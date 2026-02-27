Προκαταρκτική έρευνα για το νέο περιστατικό δολιοφθοράς που καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από το Πλατύ Ημαθίας, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η διακρίβωση τυχόν τέλεσης αξιόποινων πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, ο εντοπισμός των υπαιτίων και η πλήρης ενημέρωση της Εισαγγελίας για τα αποτελέσματα της ποινικής διερεύνησης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτεπάγγελτη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ενώ στο σημείο μετέβησαν και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, τα οποία συνέλεξαν στοιχεία και εξετάζουν τα ευρήματα.

Το συμβάν

Η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης διαπιστώθηκε περίπου στις 17.00, όταν εντοπίστηκε ότι είχαν κοπεί τρία καλώδια σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, καθώς και ένα καλώδιο οπτικής ίνας.

Η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, γεγονός που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα Κέντρα Ελέγχου. Συνεργεία του ΟΣΕ έσπευσαν αμέσως στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς, με την πλήρη επαναφορά της λειτουργίας να επιτυγχάνεται το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του ΟΣΕ για τη συντήρηση του δικτύου, το τσιμέντο που κάλυπτε τα καλώδια είχε σπάσει, ενώ τα καλώδια φαίνεται να κόπηκαν με τροχό, ένδειξη που παραπέμπει σε χρήση ειδικού εξοπλισμού. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι το ίδιο απόγευμα σημειώθηκε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε άλλο σημείο της ευρύτερης περιοχής, την ώρα που τα συνεργεία του ΟΣΕ εργάζονταν για την αποκατάσταση της πρώτης βλάβης. Και σε αυτή την περίπτωση οι δράστες ακολούθησαν παρόμοια πρακτική, προκαλώντας φθορές σε καλώδια, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν υλικό. Κοντά στο δεύτερο σημείο βρίσκεται καταυλισμός Ρομά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη σύνδεση με το περιστατικό.

Από την πλευρά του ΟΣΕ επισημαίνεται ότι εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η κυκλοφορία των τρένων διεξήχθη με φωνητικές εντολές και εναλλακτικές διαδικασίες, όπως άλλωστε προβλέπει ο Κανονισμός Κυκλοφορίας σε περιπτώσεις «απώλειας» της τηλεδιοίκησης. Πάντως, την ώρα του συμβάντος κινούνταν μόνο εμπορικές αμαξοστοιχίες, με συνεχή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι «στην περιοχή του συμβάντος υπάρχει διπλή σιδηροδρομική γραμμή, γεγονός που δεν θα επέτρεπε σε δύο τρένα να βρεθούν “αντιμέτωπα” στην ίδια γραμμή», όπως αναφέρουν τεχνικοί του ΟΣΕ.

Ο Κ. Κυρανάκης

Στο πολιτικό πεδίο, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για «καθαρή δολιοφθορά», υποστηρίζοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι δράστες έσπασαν την τσιμεντένια επικάλυψη που είχε τοποθετηθεί για την προστασία των καλωδίων και τα έκοψαν με ειδικά εργαλεία, χωρίς να επιδιώξουν οικονομικό όφελος. «Πρόκειται για ενέργεια από κάποιον που ήθελε νεκρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας χρονικά το περιστατικό με την επικείμενη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα και οι συνθήκες του συμβάντος, αλλά και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.