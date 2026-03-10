Δωρεά 7 πυροσβεστικών οχημάτων στους Δήμους Κορινθίων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων από το Βαρδινογιάννειο Ιδρυμα και τη Motor Oil. Tα πυροσβεστικά οχήματα ελαφρού τύπου, πλήρως εξοπλισμένα παραδόθηκαν σήμερα στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και στον Δήμο Κορινθίων από το Βαρδινογιάννειο Ιδρυμα και τη Motor Oil.

Συγκεκριμένα, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα θα αξιοποιηθούν από τους πιστοποιημένους εθελοντικούς συλλόγους πυροπροστασίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και τρία από τους αντίστοιχους εθελοντικούς συλλόγους πυροπροστασίας του Δήμου Κορινθίων.

Η προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής και η ενίσχυση των δράσεων των εθελοντικών συλλόγων πυροπροστασίας αποτελούν βασική παράμετρο των δωρεών που υλοποιούν η Motor Oil και το Βαρδινογιάννειο Ιδρυμα. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των Δήμων Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων με το Βαρδινογιάννειο Ιδρυμα, το οποίο στοχεύει στην υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας και υποδομών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

Νέοι ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας απέκτησαν 1,9 εκατ. επιχειρήσεις και επαγγελματίες καθώς η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποδίδοντας 9,5 εκατ. νέους ΚΑΔ, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε κεντρικά και πλήρως αυτοματοποιημένα. Πλέον οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία και οι επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ που τους έχουν αποδοθεί. Σε περίπτωση που απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων δραστηριότητάς τους, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 1η Ιουνίου 2026 χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Vouchers για αγορές

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο ενιαίο εθνικό σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Η στήριξη παρέχεται σε ευάλωτα νοικοκυριά μέσω κουπονιών σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, τα οποία θα εξαργυρώνονται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,

όπως σουπερμάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ, ώστε τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα. Τα vouchers έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, επαναφορτίζονται όσο διαρκεί η επιλεξιμότητα του νοικοκυριού και δεν εξαργυρώνονται σε χρήμα ούτε για καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά ή είδη τυχερών παιγνίων.

Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτοδίκαια στην επισιτιστική βοήθεια. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βιώνουν ακραία φτώχεια, κατόπιν πιστοποίησης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Ανοιχτό παράθυρο για εξαγορά

«Δεν επιδιώκουμε μια εξαγορά, αλλά προφανώς γνωρίζουμε ότι η τράπεζα αποτελεί μια πολύ ελκυστική πρόταση» επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εξαγοράς της Πειραιώς από τράπεζα του εξωτερικού, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. Ο επικεφαλής της ελληνικής τράπεζας είπε ότι προτεραιότητα της τράπεζας είναι η δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, που είναι «πολύ ικανοποιημένοι τα τελευταία χρόνια».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο της Πειραιώς δεδομένου ότι ο κλάδος πλήττεται σημαντικά από τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι δεν είναι ιδιαιτέρως ανήσυχος για τα ναυτιλιακά δάνεια, «εκτός κι αν η κρίση παραταθεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ερχονται τα βραβεία του ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026». Το ΕΒΕΑ, στοχεύοντας στην ανάδειξη της επιχειρηματικής αριστείας και των αξιών του επιχειρείν, ανακοινώνει την προκήρυξη των «Βραβείων ΕΒΕΑ 2026» για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων (για έως τρεις κατηγορίες βραβείων) θα γίνονται δεκτοί έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν για πληροφορίες και την υποβολή υποψηφιοτήτων να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδόσεων ΕΒΕΑ, τηλ. 210-3625.342, e-mail: events@acci.gr.

Χρηματοδοτικό εργαλείο

Ανανεώθηκε η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Εργων (ΤΜΕΔΕ), με στόχο τη συνέχιση λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, το οποίο έχει ήδη τύχει εξαιρετικά θετικής ανταπόκρισης από τον τεχνικό και κατασκευαστικό-μελετητικό κλάδο.

Η ανανέωση της λειτουργίας του εργαλείου έως το τέλος του 2026 εντάσσεται στη στρατηγική των δύο φορέων για τη διαρκή ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, τη στήριξη των τεχνικών επαγγελμάτων και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένων επενδυτικών αναγκών στον τομέα των υποδομών, της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης