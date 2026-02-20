Από τη Ροδόπη στο Αγρίνιο, από τη μια κοπή γαλάζιας πίτας στην άλλη, ο Νίκος Δένδιας στέλνει μηνύματα παντού – κι ας περιγράφει ως «αυτονόητο» πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο «καταλληλότερος» για πρωθυπουργός. Με εκφράσεις πανομοιότυπες και στις δύο εκδηλώσεις, μια εβδομάδα πριν και χθες, ο υπουργός Αμυνας σχολίασε πως έχει μεγάλη αγωνία βλέποντας τις «δημοσκοπικές επιδόσεις να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Αντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό που μας αξίζει». Σχολίασε όμως επίσης πως η ΝΔ είναι «λαϊκό κόμμα» –μια έμμεση απάντηση στο «έχει χαθεί η λαϊκή ψυχή της παράταξης» του Σαμαρά.

«Πράσινη» επιστροφή

Ενας βουλευτής έφυγε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ένας άλλος όμως φαίνεται πως, ύστερα από χρόνια, γυρνάει. Επειτα από χρόνια, ο Μπαράν Μπουρχάν από την Ξάνθη αθωώθηκε για την υπόθεση των παράνομων συνταγογραφήσεων ψυχοφαρμάκων που είχε κατηγορηθεί – γι’ αυτόν τον λόγο είχε τεθεί εκτός ΚΟ ΠΑΣΟΚ. Παρά τις προτάσεις που δεχόταν κατά καιρούς, ο Μπουρχάν όχι μόνο δεν εντάχθηκε σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ψήφιζε σύμφωνα με τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ και πλέον μόνο το τυπικό μένει για την επάνοδό του. «Υστερα από πολλά χρόνια αγώνα, χωρίς ποτέ να χάσω την πίστη μου στην ελληνική δικαιοσύνη, τελικά ήρθε η δικαίωση», ανέφερε ο Μπουρχάν σε δήλωσή του.

«Διασπαστές»

Λίγες μέρες μετά τη μάχη στο ΕΚΑ, η ΠΑΣΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση για το αποτέλεσμα – και δεν έριξε τα βέλη της προς το (πρώτο σε σταυρούς) ΠΑΜΕ, αλλά σε αυτούς που ονομάζουν «διασπαστές», δηλαδή στο ψηφοδέλτιο που στηρίχθηκε από βασικά μέλη του συνδικαλιστικού δικτύου του ΠΑΣΟΚ. «Κρύφτηκαν ως «δειλοί και αδύναμοι αντάμα» μέσα σ’ ένα ψηφοδέλτιο αμιγώς δύο επιχειρησιακών σωματείων για να εξαπατήσουν συνέδρους. Το ψηφοδέλτιο αυτό και ο επικεφαλής του έχουν καταδικάσει απερίφραστα αυτό το εγχείρημα», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι πράσινοι συνδικαλιστές. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα συναντηθούν όλοι αυτοί στο Τάε Κβον Ντο για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Αποχωρήσεις

Κάτι παράδοξο συμβαίνει στο κόμμα του Κασσελάκη, που μετανομάστηκε επίσημα σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». Μεταξύ των μελών διακινείται φόρμα «συλλογικής αποχώρησης», με υπογραφές που μένουν κρυφές, για να κοινοποιηθούν στον ίδιο τον Κασσελάκη. Η δήλωση είναι ιδιαίτερα σκληρή, εκφράζει απογοήτευση για τις «διαρκείς μετατοπίσεις» του Κασσελάκη, μιλάει για υπονόμευση της εσωκομματικής δημοκρατίας και «αντι-καταστατικό Συνέδριο-παρωδία»: «Είναι φανερό ότι το μόρφωμα στο οποίο εξελίχθηκε το Κίνημα Δημοκρατίας δεν μπορεί να υπηρετήσει την Ιδρυτική του Διακήρυξη και για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να παραμένουμε μέλη του», σημειώνουν οι υπογράφοντες.

Απορία

Ποιο εν αναμονή κόμμα θα ξεφουσκώσει γρηγορότερα;