Η αληθινή δύναμη του Σοπέν αποκαλύπτεται μέσα από την αμεσότητα μιας ζωντανής εκτέλεσης. Η Κλερ Χουάνγκτσι διατυπώνει την ερμηνευτική της πρόταση για το «Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε λα ελάσσονα, έργο 11» του Φρεντερίκ Σοπέν, που θα παρουσιάσει αύριο, Παρασκευή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ένα πρόγραμμα που καλύπτει σχεδόν έναν αιώνα ζωής και στον πυρήνα του περιλαμβάνονται επίσης η «Συμφωνία σε μι ύφεση μείζονα αρ. 1» του Ιγκόρ Στραβίνσκι και η Σουίτα αρ. 2 από το μπαλέτο «Δάφνις και Χλόη» του Μορίς Ραβέλ. Στο πόντιουμ, ο διακεκριμένος μαέστρος Βαχτάνγκ Καχίτζε, γνωστός για τις δυναμικές και πολυεπίπεδες αναγνώσεις του στο συμφωνικό ρεπερτόριο, καθοδηγεί την Ορχήστρα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα με μεγάλη στυλιστική ποικιλία.

Πρόκειται, όπως λέει η διεθνούς φήμης πιανίστα, για «ένα εξαιρετικά πολυδιάστατο πρόγραμμα, που εκτείνεται από τον λυρικό ρομαντισμό του Σοπέν μέχρι τα ζωηρά χρώματα και την τολμηρή αρμονική γλώσσα του Ραβέλ και του Στραβίνσκι. Για μένα, ως σολίστ, είναι μια ευκαιρία να κατοικήσω σε εντελώς διαφορετικούς ηχητικούς κόσμους μέσα σε μία μόνο βραδιά και να καθοδηγήσω το κοινό μέσα από την εξέλιξη της μουσικής γλώσσας.

Προγράμματα σαν αυτό δείχνουν παραστατικά γιατί η κλασική μουσική παραμένει άμεση, συναρπαστική και διαχρονικά επίκαιρη». Αναφερόμενη στον έργο του Σοπέν τονίζει ότι «ο αυθορμητισμός και η αίσθηση της ελεύθερης έμπνευσης είναι εκείνα που κάνουν τη μουσική του Σοπέν να μοιάζει ευάλωτη και προσωπική. Ακόμη και μέσα στην εκλεπτυσμένη της δομή, πρέπει να ακούγεται σαν να γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Οταν ερμηνεύω τα έργα του, προσπαθώ να ζω πραγματικά μέσα σε αυτή την αμεσότητα – να αφήνω τη μουσική να αναπνέει, να διστάζει και να ξεδιπλώνεται, σαν να πρόκειται για αυτοσχεδιασμό και όχι για κάτι σταθερό και προκαθορισμένο», λέει η σημαντική πιανίστα, της οποίας η ερμηνεία έχει χαρακτηριστεί μεταξύ άλλων για τη «λαμπερή δεξιοτεχνία, την καλλιτεχνική ευαισθησία, την έντονη αίσθηση αλληλεπίδρασης και τη λεπτή ακουστική δραματολογία. Το “Πρώτο Κοντσέρτο” του Σοπέν με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά είναι τα έργα που αποκαλύπτουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πώς έχω ωριμάσει και εξελιχθεί, τόσο ως μουσικός όσο και ως άνθρωπος. Η επιστροφή σε αυτά αποτελεί πάντα μια ευκαιρία να ανακαλύψω ξανά τον εαυτό μου μέσα στη μουσική και να φέρω νέες εμπειρίες και νέες οπτικές σε κάθε ερμηνεία».

Σε ποιον βαθμό επηρεάζουν η αίθουσα και το κοινό την ενέργεια και τον χαρακτήρα μιας συναυλίας;

Μια θρυλική αίθουσα όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών βρίσκεται στη λίστα επιθυμιών κάθε μουσικού. Το να ερμηνεύεις σε έναν χώρο όπου έχουν εμφανιστεί τόσοι σπουδαίοι καλλιτέχνες είναι βαθιά συγκινητικό, και ανυπομονώ να βιώσω την ενέργεια της αίθουσας μαζί με το κοινό. Θα είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό, καθώς πρόκειται για το ορχηστρικό μου ντεμπούτο στην Ελλάδα, μοιραζόμενη αυτή τη μουσική για πρώτη φορά με ένα νέο κοινό.

Τι συνεχίζει να σας προκαλεί και να σας εμπνέει δημιουργικά, έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια στη διεθνή σκηνή;

Από τη γέννηση των παιδιών μου, πολλά έχουν αλλάξει στη ζωή μου. Εχω μάθει να εκτιμώ τη μουσική ακόμη πιο βαθιά και να την προσεγγίζω με φρέσκια ματιά. Κάθε ερμηνεία πλέον φέρει όχι μόνο τις τεχνικές και συναισθηματικές πτυχές του έργου, αλλά και μια αίσθηση βιωμένης εμπειρίας που συνεχίζει να με εμπνέει και να με προκαλεί δημιουργικά.

Τι προσπαθείτε να βρείτε ή να ζήσετε όταν κάνετε την πρώτη σας εμφάνιση σε έναν νέο προορισμό;

Οταν επισκέπτομαι μια νέα πόλη, προσπαθώ να βυθίζομαι πλήρως σε αυτήν. Στην Αθήνα θα περάσω μερικές ημέρες εξερευνώντας τα μουσεία, τα εστιατόρια και τους αρχαιολογικούς χώρους – εμβαθύνοντας στην ιστορία και τον πολιτισμό της. Θα είναι ένα έντονο πρόγραμμα, αλλά για εμένα η ουσιαστική εμπειρία της πόλης εμπλουτίζει πάντα τη σύνδεσή μου με τη μουσική και το κοινό.

Τι ελπίζετε να πάρουν μαζί τους οι ακροατές φεύγοντας από τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών;

Ελπίζω να προσφέρω στους ακροατές μία από εκείνες τις μαγικές στιγμές όπου η καθημερινότητα σβήνει και μπορούν να βυθιστούν πλήρως στην ουράνια ομορφιά και χάρη της μουσικής του Σοπέν. Για μένα, αυτή η αίσθηση απόλυτης παρουσίας και θαυμασμού είναι που κάνει μια ζωντανή ερμηνεία αξέχαστη.