Κατατέθηκαν στη Βουλή προς κύρωση οι συμβάσεις μίσθωσης για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές της χώρας, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών Chevron Greece και Helleniq Upstream, θυγατρικής της Helleniq Energy.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου αύριο Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 και για ψήφιση στην Ολομέλεια στις 12 Μαρτίου 2026.

Οι συμφωνίες αφορούν τις θαλάσσιες περιοχές Νοτίως της Πελοποννήσου «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου», καθώς και τις περιοχές Νοτίως της Κρήτης «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», που θεωρούνται ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των ερευνών για φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προς κύρωση συμβάσεις ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, θωρακίζουν την ενεργειακή της αυτονομία και αναβαθμίζουν τη γεωστρατηγική της θέση στην περιοχή, μέσω της αξιοποίησης πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Ερευνα και εκμετάλλευση

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αφορούν άμεσα και έμμεσα ένα ευρύ φάσμα θεσμικών φορέων και κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα: το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο παραχωρεί τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και εισπράττει ανταλλάγματα, όπως μισθώματα, φόρους και δικαιώματα, ελληνικές και διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, που αποκτούν δικαιώματα εκμετάλλευσης, καταβάλλοντας συμβατικά οικονομικά ανταλλάγματα.

Επίσης αφορά τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως ως προς την τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων και την ευρύτερη κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της αύξησης των δημοσίων εσόδων και της δυνατότητας στρατηγικής αξιοποίησής τους για τη στήριξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Τέλος, σημαντική είναι και η εισφορά στην ΕΕ, στο πλαίσιο της κοινής ενεργειακής πολιτικής, της διαφοροποίησης πηγών εφοδιασμού, της ενεργειακής ασφάλειας και της γεωπολιτικής σταθερότητας.

Οπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η κατάθεση των συμβάσεων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιτάχυνση των ερευνητικών διαδικασιών και την ενίσχυση της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Με την κύρωση των συμβάσεων ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των ερευνητικών εργασιών στις συγκεκριμένες θαλάσσιες παραχωρήσεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στις προοπτικές εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων όσο και στις περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές παραμέτρους που συνοδεύουν το όλο εγχείρημα.