ΘΕΟΔΌΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΊΝΗΣ

Στη νέα λίστα με τα ονόματα που θα «διευρύνουν» το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται κι εκείνο του Θεοδόση Πελεγρίνη. Παρότι ακούστηκαν κακίες για το υποκριτικό ταλέντο του ανδρός, το Κίνημα σκέφτηκε

ορθώς πως πρέπει να συμπαραταχθούν. Μετά τα πράσινα ανοίγματα, όταν θα έρθει ο εκλογικός λογαριασμός στη Χαριλάου Τρικούπη, θα χρειαστεί κάποιος να αποδώσει θεατρικά αυτό που μάλλον θα συμβεί. Και ποιος είναι καλύτερος από τον συγγραφέα κι ερμηνευτή του μονολόγου «Φθορά, φθορά, φθορά» να διαπιστώσει τη «φθοράαα» (όπως έκανε το μακρινό 2011 σε μπαρ του

Κολωνακίου);

Θαυμαστής

ΚΏΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΆΔΗΣ

Ο Κώστας Ζαχαριάδης προστέθηκε στον κατάλογο των εγχώριων θαυμαστών του Σάντσεθ. Αφού διαπίστωσε ότι «μια τέτοια υπερήφανη ηγεσία έχουν ανάγκη και η Ελλάδα και η Ευρώπη», αποφάνθηκε πως ο ισπανός πρωθυπουργός «σε μια σκοτεινή συγκυρία σώζει την τιμή και της Ευρώπης αλλά και του ευρύτερου σοσιαλιστικού χώρου» κι αποτελεί «παράδειγμα προς μίμηση και όαση ελπίδας». Ερώτηση κρίσεως: Στον Πολάκη αρέσει ο «όμορφος» του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος ή θα έχουμε πάλι εσωκομματικά δράματα;

Αυτοδιοίκηση

ΝΊΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΆΣ

«Η αυτοδιοίκηση πρέπει να ενώνει. Δεν μπορεί να διαχωρίζει τον πρώτο από τον δεύτερο βαθμό, πόσω μάλλον δεν μπορεί να χωρίζει χωροταξικά τη χώρα στον Βορρά και στον Νότο. Νομίζω ότι η ΚΕΔΕ, η ηγεσία της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ πρέπει να το καταλάβει αυτό». Τάδε έφη Νίκος Χαρδαλιάς ενώπιον του επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην ΚΕΔΕ, Χάρη Δούκα. Η μομφή του περιφερειάρχη Αττικής (σε συνδυασμό με την ανταλλαγή φιλοφρονήσεων με τον πασόκο δήμαρχο) φανερώνει πόσο ωραία είναι η γαλάζια ατμόσφαιρα.

Μπότες

ΜΠΆΡΟΝ ΤΡΑΜΠ

Είναι γνωστό πως το τελευταίο που θα ήθελε να δει η πλειονότητα της αμερικανικής κοινής γνώμης είναι μπότες στο έδαφος. Εξού και το χάσταγκ #SendBarronToWar βρέθηκε στο νούμερο 1 του Χ. Πολλοί χρήστες ζητούν να σταλεί ο 19χρονος Μπάρον Τραμπ στον πόλεμο αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν. Η «καμπάνια» έχει σατιρικά στοιχεία. Ομως, αποκαλύπτει και την «επική οργή» των Αμερικανών για τον πρόεδρο, που υποσχέθηκε να σταματήσει τους πολέμους αλλά πιστεύει ότι οι υποσχέσεις του δεσμεύουν μόνο όσους τις δέχονται.