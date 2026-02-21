Οι νατοϊκές χώρες θα πρέπει να κινητοποιηθούν πιο γρήγορα και να εστιάσουν στην παραγωγή των αναγκαίων στρατιωτικών ικανοτήτων και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αλλά και να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, δηλώνει ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR) πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς στη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» με αφορμή την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Ο αμερικανός πτέραρχος διαβεβαιώνει ότι διασφαλίζει τη συλλογική άμυνα όλων των συμμάχων με βάση μια προσέγγιση 360 μοιρών, ενώ τονίζει ότι η Μεσόγειος είναι μια περιοχή που το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά. Οσον αφορά τη χώρα μας εκτιμά ότι η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ τονίζει κατηγορηματικά ότι η δέσμευση του ΝΑΤΟ στο Αρθρο 5 της ρήτρας συλλογικής άμυνας είναι ακλόνητη. Οσον αφορά το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι η αμερικανική θέση είναι σαφής: θα ήταν σκόπιμο το Ιράν να κάνει μια συμφωνία.

Καταλαβαίνω ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ότι υπάρχει η απειλή από μια συνδυασμένη ρωσο-κινεζική πρόκληση ή η απειλή μιας πρόκλησης όπου θα μπορούσαν Ρωσία και Κίνα να ενεργούν ταυτόχρονα. Είναι το ΝΑΤΟ έτοιμο να αντιμετωπίσει μια τέτοιου είδους πρόκληση;

Εάν ξεσπάσουν πόλεμοι στην Ευρώπη και τον Ειρηνικό ταυτόχρονα, η Αμερική θα χρειαστεί μια ισχυρή Ευρώπη όσο και η Ευρώπη θα χρειαστεί μια ισχυρή Αμερική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη πέρυσι. Αλλά οι δαπάνες από μόνες τους δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε πραγματικές στρατιωτικές ικανότητες, γι’ αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανική ικανότητα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα και να ενισχύσουμε τη συνεργασία, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες, επιταχύνοντας τις προμήθειες και διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε μεγάλη κλίμακα. Αλλά όσον αφορά την ετοιμότητά μας, είμαστε έτοιμοι. Και θα είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι αύριο, και πιο έτοιμοι τις ημέρες που θα ακολουθήσουν.

Οι εντάσεις γύρω από το Ιράν έχουν αυξηθεί. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την κατάσταση και πώς θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν;

Εντός του ΝΑΤΟ, επικεντρωνόμαστε στον Ευρωατλαντικό, στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Φυσικά, παρακολουθούμε τα παγκόσμια γεγονότα καθώς συνεχίζουμε καθημερινά να ενισχύουμε την ετοιμότητά μας για να αποτρέψουμε και να υπερασπιστούμε ένα δισεκατομμύριο κατοίκους της Συμμαχίας. Από την αμερικανική πλευρά, δεδομένου ότι είμαι επίσης διοικητής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική θέση είναι σαφής. Θα ήταν σκόπιμο το Ιράν να κάνει μια συμφωνία.

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μια νέα αποστολή, την Arctic Sentry, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη η Baltic Sentry καθώς και η Eastern Sentry. Υπάρχει κίνδυνος να παραμεληθούν άλλα τμήματα του ΝΑΤΟ, τα οποία επί του παρόντος δεν βρίσκονται υπό άμεση ρωσική απειλή;

Ως ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, διαχειρίζομαι κινδύνους. Επίσης, διασφαλίζω τη συλλογική άμυνα όλων των Συμμάχων με βάση μια προσέγγιση 360 μοιρών, μια ολοκληρωμένη στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων ασφαλείας σε πολλαπλούς τομείς, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα και την ανταπόκριση τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις αναδυόμενες απειλές. Αυτή η προσέγγιση δεν περιορίζεται στην Αρκτική ή στη Βαλτική ή στην Ανατολική Πτέρυγα.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις απειλές σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο;

Η Μεσόγειος είναι μια περιοχή που το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά. Ενώ η παρουσία της Ρωσίας στη Μεσόγειο έχει μειωθεί, κυρίως λόγω της Ουκρανίας, παραμένει η σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια των Συμμάχων. Δεν είναι, ωστόσο, μόνο η Ρωσία που παρακολουθούμε στη Μεσόγειο. Η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της αποτελεί διαρκή ανησυχία και αποτελεί την πιο άμεση ασύμμετρη απειλή για το ΝΑΤΟ. Η επιχείρησή μας για τη θαλάσσια ασφάλεια στη Μεσόγειο, η Επιχείρηση Sea Guardian, εκτελεί διάφορες αποστολές, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των προσπαθειών καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Αυτό βοηθά στην αποτροπή και την προστασία από τρομοκρατικές δραστηριότητες που αφορούν τη θάλασσα.

Καταλαβαίνω ότι κατά την επίσκεψή σας στην Ελλάδα το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τις δυνάμεις της. Πώς συνδυάζεται αυτή η προσπάθεια με τις ανάγκες και τους στόχους του ΝΑΤΟ;

Η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα επενδύει το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα και εδώ και καιρό έχει θέσει την ασφάλεια ως προτεραιότητα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα στράτευμα υψηλής εξειδίκευσης και ολοένα και πιο προηγμένες στρατιωτικές ικανότητες. Οι συναντήσεις μου με τον υπουργό Αμυνας της Ελλάδας, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και άλλους, μου έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσω και να αναλύσω αυτά τα δύο σημεία καθώς και άλλα. Μου έδωσαν επίσης την ευκαιρία να αναγνωρίσω την υποστήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, η οποία είναι κρίσιμη καθώς συνεχίζεται η πρόοδος των προσπαθειών του προέδρου Τραμπ να φέρει ειρήνη στον πόλεμο και να σταματήσει τους σκοτωμούς.

Από την άποψή σας, είναι το Αρθρο 5 πλήρως έγκυρο;

Απολύτως. Ολοι οι Σύμμαχοι προστατεύονται από τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ που κατοχυρώνεται στο Αρθρο 5 της ιδρυτικής μας συνθήκης. Ολοι για έναν, ένας για όλους. Η δέσμευση του ΝΑΤΟ να προστατεύει και να υπερασπίζεται κάθε Σύμμαχο, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, είναι ακλόνητη.