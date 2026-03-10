Το αργό πετρέλαιο Brent εκτινάχθηκε πάνω από 25% το πρωί της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα περισσότερο για περαιτέρω αναστολές στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στα 116,5 δολάρια το βαρέλι την ώρα που γράφεται το κείμενο, το πετρέλαιο είναι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ μείωσαν την παραγωγή πετρελαίου, καθώς οι περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης ανάγκασαν τις παραπάνω χώρες να σταματήσουν την παραγωγή μόλις τα διαθέσιμα δεξαμενόπλοια γέμισαν πλήρως. Εκτός του Περσικού Κόλπου, τα αποθέματα πετρελαίου που βρίσκονται σε δεξαμενόπλοια μειώνονται, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

Η εκτίμησή μας είναι ότι παρότι η Σαουδική Αραβία ήδη διοχετεύει περισσότερο αργό πετρέλαιο μέσω του αγωγού East-West προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αναμένονται περισσότερες διακοπές στην παραγωγή εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. Οι ανησυχίες για έλλειψη είναι πιθανό να οδηγήσουν σε χτίσιμο αποθεμάτων, να ενισχύσουν τις διακυμάνσεις στο πετρέλαιο και να αυξήσουν περαιτέρω τις τιμές μέχρι να υποχωρήσει η ζήτηση.

Παρά ταύτα, μια σχετικά γρήγορη λήξη των εχθροπραξιών και η επαναφορά των κανονικών ροών πετρελαίου θα οδηγούσαν πιθανότατα σε ταχεία πτώση των τιμών, αν και ενδέχεται να παραμείνουν υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, καθώς η επανεκκίνηση της παραγωγής και των εξαγωγών θα απαιτήσει χρόνο.

Εξάλλου, η έκθεση για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Φεβρουάριο εξέπληξε αρνητικά, καθώς σχεδόν όλοι οι βασικοί δείκτες ήταν κατώτεροι των προσδοκιών. Οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα μειώθηκαν κατά 92.000, πολύ κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και από την αύξηση των 162.000 τον Ιανουάριο.

Τόσο ο ιδιωτικός τομέας υπηρεσιών όσο και ο τομέας παραγωγής αγαθών κατέγραψαν μειώσεις, ενώ σε αρκετούς κλάδους σημειώθηκε αρνητική μεταβολή στην απασχόληση. Αξιοσημείωτο είναι ότι η έρευνα νοικοκυριών έδειξε αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 4,4% σε ετήσια βάση, από 4,3% τον Ιανουάριο.

Παρότι η έκθεση για την απασχόληση ανέδειξε μια απότομη αντιστροφή σε σχέση με τον Ιανουάριο, είναι πιθανό να αντικατοπτρίζει μια επιστροφή σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μετά την υπερβολικά μεγάλη αύξηση του Ιανουαρίου. Η αύξηση της απασχόλησης βρίσκεται πλέον στο κατώτατο όριο των επιπέδων που διατηρούν σταθερή την αγορά εργασίας. Ωστόσο, άλλοι δείκτες της αγοράς εργασίας, όπως οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, παραμένουν σταθεροί και δεν υποδηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν σε απολύσεις.

Επιπλέον, η αύξηση των μισθών παρουσιάζει ενδείξεις σταθεροποίησης και οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας παραμένουν αμετάβλητες. Παρ’ όλα αυτά, διακρίνουμε συνεχιζόμενους καθοδικούς κινδύνους στην αγορά εργασίας εν μέσω επιβράδυνσης του πληθωρισμού.

Συνολικά, αυτές οι τάσεις στηρίζουν το βασικό μας σενάριο για δύο μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος, κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία.

Ο Mark Haefele είναι επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management