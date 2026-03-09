«Εφοδο» στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο έκανε ο πιο διάσημος κατάσκοπος στον κόσμο. Ο Τζέιμς Μποντ – κατά κόσμον Ντάνιελ Κρεγκ – κατέφθασε μόνος του, την περασμένη εβδομάδα, στο κτίριο που στεγάζει τη διπλωματική μας αποστολή, οδηγώντας το αυτοκίνητό του – όχι κάποια από τις Aston Martin με τις οποίες έκανε τις θρυλικές καταδιώξεις του ως πράκτωρ 007, αλλά μια ηλεκτρική BMW 750 με φιμέ τζάμια.

Ο 58χρονος σταρ του Χόλιγουντ, έχοντας πλέον «αφυπηρετήσει» από την ΜΙ6, δεν κουβαλούσε το διάσημο Walther PPK πιστόλι του. Ηταν «οπλισμένος» μόνο με το διαβατήριό του. Κι αυτό, διότι η αποστολή που επεδίωκε να φέρει εις πέρας είχε καθαρά… προξενικό χαρακτήρα. Ενόψει της επικείμενης άφιξής του στην Ελλάδα, για τα γυρίσματα της νέας ταινίας στην οποία θα πρωταγωνιστήσει, ήταν απαραίτητο να περάσει πρώτα από τις προξενικές υπηρεσίες της χώρας μας.

Ο Κρεγκ, ο οποίος υποδύθηκε πέντε φορές τον Τζέιμς Μποντ από το 2006 έως το 2021, προσήλθε στην πρεσβεία, στο Χόλαντ Παρκ του Δυτικού Λονδίνου, φορώντας τζιν παντελόνι, σκούρο μπλε πουλόβερ, μπουφάν ίδιου χρώματος, κασκόλ και κασκέτο.

Στα χέρια του κρατούσε ένα μεγάλο κίτρινο ντοσιέ που περιείχε δικαιολογητικά. Προηγουμένως, είχε κλείσει ραντεβού, όπως απαιτείται για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από τις προξενικές υπηρεσίες.

Ο διάσημος ηθοποιός παρέμεινε επί 30 λεπτά στο κτίριο του αριθμού 1Α της οδού Χόλαντ Παρκ, το οποίο στεγάζει την ελληνική διπλωματική αποστολή από το 1975. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του ήταν χαμογελαστός και ιδιαιτέρως φιλικός προς τους υπαλλήλους του προξενικού γραφείου.

Στα τέλη Μαρτίου

«Ανυπομονώ να βρεθώ στην Ελλάδα» είπε, προτού αποχωρήσει, αναφερόμενος στα γυρίσματα που θα κάνει στην Κέρκυρα και στην Αθήνα για την ταινία που γράφει και σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Οσκαρ Γαλλοαμερικανός Ντέιμιεν Σαζέλ. Ο Κρεγκ αναμένεται να βρεθεί στη χώρα μας στα τέλη του μήνα, μαζί με τη Μισέλ Ουίλιαμς και τον Κίλιαν Μέρφι, δύο εκ των συμπρωταγωνιστών του στη νέα ταινία, ο τίτλος της οποίας παραμένει άγνωστος.

Μαζί τους θα κάνει «απόβαση» στο νησί των Φαιάκων πολυμελές συνεργείο της εταιρείας Wild Chickens Productions που έχει αναλάβει την παραγωγή του φιλμ, το οποίο θα διανεμηθεί στις αίθουσες από την Paramount. Το έργο περιγράφεται ως ένα σκληρό δράμα με στοιχεία δράσης που διαδραματίζεται σε φυλακή.

Ο κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ είχε ξαναβρεθεί στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2021, για να μετάσχει στα γυρίσματα της ταινίας «Glass Onion: Στα μαχαίρια» στις Σπέτσες και το Πόρτο Χέλι.