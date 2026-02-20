Το τελευταίο σφύριγμα του Πορτογάλου Ζοάο Πινέιρο τον βρήκε με τα δόντια σφιγμένα να προσπαθεί να διαχειριστεί για λίγο ακόμη τον πόνο, με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει. Δεν είχε άλλωστε τελειώσει η δουλειά του στο γήπεδο: Επρεπε να συγκεντρώσει τους συμπαίκτες του σε έναν κύκλο και παρά την ήττα να είναι πρώτος που θα τους θύμιζε «πως έχουμε μια ακόμη ευκαιρία» δείχνοντας στη ρεβάνς της Τρίτης (24/2).

Να χαιρετήσει τους αντιπάλους (όπως τον άλλοτε συμπαίκτη του Πάτρικ Σικ που με τα δύο γκολ έκρινε το αποτέλεσμα) ως τους φροντιστές που ήταν εκεί από τη δική του ακόμη εποχή στο Λεβερκούζεν (2017-21). Και φυσικά να οδηγήσει την ομάδα μπροστά από το πιστό κοινό της για να ανταποδώσει το χειροκρότημα σε μια ιεροτελεστία του «Γ. Καραϊσκάκης» που έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία. Οχι, ο – περί ου ο λόγος – Παναγιώτης Ρέτσος δεν άφησε τίποτα.

Μέχρι τέλους όπως τα λέει η καρδιά του και η περηφάνια από το περιβραχιόνιο του αρχηγού που φορά στο αριστερό του μπράτσο. Στο ίδιο χέρι που εδώ και ενάμιση μήνα υπάρχει ένα τεράστιος νάρθηκας από τον τραυματισμό του στον τελικό του Super Cup. Από το βράδυ της Τετάρτης έχει πλέον «παράσημο» πολέμου και 15 ράμματα δεξιά στο σαγόνι του. Ράμματα που χρειάστηκε να τα κάνει τρεις φορές! Την πρώτη, «πρόχειρα» με κλιπ έπειτα από τη σύγκρουση – κεφάλι με κεφάλι – με τον Λορέντσο Πιρόλα. Τη δεύτερη καλύτερα στα αποδυτήρια στο τέταρτο της ανάπαυλας. Και την τρίτη, κανονικά πια, με τα φώτα του φαληρικού γηπέδου σβηστά. Εμειναν στο ιατρείο ως τη μία και μισή. Ο γιατρός Χρήστος Θέος. Ο Παναγιώτης Ρέτσος. Και ο Λορέντσο Πιρόλα που με τη σειρά του χρειάστηκε επτά ράμματα στο μέτωπο. Ο Ιταλός δεν άντεξε για πολύ. Επειτα από κανά δύο κεφαλιές ζαλίστηκε και έπεσε φτάνοντας οριακά ως την ανάπαυλα. Ο αθεόφοβος Ρέτσος έβγαλε όλο το παιχνίδι. Και μάλιστα με ρεκόρ. Εκείνος που έτρεξε περισσότερο από κάθε άλλον σε αυτή την τόσο απαιτητική μονομαχία: 11.600 μέτρα έγραψε στο κοντέρ του.

Ο νόμος του Μέρφι

Χθες δεν μπορούσε καλά – καλά να ανοίξει το στόμα του. Στην προπόνηση όμως ήταν κανονικά για το πρόγραμμα αποκατάστασης. Και το ίδιο σκοπεύει και σήμερα. Να κάνει τα πάντα ώστε να δηλώσει διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (21/2, 17:00) για το πρωτάθλημα. Μια αναμέτρηση που δεν αφήνει στον Ολυμπιακό το περιθώριο να συνεχίσει να σκέφτεται τη Λεβερκούζεν. Ούτε την 0-2 προχθεσινή ήττα. Ούτε τη ρεβάνς. Επιβάλλεται μια νίκη πρωταθλήματος. Αμεσα. Και ο Παναιτωλικός κατηφορίζει στο Φάληρο έπειτα από δύο σερί τρίποντα (ΑΕΛ εκτός, Αστέρας Τρίπολης εντός), με την ψυχολογία ότι μπορεί να κάνει ζημιά σε μια εποχή που για τους Ερυθρόλευκους μοιάζει με τον νόμο του Μέρφι: Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά. Ακόμη και να συγκρουστούν οι δύο στόπερ του κεφάλι με κεφάλι, σε μια ιστορία που έβαλε στην εξίσωση τον μοιραίο Ζουλιάν Μπιανκόν. Αντικατέστησε ο δεξιοπόδαρος Γάλλος τον αριστεροπόδαρο Ιταλό και βρέθηκε σε όλα μέσα. Αστόχησε στην ευκαιρία του 53΄ για το 1-0. «Κόλλησε» στο χορτάρι στην κόντρα του Πάτρικ Σικ για το 0-1 από το λάθος του Μεντί Ταρέμι και το φάουλ που ο Σαντιάγκο Εσε έπρεπε να κάνει αλλά δεν… Εχασε και στην αερομαχία από τον Σικ για το 0-2 στο 63΄.

Μα δεν τελειώσαμε

«Θέλω απλά να πω ευχαριστώ σε όλους για τη στήριξή σας, είμαι καλά. Να θυμάστε… δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πάμε» έγραψε ο Λορέντσο Πιρόλα στα social media δείχνοντας ότι και εκείνος είναι έτοιμος να σφίξει τα δόντια αν χρειαστεί. Ξαναλέμε, υπάρχει πριν ο Παναιτωλικός. Γενικά όμως η αίσθηση στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά το αποτέλεσμα της Τετάρτης είναι ότι υπάρχει μια ακόμη μάχη με τη Λεβερκούζεν. Οτι οι Ερυθρόλευκοι δεν σκοπεύουν να παραδοθούν. Το είπε άλλωστε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «έχουμε πιθανότητες αλλά με χαμηλό ποσοστό» ήταν η ατάκα του για να κρατήσει την πόρτα ανοιχτή, τόσο… όσο. Το είπε και ο Παναγιώτης Ρέτσος, που ναι μέχρι και δηλώσεις σταμάτησε να κάνει: «Είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση. Θα δουλέψουμε στις αδυναμίες και τα λάθη μας και θα πάμε για την πρόκριση». Οταν το λέει και το πιστεύει εκείνος που η ερυθρόλευκη φανέλα του γέμισε με αίματα και εκείνος απλά ζήτησε μια άλλη για να συνεχίσει. Εκείνος που ζαλισμένος στο 57΄ στο χορτάρι άκουσε τον κόσμο να φωνάζει «Ρέτσο ψυχάρα, Ολυμπιακάρα» και απλά σηκώθηκε για να συνεχίσει να αγωνίζεται, επιβάλλεται να το πιστέψουν όλοι.