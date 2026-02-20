Σε νέους ελιγμούς για την ηλεκτρική διασύνδεση της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα καταφεύγει η Αγκυρα, επιδιώκοντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του δικού της πρότζεκτ, αλλά σε μια πρώτη αντίδραση η Κομισιόν φαίνεται να βάζει φρένο στις τουρκικές βλέψεις, όπως προκύπτει από χθεσινή απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν.

Την ώρα που το πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) οδεύει προς ανάθεση σε αξιόπιστο οίκο (έπειτα από τη συμφωνία Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη) για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να προσελκυστούν νέοι επενδυτές (στη βάση πλαισίου κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την επίλυση των ρυθμιστικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων), από το ψευδοκράτος διακινείται εσχάτως ένα νέο σενάριο: Την προηγούμενη βδομάδα ήταν οι δηλώσεις του «πρωθυπουργού» στα Κατεχόμενα, Ουνάλ Ουστέλ, σύμφωνα με τον οποίο η Τουρκία και το ψευδοκράτος προχωρούν σε αμφίδρομη ηλεκτρική διασύνδεση, στοχεύοντας να παρουσιάσουν το έργο στην ΕΕ ως καταλληλότερη λύση διασύνδεσης της Κύπρου, διεκδικώντας παράλληλα για την υλοποίησή του ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η παρέμβαση Μανιάτη στην ΕΕ

Στη βάση αυτή, είχε παρέμβει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ζητώντας να γίνει γνωστό κατά πόσο είναι ενήμερη η Κομισιόν για την πιθανή πραγματοποίηση επαφών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με εκπροσώπους των Κατεχομένων, καθώς επίσης και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως προς το εν λόγω σενάριο, αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για μεθοδεύσεις της Τουρκίας να επιτύχει ηλεκτρική διασύνδεση με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με τη νέα εκδοχή που διακινείται από χθες στα Κατεχόμενα έπειτα από παρέμβαση Ερχιουρμάν, το ψευδοκράτος δηλώνει πως η ηλεκτρική διασύνδεση στη βάση του άξονα Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ κρίνεται ως ένα έργο που δεν είναι «ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά βιώσιμο». Ο ίδιος ο ηγέτης του ψευδοκράτους προκρίνει, σύμφωνα με την τελευταία παρέμβασή του, ως «πιο ρεαλιστικό» ένα σενάριο διασύνδεσης της Κύπρου με την Τουρκία και από εκεί προς την Ελλάδα, με το επιπρόσθετο επιχείρημα πως μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να δημιουργήσει «αμοιβαία αλληλεξάρτηση» ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού.

Η «ενωσιακή διάσταση» του GSI

Σε χθεσινή απάντησή του προς τον Γιάννη Μανιάτη, πάντως, ο επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, αναφέρει ως προς το πρώτο σενάριο διασύνδεσης Κατεχομένων – Τουρκίας – Ευρώπης πως η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική και τεχνική υποστήριξη για το GSI.

«Οι συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κυπριακών και ελληνικών αρχών περιλαμβάνουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίησή του» σημείωσε ο Γιόργκενσεν, παραπέμποντας και στην έκθεση του 2025 για τη διεύρυνση και τις σοβαρές ενστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή σχετικά με την Τουρκία.