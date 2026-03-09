Ο μεγάλος αγιατολάχ Nasser Makarem Shirazi έχει εκδώσει fatwa καλώντας σε «ιερό πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προσπαθώντας να κινητοποιήσει τόσο οργανώσεις όσο και μεμονωμένους ριζοσπαστικοποιημένους πιστούς.

Πριν από τέσσερις μέρες η EUROPOL σημείωσε την ενίσχυση της τρομοκρατικής απειλής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αλλά και γενικότερα της Δύσης, ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να δημιουργηθεί ένας τρομοπανικός που μπορεί να εγκλωβίσει σε έναν φαύλο κύκλο και τις υπηρεσίες ασφαλείας των ευρωπαϊκών χωρών.

Είναι λοιπόν κρίσιμο να εκτιμηθεί η απειλή στο πραγματικό της μέγεθος και να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα.

Υπάρχουν διάφορα σημεία όπου μπορεί να αξιολογήσει κάποιος τις πιθανές τρομοκρατικές απειλές σήμερα. Από τις ισλαμιστικές οργανώσεις μέχρι μεμονωμένους δρώντες. Ισως όμως η σημαντικότερη πηγή απειλής, όπως προκύπτει και από τις αναλύσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, να εκπορεύεται από τον τρόπο με τον οποίο το Καθεστώς του Ιράν, δηλαδή η Ομάδα Kuds των Φρουρών της Επανάστασης, χρησιμοποιεί την τρομοκρατία για να πετύχει τους στόχους του.

Οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Σουηδία, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και η Παραγουάη έχουν χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση.

Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η τακτική του Ιράν όλα αυτά τα χρόνια; Μέσω της στρατολόγησης, της αξιοποίησης και της παρακίνησης σε επίθεση μεμονωμένων ριζοσπαστικοποιημένων ή μικρών πυρήνων, αλλά και της πρόσληψης – χρηματοδότησης εγκληματικών ομάδων ή μεμονωμένων περιπτώσεων ανθρώπων.

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα επιθέσεων ή συνωμοσιών που οι Αρχές ασφαλείας χωρών της Δύσης έχουν συνδέσει με το Ιράν. Το 2018 η Γαλλία κατηγόρησε το Ιράν για σχεδιασμό βομβιστικής επίθεσης σε συγκέντρωση της ιρανικής αντιπολίτευσης στο Παρίσι. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ένας ιρανός διπλωμάτης στη Γερμανία και ένας ακόμη στο Βέλγιο, ο οποίος το 2021 καταδικάστηκε σε είκοσι χρόνια φυλάκιση.

Το 2018 οι Υπηρεσίες της Δανίας κατηγόρησαν το Ιράν για σχέδιο δολοφονίας του ηγέτη του κινήματος Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Στις ΗΠΑ το Ιράν συνδέθηκε με την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και υπήρξε καταδίκη ενός κατηγορουμένου για συνεργασία με τους Φρουρούς της Επανάστασης ώστε να στρατολογηθούν υποψήφιοι δολοφόνοι.

Το 2024 η Αυστραλία κατηγόρησε το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης για δύο τρομοκρατικές επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων, φτάνοντας στο σημείο να εκδιώξει τον πρεσβευτή του Ιράν από τη χώρα. Πριν από λίγες εβδομάδες στο Λονδίνο οι Αρχές συνέλαβαν ομάδα που συνδεόταν με το Ιράν και προετοίμαζε επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους στη Μεγάλη Βρετανία.

Στη χώρα μας, τον Μάρτιο του 2023, απετράπη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο και συναγωγή από δύο Πακιστανούς που στρατολογήθηκαν και προσελήφθησαν από άνθρωπο που συνδεόταν με το Ιράν.

Από αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να διακρίνουμε πως το Καθεστώς του Ιράν κινείται κυρίως προς τη στρατολόγηση και χρηματοδότηση μικρών εγκληματικών ομάδων ή και μεμονωμένων προσώπων άλλων εθνικοτήτων, όχι απαραίτητα με προηγούμενη εμπειρία, με στόχο τις βομβιστικές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων ή τις απόπειρες δολοφονίας πολιτικών αντιπάλων του Καθεστώτος και μελών της αντιπολίτευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε και την απειλή της τρομοκρατίας σε αυτή τη συγκυρία, που εκ των πραγμάτων είναι αναβαθμισμένη, και στους πιθανούς στόχους να ενσωματώσουμε και όσους συνδέονται με τις ΗΠΑ.

Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι δρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)