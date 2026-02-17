Ολόκληρη η Ελλάδα στους ρυθμούς του… Ferto! Εκατομμύρια άνθρωποι υποστήριξαν τον νεαρό Ακύλα ο οποίος είναι η αλήθεια έφερε κάτι καινούργιο, «ιδιαίτερο», διαφορετικό σε αυτή τη χώρα, που όλοι γκρινιάζουμε! Το αγόρι με το «τρελό σκουφί» μας έκανε να σηκωθούμε από την πολυθρόνα και να… ξετρελαθούμε με ένα τραγούδι που δεν αποτελεί κάτι πολύ φοβερό.

Ο Ακύλας πήρε τελικά το εισιτήριο για τη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο και όλοι ελπίζουμε ότι θα τη φέρει με το «Ferto» την πρώτη θέση. Ετσι για να νιώσει υπερήφανη η γλυκύτατη μαμά του που έκανε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να πει στις κάμερες τα καλύτερα για αυτήν.

Η αμερικανίδα πρεσβευτής ήταν παρούσα μαζί με τον γιο της Ρόναν στον τελικό για την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού για τη Eurovision. Η Κίμπερλι φαινόταν ενθουσιασμένη με το show, τα τραγούδια των συμμετεχόντων, την εμφάνιση του δημοφιλούς Χρήστου Μάστορα να τραγουδάει παλιές επιτυχίες του αλλά και το ολοκαίνουργιο «Μαργαρίτα» με μία πολύ ωραία κοπέλα να τον συνοδεύει στη σκηνή.

Η κ. Γκίλφοϊλ έκανε μία κομψή, διαφορετική εμφάνιση. Αυτή τη φορά επέλεξε total red, κολλητό φόρεμα σε μήκος μέχρι το γόνατο. Συνοδευόταν από ασορτί ημίπαλτο και γόβες σε μεταλλικό ασημί με τακούνια βελόνα. Γόβες Christian Louboutin. Αυτές που αγαπούν όλες οι γυναίκες. Κλασικές και συνάμα υπέρκομψες και sexy. Οι γόβες που επιλέγει πάντα το fashion icon, Μελάνια Τραμπ. Γόβες που ταιριάζουν άψογα στις καλλίγραμμες γάμπες της κυρίας Γκίλφοϊλ.

Επέτειος με σημασία…

Στον χώρο τέχνης ARCH, η επετειακή έκθεση «30 Χρόνια Μαζί για το Παιδί – 30 καλλιτέχνες», ανέδειξε τη δύναμη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης όταν συναντά την κοινωνική ευαισθησία και τη συλλογική δράση. Οι 30 σύγχρονοι έλληνες δημιουργοί προσέφεραν τα έργα τους ως δωρεά στο «Μαζί για το Παιδί», προκειμένου να συμμετάσχουν σε σιωπηρή δημοπρασία. Το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη του έργου του οργανισμού.