάκρισης, όπως η Παρτιζάν και η Παρί) ή αν θέλετε οι 5 ήττες στα τελευταία επτά παιχνίδια, και με δύο νίκες στον πόντο επί της Βιλερμπάν (!) και της Ρεάλ.

Ναι, όλα θα κριθούν στα πλέι οφ και ακόμα και με ντεζαβαντάζ έδρας, μια μεγάλη νίκη μακριά από το Telecom Athens Center μπορεί να αλλάξει άμεσα τα δεδομένα και αν οι Πράσινοι φτάσουν στο φάιναλ φορ έχουν την τεχνογνωσία και κυρίως το υλικό για να πανηγυρίσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο σπίτι τους, όπως είχαν κάνει και το 2007 στην Αθήνα, αλλά και το 2000 στη Θεσσαλονίκη.

Με μια σημαντική διαφορά, η εικόνα της ομάδας μέσα στο 2026, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι τραγική, απογοητεύοντας όχι μόνο τους φίλους της, αλλά και τους ίδιους μέσα στην ομάδα με τον Εργκίν Αταμάν να παραδέχεται ότι είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση αγωνιστικά.

Η ομάδα εάν θέλει να φτάσει μέχρι τέλους και να διεκδικήσει το 8ο αστέρι στο glass floor του ΟΑΚΑ, θα πρέπει να μπει άμεσα και πάλι σε ανάλογο mood με την Κρήτη, καθώς πλέον κάθε παιχνίδι – αρχής γενομένης αυτό με τη Ζαλγκίρις – είναι «τελικός». Το πρωτάθλημα μπορεί να περιμένει.