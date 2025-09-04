Το σοβαρό ενδεχόμενο να κηρυχθούν παράνομες όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, λόγω αντικανονικής συμμετοχής σε αυτό ενός νέου μέλους του, καλούνται να αντιμετωπίσουν η νομική και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού!

Συγκεκριμένα, στα επτά πρόσωπα του νέου Δ.Σ του ΟΣΕ που τοποθέτησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, περιλαμβάνεται και ένα με «ασυμβίβαστο» λόγω των προβλέψεων της νομοθεσίας. Πρόκειται για την Α. Δ., η οποία τοποθετήθηκε ως μέλος του νέου Δ.Σ. του ΟΣΕ, ενώ είναι ταυτόχρονα και στέλεχος (γενική διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης) άλλης σιδηροδρομικής επιχείρησης, εν προκειμένω της εταιρείας ΣΤΑΣΥ που λειτουργεί το Μετρό και το Τραμ της Αθήνας.

Σημειώνεται, ότι πριν περίπου ένα χρόνο (τον Αύγουστο του 2024), η κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 5131/2024 (Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της) με στόχο την «ενίσχυση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής», δηλαδή του ΟΣΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 40 του συγκεκριμένου νόμου, μεταξύ άλλων, προβλέπει ρητά, ότι:

* «Ο διαχειριστής υποδομής ΟΣΕ, είναι οργανωμένος ως οντότητα νομικά διακριτή από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση. Οφείλει να έχει ξεχωριστή έδρα από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, καθώς και από κάθε άλλη Αρχή ή φορέα που συνδέεται με τη σιδηροδρομική δραστηριότητα».

* «Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής, καθώς και τα ανώτερα διευθυντικά του στελέχη, που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά, απαγορεύεται: Να συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στα όργανα της διοίκησης, ακόμα και ως μη εκτελεστικά μέλη, σε εμπορική επιχείρηση, που ασκεί ή που, σύμφωνα με το καταστατικό της, δύναται να ασκεί στην ημεδαπή, οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τους σιδηροδρόμους».

Κύκλοι του ΟΣΕ, τονίζουν ότι η παρουσία της διευθύντριας της ΣΤΑΣΥ, Α. Δ., στο Δ.Σ του Οργανισμού, πέραν των προβλέψεων του νόμου 5131/2024, εμπίπτει στα «ασυμβίβαστα» και για άλλον έναν λόγο. Συγκεκριμένα, αναφέρουν, ότι οι συνολικές οφειλές της ΣΤΑΣΥ προς τον ΟΣΕ, για τη χρήση της υποδομής του δεύτερου από το Μετρό, στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, ανέρχονται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα που θέτουν τα ίδια στελέχη, είναι το εξής: «Όταν το Δ.Σ του ΟΣΕ θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για την είσπραξη του συγκεκριμένου ποσού (πρόκειται για οφειλές παλαιότερων ετών που καθυστερούν), το στέλεχος της ΣΤΑΣΥ τί θέση θα λάβει; Θα ψηφίσει υπέρ των συμφερόντων του ΟΣΕ ή δια της ψήφου του θα …υπερασπιστεί την εταιρεία στην οποία εργάζεται;».

Οι ίδιοι κύκλοι τόνιζαν, ότι «για να μην κηρυχθούν παράνομες όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το νέο Δ.Σ του ΟΣΕ, η Α. Δ. θα πρέπει να αντικατασταθεί εγκαίρως». Επίσης, ανέφεραν, ότι στο Δ.Σ του ΟΣΕ θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα επιπλέον μέλος, δεδομένου ότι το Δ.Σ του Οργανισμού είναι εννεαμελές. Σήμερα, μαζί με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, τα μέλη του νέου Δ.Σ του ΟΣΕ ανέρχονται σε οκτώ, «γεγονός που ισχυροποιεί τον διευθύνοντα σύμβουλο, του οποίου η ψήφος στις συνεδριάσεις θα υπολογίζεται διπλή».