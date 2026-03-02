«Φουσκωμένος» κατά 100% θα φτάσει ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ σε τράπεζες και servicers για τις κλειστές κατοικίες που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους. Με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της προσαύξησης αλλά και η διαδικασία διορθώσεων λόγω εσφαλμένης επιβολής του διπλάσιου φόρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για μην επιβληθεί διπλάσιος ΕΝΦΙΑ είναι η κατοικία να έχει ενοικιαστεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο 2025. Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Η προσαύξηση στον ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται για δικαιώματα επί κατοικιών, διαμερισμάτων και μονοκατοικιών που ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα, αγοραστές και διαχειριστές πιστώσεων, καθώς και σε συνδεδεμένα με αυτά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

2. Η προσαύξηση αφορά μόνο κατοικίες που δηλώνονται στο Ε9 ως «Κατοικία/Διαμέρισμα» (κωδ. 1) ή και «Μονοκατοικία» (κωδ. 2).

3. Η προσαύξηση επιβάλλεται στον κύριο φόρο για τα συγκεκριμένα ακίνητα.

4. Δεν επιβάλλεται η προσαύξηση όταν το ακίνητο ήταν νοικιασμένο για τουλάχιστον 6 μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος.

5. Χορηγούνται στην ΑΑΔΕ, κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του διοικητή της ΑΑΔΕ, τα στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των αγοραστών και των διαχειριστών πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια εποπτική Αρχή.

6. Τα στοιχεία των μισθωμένων ακινήτων αντλούνται από τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ. Ειδικά για το έτος 2026, τα στοιχεία των μισθωμένων ακινήτων για τουλάχιστον 6 μήνες εντός του 2025 δύνανται να διαβιβάζονται έως σήμερα 2 Μαρτίου 2026 από τους υπόχρεους στην ΑΑΔΕ, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ, του ΑΤΑΚ και προαιρετικά του Αριθμού Καταχώρισης Μισθωτηρίου.

7. Η προσαύξηση υπολογίζεται αυτόματα με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

8. Σε περίπτωση που η φορολογική διοίκηση λάβει μεταγενέστερα πληροφορίες που δείχνουν ότι έπρεπε να επιβληθεί προσαύξηση σε κάποιο ακίνητο προχωρά σε νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ, εκδίδει νέα πράξη προσδιορισμού φόρου και την κοινοποιεί στον φορολογούμενο.

9. Στην περίπτωση που έχει υπολογιστεί προσαύξηση στον ΕΝΦΙΑ για κάποιο ακίνητο ενώ δεν έπρεπε, ζητείται επανέλεγχος και επανεκκαθάριση του φόρου. Eάν η αίτηση γίνει δεκτή, η ΑΑΔΕ εκδίδει νέα πράξη ΕΝΦΙΑ, ενώ εάν απορριφθεί εκδίδεται πράξη απόρριψης, όπου αναγράφεται ο λόγος που απορρίφθηκε.