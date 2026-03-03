Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, η γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής μεταβλήθηκε βίαια. Καθώς τα αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά διεξήγαγαν αντίστοιχα τις Επιχειρήσεις «Epic Fury» και «Roar of the Lion», πλήττοντας στρατηγικά κέντρα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), μια παράλληλη, αόρατη καταιγίδα ξέσπασε στον κυβερνοχώρο. Το παράδοξο της σύγχρονης σύγκρουσης αναδείχθηκε με ανατριχιαστική ακρίβεια: ενώ οι πύραυλοι προκαλούσαν εκκωφαντικές εκρήξεις στο έδαφος, η ψηφιακή υποδομή του Ιράν βυθιζόταν στην απόλυτη σιωπή.

Οπως εύστοχα σημειώθηκε στις αναλύσεις του Fox News, «η σύγχρονη σύγκρουση μοιάζει πλέον λιγότερο με επέλαση αρμάτων μάχης και περισσότερο με έναν κέρσορα που αναβοσβήνει σε μια οθόνη». Ο πόλεμος δεν περιορίστηκε στους αιθέρες· μεταφέρθηκε ακαριαία στις παλάμες εκατομμυρίων πολιτών, αποδεικνύοντας ότι ο κώδικας είναι πλέον εξίσου φονικός με την πυρίτιδα.

Τα δεδομένα από τους οργανισμούς παρακολούθησης NetBlocks και Kentik αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή επιχειρησιακή παράλυση. Η διαδικτυακή κίνηση στο Ιράν παρουσίασε δύο διαδοχικά κύματα κατάρρευσης: το πρώτο στις 07:06 GMT και το δεύτερο στις 11:47 GMT. Η εθνική συνδεσιμότητα βυθίστηκε στο 4% των φυσιολογικών επιπέδων, αφήνοντας πίσω της μόνο ελάχιστα ψηφιακά ίχνη. Από τη σκοπιά ενός στρατηγικού αναλυτή, αυτή η συντριβή δεν ήταν απλό παρεπόμενο των βομβαρδισμών. Ηταν μια στοχευμένη προσπάθεια εξάρθρωσης των συστημάτων Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control – C2) των IRGC. Παραλύοντας την επικοινωνία, οι επιτιθέμενοι στέρησαν από το καθεστώς τη δυνατότητα συντονισμού οποιασδήποτε αντεπίθεσης, ενώ ταυτόχρονα το κράτος πιθανώς επέβαλε δικούς του περιορισμούς για να ελέγξει τη ροή της πληροφορίας στο εσωτερικό.

Η πιο ευφυής κίνηση ψυχολογικών επιχειρήσεων (PsyOps) ήταν η παραβίαση της εφαρμογής BadeSaba. Με περισσότερα από 5 εκατομμύρια λήψεις, το συγκεκριμένο θρησκευτικό ημερολόγιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για τη συντηρητική βάση των υποστηρικτών του καθεστώτος. Οι επιτιθέμενοι δεν επέλεξαν τυχαία αυτόν τον στόχο· εισέβαλαν στον πιο «έμπιστο οικιακό χώρο» του αντιπάλου. Οι χρήστες έλαβαν μηνύματα που προκαλούσαν τρόμο και αμφισβήτηση. Ενα εξ αυτών, το «Help has arrived» (Η βοήθεια έφτασε), ήταν μια σαφής και ειρωνική παραπομπή στις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ από τον Ιανουάριο του 2026 προς τους Ιρανούς. Η είδηση του θανάτου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ λειτούργησε ως το τελειωτικό πλήγμα στο ηθικό του καθεστώτος. Αυτή η απώλεια συνδυάστηκε με έναν ολοκληρωτικό ψηφιακό διασυρμό των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Δεν ήταν μόνο το IRNA και το Tasnim που κατέρρευσαν· τα πρακτορεία ISNA, Tabnak και Asr-e Iran υπέστησαν επίσης συστηματικές επιθέσεις defacement. Οταν ένα αυταρχικό καθεστώς χάνει τον έλεγχο του αφηγήματος την ίδια στιγμή που χάνει την ηγεσία του, επέρχεται ο «στρατηγικός αποκεφαλισμός». Η ψηφιακή ταπείνωση των ΜΜΕ, που αντί για προπαγάνδα προέβαλλαν ανατρεπτικά μηνύματα, δημιούργησε ένα κενό εξουσίας που κατέστησε το κράτος ανίκανο να αντιδράσει στην εικόνα της δικής του κατάρρευσης.

Η μονάδα Sophos X-Ops αναβάθμισε το επίπεδο απειλής σε «Elevated» (Αυξημένο), επιβεβαιώνοντας ότι οι κυβερνοεπιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν για να «τυφλώσουν» τον εχθρό πριν από την πρώτη έκρηξη. Οι κυβερνοεπιχειρήσεις προσφέρουν ένα πλεονέκτημα που στερούνται οι πύραυλοι: την ικανότητα να προκαλούν παράλυση και αναστάτωση χωρίς άμεσο θάνατο, λειτουργώντας ως μοχλός πίεσης που μπορεί να κλιμακωθεί ή να αποκλιμακωθεί κατά το δοκούν.

Η ψηφιακή καταιγίδα στο Ιράν αποτελεί ορόσημο για την εθνική ασφάλεια παγκοσμίως. Αποδεικνύει ότι η ψηφιακή ανθεκτικότητα δεν είναι πλέον μια τεχνική επιλογή, αλλά η πρώτη γραμμή άμυνας. Η ταχύτητα με την οποία ένα έθνος μπορεί να βυθιστεί στο σκοτάδι, η μετατροπή καθημερινών εφαρμογών σε όπλα και η απόλυτη σύζευξη κινητικού και κυβερνοπολέμου καθιστούν τη θωράκιση των υποδομών ζήτημα επιβίωσης.

Ο Αθανάσιος Θ. Κοσμόπουλος είναι επιχειρησιακός συντονιστής στο Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης

