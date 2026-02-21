Πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα λόγω των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μια στασιμότητα στον αριθμό των διελεύσεων πλοίων. Η κυκλοφορία μειώθηκε αισθητά τον περασμένο μήνα, λόγω συνδυασμού εποχικής επιβράδυνσης και αυξημένων κινδύνων ασφάλειας που απορρέουν από την αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναφέρουν οι αναλυτές.

Οι διελεύσεις από το Bab el Mandeb και τη Διώρυγα του Σουέζ μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ύστερα από ένα σχετικό υψηλό επίπεδο τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, περίπου 1.079 φορτηγά πλοία άνω των 10.000 dwt διήλθαν από το Bab el Mandeb τον Ιανουάριο, αντιστοιχώντας σε 73,6 εκατ. dwt. Πρόκειται για μείωση 2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο, όταν είχαν καταγραφεί 1.103 πλοία και 77,1 εκατ. dwt.

Οι διελεύσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ επιβραδύνθηκαν σε 924 πλοία ή 70,3 εκατ. dwt τον Ιανουάριο, έναντι 998 και 78,9 εκατ. dwt τον Δεκέμβριο. Παρ’ όλ’ αυτά, η κίνηση στο Bab el Mandeb παραμένει υψηλότερη από πέρυσι, με αύξηση 11% στις διελεύσεις και 16% στη συνολική χωρητικότητα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025.

Η αυξημένη δραστηριότητα αντανακλά το γεγονός ότι ορισμένοι πλοιοκτήτες και διαχειριστές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στις διελεύσεις μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, αν και σε περιορισμένη κλίμακα.

Ο επικεφαλής αναλυτής της BIMCO, Niels Rasmussen, σημείωσε ότι η μείωση δεν συνδέεται απαραίτητα με αποφάσεις δρομολόγησης λόγω ασφάλειας, καθώς ο Ιανουάριος παραδοσιακά εμφανίζει λιγότερες διελεύσεις από τον μηνιαίο μέσο όρο.

Η πτώση καθοδηγήθηκε κυρίως από τα bulk carriers και τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Οι διελεύσεις crude tankers μέσω Σουέζ μειώθηκαν από 245 τον Δεκέμβριο – το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της εκστρατείας των Χούθι στα τέλη του 2023 – σε 194 τον Ιανουάριο, παραμένοντας πάντως υψηλότερες από τις 178 του Ιανουαρίου 2025.

Η Antonella Teodoro της MDS Transmodal ανέφερε, σύμφωνα με τους Lloyd’s List, ότι οι αποφάσεις των διαχειριστών επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η ζήτηση διυλιστηρίων, οι ροές εμπορευμάτων και τα εποχικά πρότυπα εμπορίου, μαζί με τις εναπομείνασες ανησυχίες ασφάλειας και το κόστος ασφάλισης. Η επιλεκτική επιστροφή πλοίων αντικατοπτρίζει «προσεκτική, βασισμένη στην αγορά κρίση» και όχι πλήρη επιστροφή στα προ κρίσης δρομολόγια.

Ο αριθμός bulk carriers μειώθηκε στα 290, συνεχίζοντας πτωτική τάση δύο μηνών, ενώ τα επίπεδα παρέμειναν κοντά σε εκείνα του προηγούμενου έτους, δείχνοντας μια επιφυλακτικότητα και όχι κάποια δομική αλλαγή.

Ο Ian Ralby της IR Consilium τόνισε ότι, πέρα από την εποχικότητα, νέοι κίνδυνοι ασφάλειας επηρεάζουν επίσης την αγορά, καθώς το 2026 εξελίσσεται υπό τον φόβο νέας έξαρσης βίας γύρω από το ιρανικό καθεστώς.

Οι εντάσεις στην περιοχή ενισχύονται από αμερικανικές απειλές αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν και τη σκληρή ρητορική των Χούθι, που προειδοποιούν για νέες επιθέσεις σε πλοία. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα καθορίζει τις αποφάσεις δρομολόγησης. Αντίθετα, η κίνηση containerships στο Bab el Mandeb αυξήθηκε ελαφρά, με 215 διελεύσεις τον Ιανουάριο 2026, καθώς οι μεταφορείς επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες.

Η ενίσχυση των ροών από την Ανατολή, συνδέεται με τη μεγάλη ανισορροπία στο εμπόριο Ευρώπης – Ασίας, όπου οι μεταφορείς ουσιαστικά επιδοτούν τα ταξίδια επιστροφής για να διατηρούν τον εξοπλισμό σε κυκλοφορία.