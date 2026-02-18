Ο Χόρχε Σάντσες έρχεται στο προσκήνιο ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με αντίπαλο τη Θέλτα για την ενδιάμεση φάση του Europa League. Ο μεξικανός ακραίος αμυντικός ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να είναι δεδομένη η πλευρά στην οποία θα αγωνιστεί. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να δώσει «ανάσες» σε έναν εκ των Τζόντζο Κένι και Μπάμπα Ράχμαν.

Στα δεξιά, ο Κένι έχει μετρήσει 34 συμμετοχές φέτος, με τρεις ασίστ, και το τελευταίο διάστημα καταγράφει διαδοχικές εμφανίσεις, με μοναδική «ανάσα» την απουσία του από την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, στην οποία εξέτισε ποινή καρτών. Η επιβεβαίωση της καλής αγωνιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ήρθε και μέσα από την αναγνώριση των φιλάθλων του Δικεφάλου, που του έδωσαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη για τον Ιανουάριο. Από την πλευρά του, ο Μπάμπα Ράχμαν μετρά 33 συμμετοχές με δύο γκολ και δύο ασίστ.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, με την απόκτηση του Σάντσες, έδειξε πως έχει άρει την εμπιστοσύνη του προς τον Ζόαν Σάστρε, ο οποίος θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, γι’ αυτό άλλωστε και απουσιάζει από την ευρωπαϊκή λίστα. Στα αριστερά, ο Τέιλορ που αποκτήθηκε το καλοκαίρι δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει την αγωνιστική εικόνα που θα έκανε τον Λουτσέσκου να μοιράσει περισσότερο τις συμμετοχές με τον Μπάμπα Ράχμαν.

Οσον αφορά στη μεσαία γραμμή, η επιλογή του Τάισον ως επιτελικού μέσου στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ δεν δικαίωσε τον Λουτσέσκου, ο οποίος αναμένεται να επαναφέρει τον Βραζιλιάνο στα άκρα. Η απουσία του Μεϊτέ κάνει τον Λουτσέσκου να έχει ουσιαστικά τέσσερις ποδοσφαιριστές για τρεις θέσεις, αυτές στο «6», στο «8» και στο «10», εκεί όπου διαθέσιμοι είναι οι Ζαφείρης, Οζντόεφ, Καμαρά και Μπιάνκο. Ολοι τους πήραν χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Μέχρι και την προπόνηση της Τρίτης όλα ήταν ανοιχτά, με τον Λουτσέσκου να δείχνει πως δεν έχει ακόμη καταλήξει στην τελική του απόφαση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που θα στερηθεί των υπηρεσιών των Μεϊτέ, Κωνσταντέλια, Πέλκα και Ντεσπόντοφ, αντιλαμβάνεται πως τα κουκιά είναι μετρημένα από τη μεσαία γραμμή και μπροστά. Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο για τον Δικέφαλο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Θέλτα είναι να μπορέσει να κρατήσει την εστία του απαραβίαστη. Φέτος, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε 22 αναμετρήσεις.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτό το στατιστικό αφορά το γεγονός πως οι δύο τερματοφύλακες που έχουν μοιραστεί φέτος τον χρόνο κάτω από τα δοκάρια, μοιράζονται και τα παιχνίδια χωρίς να δεχθούν γκολ. Σε 23 παιχνίδια μέχρι στιγμής, ο Γίρι Παβλένκα έχει κρατήσει την εστία του απαραβίαστη 11 φορές, συγκεκριμένα στις αναμετρήσεις με Μακάμπι, Βόλφσμπεργκερ (εντός), Βόλφσμπεργκερ (εκτός), Ριέκα (εντός), Λάρισα, Ατρόμητο, Παναιτωλικό, Πανσερραϊκό, Κηφισιά, Αρη και ΑΕΚ.

Ο Αντώνης Τσιφτσής, από την πλευρά του, έχει επίσης κρατήσει το μηδέν σε έντεκα αγώνες, έχοντας αγωνιστεί συνολικά σε 17 αναμετρήσεις. Ο Τσιφτσής έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στα παιχνίδια με Γιουνγκ Μπόις, Μπέτις, Ολυμπιακό (πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο), ΑΕΚ, Βόλο, Παναθηναϊκό, Παναιτωλικό, ΟΦΗ, Ολυμπιακό (Κύπελλο), Παναθηναϊκό (Κύπελλο εκτός) και Παναθηναϊκό (Κύπελλο εντός).