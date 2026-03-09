Ιστορικές στιγμές έζησε χθες η Στουτγάρδη. Οι πανηγυρισμοί στο εκλογικό πάρτι των Πρασίνων ήταν ξέφρενοι με την ανακοίνωση των έξιτ πολ, μόλις έκλεισαν οι κάλπες χθες το απόγευμα. Το ίδιο και τα χειροκροτήματα μισή ώρα αργότερα, όταν ανέβηκε στο βήμα ο νικητής των εκλογών Τζεμ Ετζντεμιρ για τις πρώτες δηλώσεις. Τα έξιτ πολ για τοπικές εκλογές στο κρατίδιο της Βάδης – Βυρτεμβέργης έδειχναν με μικρή διαφορά νικητές και πάλι τους Πράσινους.

Οταν ξεκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα, ο Πράσινος Τζεμ Ετζντεμιρ ήταν 14 μονάδες πίσω από τον Χριστιανοδημοκράτη αντίπαλό του Μάνουελ Χάγκελ. Κατάφερε όμως να καλύψει τη διαφορά και να αναδειχθούν οι Πράσινοι οριακά ξανά πρώτη δύναμη με 30,4% (εκτίμηση αποτελέσματος του πρώτου γερμανικού καναλιού ARD, 19.59). Οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) αύξησαν τη δύναμή τους στο 29,7% (+5,6%).

Τα δύο κόμματα, οι οικολόγοι Πράσινοι και η συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ενωση (CDU), συγκυβερνούν τα τελευταία δέκα χρόνια στη Βάδη – Βυρτεμβέργη. Δεδομένο ήταν και πριν από τις εκλογές ότι τα δύο κόμματα θα σχημάτιζαν και την επόμενη κυβέρνηση. Ανοιχτό ήταν ποιο από τα δύο θα είναι πρώτο και θα ορίσει τον τοπικό πρωθυπουργό.

Ο Τζεμ Ετζντεμιρ απέφυγε επιμελώς στον προεκλογικό αγώνα να τονίσει ιδιαίτερα την κομματική ιδιότητα προσελκύοντας ψηφοφόρους και πέρα από τα όρια του κόμματος των οικολόγων. Η νίκη των Πρασίνων, όπως δείχνει η ανάλυση αποτελέσματος του ARD, οφείλεται κυρίως στον υποψήφιό τους Τζεμ Ετζντεμιρ.

Η άνοδος της Ακροδεξιάς

Σημαντική άνοδο είχε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο διπλασίασε σχεδόν το ποσοστό του στο 18,6% (+8,9%). Επικεφαλής του ψηφοδελτίου ήταν ο Μάρκους Φρονμάιερ, βουλευτής της Ομοσπονδιακής Βουλής που έκανε όνομα ως υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής του AfD με επαφές τόσο με τη Ρωσία όσο και με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές επισκέφθηκε εκ νέου τις ΗΠΑ, αλλά έμεινε μακριά από τον στόχο του 25%+ που είχε θέσει για τις χθεσινές εκλογές. Θεωρητικά τα ποσοστά δίνουν μια πλειοψηφία της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης (CDU) και του ακροδεξιού κόμματος AfD, αλλά οι Χριστιανοδημοκράτες είχαν αποκλείσει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Η πόλωση ανάμεσα στον Πράσινο Ετζντεμιρ και τον Χριστιανοδημοκράτη Χάγκελ συμπίεσε τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων, Σοσιαλδημοκρατών και Φιλελευθέρων. Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) έχασαν τη μισή εκλογική τους δύναμη και περιορίστηκαν στο 5,6% (-5,4%).

Το SPD, που έχασε πλέον την πρόσβαση στα εργατικά στρώματα στη Βάδη – Βυρτεμβέργη με ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία, ελπίζει τώρα να ανακάμψει στις εκλογές στο κρατίδιο Ρηνανία – Παλατινάτο, όπου διεκδικεί την επανεκλογή του ο Σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Αλεξάντερ Σβάρτσερ σε δύο εβδομάδες. Ακόμα μεγαλύτερες απώλειες είχε το κεντρώο κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP), που με 4,3% (-6,1%) μένει εκτός της τοπικής Βουλής στη Στουτγάρδη, όπως και το κόμμα Η Αριστερά με 4,3%.

Γόνος τούρκων γκασταρμπάιτερ

Υστερα από 15 χρόνια, ο μελλοντικός πρωθυπουργός στο εύρωστο κρατίδιο της Νοτιοδυτικής Γερμανίας θα είναι και την επόμενη πενταετία Πράσινος. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα είναι στο τιμόνι της τοπικής κυβέρνησης ο παλαίμαχος Βίνφριντ Κρέτσμεν, που ήταν ο πρώτος Πράσινος πρωθυπουργός κρατιδίου στην ιστορία της Γερμανίας. Νέος πρωθυπουργός της Βάδης – Βυρτεμβέργης θα είναι ο Τζεμ Ετζντεμιρ.

Γεννημένος το 1965 στη Βάδη – Βυρτεμβέργη, όπου μετανάστευσαν οι γονείς του γκασταρμπάιτερ από την Τουρκία στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Τζεμ Ετζντεμιρ είναι συνηθισμένος στις πρωτιές που έχουν σχέση με την καταγωγή του.

Ηταν ο πρώτος τουρκικής καταγωγής βουλευτής στην Μπούντεσταγκ το 1994. Επειτα από μία πενταετία στην Ευρωβουλή επέστρεψε στην Μπούντεσταγκ και ήταν επικεφαλής των Πρασίνων στις εκλογές του 2017 με την Κάτριν Γκέρινγκ Εκαρντ. Ηταν ο πρώτος ομοσπονδιακός υπουργός τουρκικής καταγωγής στην προηγούμενη τρικομματική κυβέρνηση του Ολαφ Σολτς. Τώρα θα είναι ο πρώτος τοπικός πρωθυπουργός στη Γερμανία, γόνος τούρκων μεταναστών.

Για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι «κόκκινο πανί» εξαιτίας της σφοδρής κριτικής που ασκεί στον τούρκο πρόεδρο για το έλλειμμα δημοκρατίας στην Τουρκία.