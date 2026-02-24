Από την 1η Μαρτίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στις παροχές δημόσιας υγείας και στη συνταγογράφηση από ιδιώτες γιατρούς.

Οι όροι διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για μισθωτούς ή για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους. Για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, βασική προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2025) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Αντίστοιχα, για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες ισχύουν ειδικότερεςπροβλέψεις.

Οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την άμεση καταχώριση της πληρωμής και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Μη Μισθωτών σε πραγματικό χρόνο, παρέχεται η δυνατότητα συναλλαγής μέσω του συστήματος IRIS, από την ψηφιακή υπηρεσία DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και την εφαρμογή myΕΦΚΑmobile.

Η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ. Διευκρινίζεται ότι η καταβολή καθυστερούμενων εισφορών, ακόμα και με τους παραπάνω τρόπους, δεν συνεπάγεται αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς».

Σε ό,τι αφορά τις οφειλές, ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ για τα έτη 2017-2025 δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

Μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα προβλέπεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και αυτή τηρείται κανονικά. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Επιπλέον, για τον μήνα Μάρτιο δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης ζητημάτων ασφαλιστικής ικανότητας μέσω οποιασδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

Μέριμνα για όλους

Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ολοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ διατηρούν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για ανηλίκους, άτομα με αναπηρία και χρονίως πάσχοντες, οι οποίοι δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.