Τι ακριβώς είναι οι πιθανότητες; Πρόκειται ουσιαστικά για το μέτρο της προσδοκίας πραγματοποίησης ενός γεγονότος και της αξιολόγησης των κινδύνων. Δεν αποτελεί δεδομένο, αλλά υπόθεση.

Επομένως πόσο σοβαρά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις πιθανότητες σε ένα άθλημα όπως το ποδόσφαιρο που διακρίνεται για το υψηλό ποσοστό απροβλεψίας;

Διαβάζουμε στο δημοφιλές τελευταία football meets data πως ο Ολυμπιακός έχει μόλις 3% πιθανότητες για να προκριθεί στους «16» μετά την ήττα του από τη Λεβερκούζεν. Ουσιαστικά τον έχει ξεγράψει. Το πιο έγκυρο opta δίνει πιθανότητες στους Ερυθρόλευκους 6,3%, ενώ υπάρχει σφυγμός μέχρι και τα ημιτελικά, έστω και με το αχνό 0,2%. Το football rankings έχει τοποθετήσει ήδη τη Λεβερκούζεν στη φάση των «16», με ποσοστό 99%. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Ας καθίσει στο Φάληρο και να περιμένει να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του αγώνα στην Bay Arena.

Το περίεργο είναι πως σ’ αυτές τις προβλέψεις βρίσκεται και η Μπόντο/Γκλιμτ και μάλιστα με υψηλά ποσοστά πρόκρισης, στο 68%. Πρόκειται για ένα από τα πολλά παραδείγματα του πόσο ανούσιες είναι οι στατιστικές προβλέψεις. Μετά την πέμπτη αγωνιστική της league phase στη νορβηγική ομάδα έδιναν πιθανότητες 99,7% να αποκλειστεί. Ουσιαστικά είχαν δεδομένο τον αποκλεισμό της. Στην επόμενη αγωνιστική το ποσοστό ανέβηκε στο 2%. Φυσικά όλοι ξέρουμε τη συνέχεια. Τα ίδια μοντέλα που θεωρούσαν ξοφλημένη την Μπόντο/Γκλιμτ σήμερα της δίνουν πιθανότητες 58%-68% να αποκλείσει την Ιντερ και να συνεχίσει στη φάση των «16».

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με τον Ολυμπιακό, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα του από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μόλις 2% για να κάνει την ανατροπή και 0,1% για να κατακτήσει τον τίτλο. Αν είχαν φιλότιμο οι αριθμοί θα έκλειναν τους υπολογιστές και θα πήγαιναν σπίτι τους. Οι κακεντρεχείς λένε πως η Λεβερκούζεν δεν είναι Μακάμπι και φυσικά δεν παίζει σε ουδέτερη έδρα.

Να θυμίσουμε πως η Ρεάλ έχει αποκλειστεί δύο φορές ύστερα από εκτός έδρας νίκη. Στην πρώτη, πριν από 31 χρόνια, είχε πέσει θύμα κάποιας Οντένσε. Επίσης ο Ολυμπιακός έτρεχε ένα αρνητικό σερί 29 αγώνων χωρίς νίκη εκτός έδρας στο Τσάμπιονς Λιγκ από την πρώτη σεζόν που συμμετείχε. Στις 3 Οκτωβρίου του 2007 αντιμετώπιζε τη Βέρντερ στη Βρέμη για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Τότε δεν υπήρχε η opta, το football meets data και τα συναφή, υπήρχε όμως ο Τύπος που τον είχε ξεγραμμένο. Η ιστορία είναι γνωστή αλλά την ξέρει καλύτερα ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνου του αγώνα και νυν τεχνικός διευθυντής των Ερυθρολεύκων.

Και μια σημαντική λεπτομέρεια: η Λεβερκούζεν έχει νικήσει μόνο μία φορά φέτος στο γήπεδό της στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ στο πρωτάθλημα μετρά τον ίδιο αριθμό ηττών εντός και εκτός έδρας (από τρεις).