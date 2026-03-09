Οι καλές καιρικές συνθήκες… έφεραν τα τελευταία 24ωρα αρκετές βάρκες από τα αφρικανικά παράλια προς τα ανοιχτά της Κρήτης. Είναι ενδεικτικό πως τις τελευταίες τέσσερις ημέρες καταγράφηκαν 25 περιστατικά αφίξεων στα νότια της χώρας.

Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης, σε όλη την Κρήτη έφτασαν σε αυτό το χρονικό διάστημα σχεδόν 1.300 πρόσφυγες και μετανάστες.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, οι Αρχές προέβησαν στη διάσωση περίπου 35 παράτυπων μεταναστών – όλοι τους άνδρες – οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, νότια των Καλών Λιμένων. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ώρες περιστατικά με δεκάδες επιβαίνοντες, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από τις ακτές της Αφρικής. Από το πρωί της Παρασκευής, ύστερα από επιχειρήσεις του Λιμενικού, περισσότεροι από 600 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στα ανοιχτά του νησιού.

Συλλήψεις

Στο μεταξύ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών για την υπόθεση με τον εντοπισμό και τη διάσωση 112 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι έφτασαν την Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Πάντως, οι λιμενικοί εκφράζουν φόβους για αύξηση των ροών, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. «Είναι το μόνο σίγουρο. Ετσι κι αλλιώς, η Κρήτη αποτελεί πλέον την πρώτη πύλη εισόδου στην Ελλάδα», σημειώνει ο κ. Κατσικανδαράκης.

Την ίδια στιγμή, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης επεσήμανε την αύξηση των παράνομων αφίξεων από την Ανατολική Λιβύη κατά το 2025 και υπογράμμισε την αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας για τα return hubs.