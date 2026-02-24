Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση την ενέργεια και τις επενδύσεις, αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μόραν με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην Αθήνα.

Ο Παπασταύρου παρουσίασε τις 3+1 ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες, και συγκεκριμένα τις συμφωνίες με την κοινοπραξία Chevron- HELLENiQ ENERGY, την ExxοnMobil, την HELLENiQ ENERGY και την ENERGEAN αλλά και τη συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου ανάμεσα στην Atlantic See, που ίδρυσαν ο όμιλος AKTOR (60%) και η ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), και την αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε από την πλευρά των αμερικανών γερουσιαστών το θέμα της αναβίωσης του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), με τον έλληνα υπουργό να υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη Κοινή Δήλωση για την Υπουργική Σύνοδο Ενέργειας 3+1 στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν μια δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Παπασταύρου επισήμανε ότι ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης είναι πολύπλευρος, καθώς αποτελεί μια ευρωπαϊκή πύλη LNG, μια ραχοκοκαλιά Νότου-Βορρά μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, έναν κόμβο διαφοροποίησης ενέργειας που συνδυάζει LNG, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διασυνδέσεις, και ένα περιφερειακό κέντρο αναδιανομής φυσικού αερίου. Τόνισε επίσης ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η συνεργασία έχει στρατηγική σημασία: επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά LNG των ΗΠΑ, μειώνει την ενεργειακή μόχλευση της Ρωσίας, ενισχύει τις διατλαντικές αλυσίδες εφοδιασμού, υποστηρίζει την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας και της περιοχής και συνδέει τον αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό με την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, ενώ επιτυγχάνει την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Από την αμερικανική πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν οι γερουσιαστές Κίρστεν Γκίλιμπραντ, Τζον Μπαράσο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της πλειοψηφίας και δεύτερος σε κατάταξη Ρεπουμπλικανός στη Γερουσία, Τζον Μπούζμαν, Ντεμπ Φίσερ, Γκάρι Πίτερς και η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.