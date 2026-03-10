Τα πάντα ρει. Ηράκλειτος. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Ούτε το αθλητικό γίγνεσθαι. Οταν πριν από λίγες ημέρες έγινε η κλήρωση των αγώνων του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για την επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ, οι πάντες θεώρησαν τους Ισπανούς ως φαβορί για πρόκριση και μάλιστα με αρκετά μεγάλο ποσοστό. Καθόλου άδικο όλο αυτό. Η Μπέτις, άλλωστε, μετέχει σε δυνατό πρωτάθλημα και μοιάζει πιο δεμένη ομάδα σε σύγκριση πάντα με τον Παναθηναϊκό. Και τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει;

Ισως να μην έχουν αλλάξει τόσο τα δεδομένα – διαφοροποιείται όμως και μάλιστα πολύ η ψυχοσύνθεση όλων στον Παναθηναϊκό. Αυτή η αύρα που όλοι αναζητούν εκπέμπει περισσότερη αισιοδοξία σε σχέση με αυτή που υπήρχε έως πρότινος. Ο Μπενίτεθ άργησε σημαντικά, πειραματίστηκε κάνοντας και αστοχίες, αλλά βάζει τα πράγματα σε μια σειρά και όλοι οφείλουν να το παραδεχθούν. Νίκησε με άνεση και μοιράζοντας πολλά γκολ, τον προκάτοχό του στον πράσινο πάγκο, τον Κόντη. Πέρασε διά περιπάτου το εμπόδιο του Αρη. Και την Κυριακή, παρουσίασε ένα σύνολο ο ισπανός προπονητής που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην Ευρώπη και σταμάτησε στα τέσσερα γκολ απέναντι στον Λεβαδειακό που ήταν για αρκετούς δυσκολοτάβλητος κατά τον πρώτο γύρο. Ας μην είμαστε υπερβολικοί.

Το αυτονόητο έκανε ο Παναθηναϊκός. Αλίμονο αν έβλεπε την πλάτη της συμπαθούς και ομόχρωμης ομάδας. Δεν ήταν δα και κάποιο θηρίο. Ολα θα κριθούν για το Τριφύλλι στα play offs αλλά είναι αδύνατο να προσπεράσει κάποιος τη θεαματική αλλαγή στη συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού. Προκύπτουν πολλοί σκόρερ σε κάθε ματς. Η ανάπτυξη γίνεται τόσο από τις πτέρυγες όσο και από τον άξονα. Τα χαμόγελα στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών περισσεύουν, πάει να πει αυτό πως το απολαμβάνουν και αφήνουν πίσω τα σύννεφα που τους ακολουθούσαν. Θαύμα; Θαύμα; Οχι ακριβώς. Μια ομάδα με αξιόλογους ποδοσφαιριστές βρίσκει τον δρόμο της και έχοντας τον χρόνο να δουλέψει με έναν έμπειρο προπονητή, έναν πολίτη του κόσμου. Ο Μπενίτεθ παραμένει τεχνικός μεγάλων διοργανώσεων και προκλήσεων, ικανός να αντέξει στην πίεση των νοκάουτ αναμετρήσεων. Ισως αυτό να είναι και το κλειδί ενόψει των ραντεβού με την Μπέτις που ασφαλώς παραμένει φαβορί, ποιος όμως μπορεί να αγνοήσει τη φόρμα του πράσινου συνόλου; Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τον Παναθηναϊκό. Η δυναμική που βγάζει επίσης. Τίποτα δεν μπορεί να προεξοφλήσει ο οποιοσδήποτε. Την ομάδα που ρολάρει και σκοράρει με στυλ, πολλοί πρέπει να την υπολογίζουν παραπάνω.