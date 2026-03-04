Το απόγευμα της Κυριακής στις Σέρρες ήταν αφιερωμένο εξαιρετικά στον Αγιούμπ ελ Κααμπί. Λογικό. Doppietta νίκης ήταν αυτή. Η πρώτη έπειτα από τρεις ολόκληρους μήνες. Μήνυμα πως ο καλύτερος σέντερ φορ των καιρών μας άρχισε να βρίσκει και πάλι τα πατήματά του έπειτα από καιρό: πριν από το Africa Cup of Nations. Και έφτασε ο Μαροκινός τα 50 γκολ στη Super League και τέλος πάντων όλα κόπηκαν και ράφτηκαν στα μέτρα του. Ετσι όμως δεν συμβαίνει με τους σκόρερ;

Προφανώς. Και θα συμφωνούσε με αυτό και ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο επί της ουσίας καλύτερος της κυριακάτικης παρτίδας. Ο καλύτερος ερυθρόλευκος της σεζόν γενικά, αναζητώντας τον MVP των Πειραιωτών έπειτα από καμιά σαρανταριά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Κωσταντής Τζολάκης. Οι πιο σταθεροί της season 3 του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο λιμάνι. Τα δύο δικά μας παιδιά βεβαίως σε θέσεις που τα καλύτερα ματς τους είναι εκείνα που δεν φαίνονται. Ο Πορτογάλος αναλαμβάνοντας ως επί το πλείστον την Champions League δουλειά της σεζόν: Τα γκολ του με την PSV, την Καϊράτ και τον Αγιαξ ήταν που έδειξαν τον δρόμο για την πρόκριση στο top 24.

Κίνητρο

Και αν κάποιος βιαστεί να μας υπενθυμίσει ότι το Champions League τελείωσε για τον Ολυμπιακό; Μάλλον δεν λογαριάζει το αυτονόητο. Πως ενδεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος θα οδηγήσει τους Ερυθρολεύκους απευθείας στη league phase της επόμενης διοργάνωσης. Πως το 49ο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κορυφαία διοργάνωση. Και ο Ζέλσον που μόλις ανανέωσε το συμβόλαιό του ως το 2029; Αν μη τι άλλο, θα θέλει πολύ να επιστρέψει σε αυτά τα λημέρια. Ανάμεσα στους καλύτερους της Ευρώπης. Οχι, μην το υποτιμάτε αυτό το κίνητρο. Και κυρίως: Μην έχετε καμία αμφιβολία για τον ποδοσφαιριστή που εάν και εφόσον μπορεί να επιβεβαιώσει την ετικέτα του φαβορί για τους Πειραιώτες στις εννέα στροφές που απομένουν. Ο καλός Ζέλσον κάνει τον Ολυμπιακό καλύτερο. Ο καλός Ζέλσον των ντέρμπι θα τον ξανακάνει και πρωταθλητή.

Πάρ’ το πάνω σου

Ναι, έχει ενδιαφέρον και αυτή η λεπτομέρεια. Στα εννέα ματς που απομένουν οι Ερυθρόλευκοι έχουν να δώσουν δεδομένα πέντε ντέρμπι με ΠΑΟΚ (3) και ΑΕΚ (2), οι οποίοι με τη σειρά τους διεκδικούν το τρόπαιο. Και μπορεί τα ντέρμπι να γίνουν 7 αν τελικά ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αφήσει πίσω του τον Λεβαδειακό στη μάχη για την 4η θέση της κατάταξης που οδηγεί στα playoffs. Τι έχει συμβεί με τους Δικεφάλους, την περασμένη διετία με τον Ζέλσον να είναι εδώ; Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράδοση που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει πως όταν ο Μαρτίνς έχει γκολ ή ασίστ τότε και ο Ολυμπιακός παίρνει τη νίκη. Το έχει κάνει 4 φορές με τον ΠΑΟΚ. Το έχει κάνει και 5 φορές με την ΑΕΚ. Λεφτά στην τράπεζα; Και κάτι παραπάνω. Ποντάρισμα σε έναν ποδοσφαιριστή που αλλάζει τα δεδομένα. Και μιας και ο ΠΑΟΚ είναι που κατηφορίζει την Κυριακή στο Φάληρο για την 24η αγωνιστική;

Ρολόι

Με τον Δικέφαλο του Βορρά ο Ζέλσον έχει βρεθεί αντιμέτωπος 8 φορές. Εχει 3 γκολ και 3 ασίστ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 4 ματς και έχασε άλλα τόσα. Ποιες είναι οι νίκες του; 2-1 στα προπέρσινα playoffs (21/4/2024) με τον Ζέλσον να σκοράρει το γκολ της επικράτησης. Επειτα 3-2 στην Τούμπα στις 11/10/2024 για το περσινό πρωτάθλημα με τον Ζέλσον να φτιάχνει το 0-2 για τον Ελ Κααμπί και να σκοράρει το 1-3. Αργότερα 2-1 στο Φάληρο στις 23/2025 με τον Πορτογάλο να ετοιμάζει το δεύτερο γκολ για τον Μπάμπη Κωστούλα. Και στα playoffs τα περσινά στο Φάληρο (4/5/2025) 4-2 με ασίστ στον Τσικίνιο για το 3ο και δική του εκτέλεση για το κερασάκι στην τούρτα. Παντού Ζέλσον στις νίκες. «Πουθενά» στις τέσσερις ήττες!

Παντού…

Και με την ΑΕΚ; Σε 9 ματς με τον Ζέλσον Μαρτίνς στο χορτάρι ο Ολυμπιακός έχει 6 νίκες και μια ισοπαλία. Ο Πορτογάλος έχει γκολ ή ασίστ σε 5 και ναι – το αναφέραμε ήδη – όλα σε ματς που κατέληξαν με ερυθρόλευκο happy end. Ασίστ στο 2-0 των προ διετίας playoffs (15/5/2024) παίζοντας μόλις εννέα λεπτά! Γκολ στο 4-1 της περσινής κανονικής διάρκειας στο Φάληρο (24/11/2024). Ασίστ στον Ελ Κααμπί για το 1-0 των περσινών playoffs εντός (13/4/2025) και άλλη μια στην 2-0 εκτός έδρας επικράτηση (27/4/2025) δείχνοντας τον δρόμο στον Κρίστοφερ Βέλντε. Κάνοντας σούμα λοιπόν; Εννέα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ όπου ο Ζέλσον Μαρτίνς την τελευταία διετία είτε σκόραρε, είτε δημιούργησε για κάποιον συμπαίκτη του. Εννέα νίκες ο Ολυμπιακός. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο;

Οι αριθμοί

Με την ευκαιρία: Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι πολλά στην καριέρα του. Ποτέ δεν του προέκυψε να είναι και γητευτής των αριθμών. Λίγες ασίστ, λιγότερα γκολ. Στο μεγάλο λιμάνι δύο χρόνια και κάτι έχει μόλις 16 γκολ και 15 ασίστ σε 82 αναμετρήσεις. Στο πρωτάθλημα τα γκολ του είναι 11 και οι ασίστ 14 σε 58 ματς. Το γεγονός λοιπόν ότι τα περισσότερα είναι στα ντέρμπι δείχνουν κάτι. Τον χαρακτήρα του ποδοσφαιρικά αλλά και τον τύπο παιχνιδιού που του ταιριάζει. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, οι δύο ομάδες που διεκδικούν μαζί με τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα, επιχειρούν να «παίξουν» (αν και το τελευταίο δείγμα στη Νέα Φιλαδέλφεια στο 1-1 με την Ενωση ήταν απογοητευτικό). Του ταιριάζουν του Ζέλσον οι «χώροι», είτε ξεκινά από τον δεξιό διάδρομο είτε από αριστερά.

Ξεκίνημα

Κατά τα λοιπά; Εχει ενδιαφέρον το 24ωρο που διανύουμε. Και γιατί θα γίνουν τα δύο εξ αναβολής (Κηφισιά – ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – ΟΦΗ) και θα υπάρχει πλέον βαθμολογία με την κορυφή ευθυγραμμισμένη στις 23 αγωνιστικές. Και γιατί ο Ολυμπιακός ξεκινά την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής. Ρεπό χθες στον Ρέντη από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρώτη «κανονική» εβδομάδα μετά από καιρό.