Εχει καριέρα χρόνων στους πάγκους ο Αρης Λυκογιάννης, νυν προπονητής του Κολοσσού. Με επιτυχίες θαυμαστές, στιγμές που άφησε το στίγμα του σε ομάδες. Από τον Σπόρτινγκ τα παλιά χρόνια, έως τον ΠΑΟΚ ή τον Πανιώνιο πολύ καιρό αργότερα. Το χθεσινό, όμως, αποτέλεσμα στην έδρα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ ασφαλώς και θα το βάλει στο κάδρο των καλύτερων αναμνήσεών του.

Ο Λυκογιάννης, κόουτς με γνώσεις και με ηφαιστειώδεις εκρήξεις λιγότερες σε σύγκριση με το παρελθόν, έφτιαξε μέσα σε λίγες εβδομάδες (αρχές του χρόνου άρχισε η νέα του θητεία στη Ρόδο) ένα σύνολο στιβαρό που ελπίζει να απομακρυνθεί από τις περιπέτειες και να διώξει τις σκέψεις του υποβιβασμού. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως έφτασε στην πηγή και επιτέλους ήπιε νερό ο συγκεκριμένος προπονητής. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Γιατί την ώρα που πλησίασε στον πόντο ο Παναθηναϊκός προς το φινάλε του ματς, ο Κολοσσός λες και βρήκε ώθηση και ξεμπλόκαρε, αφήνοντας άφωνους τους πάντες στο ΟΑΚΑ και υπογράφοντας μια σούπερ έκπληξη. Το πόσο άξιζε τη νίκη ο Κολοσσός και τι μπάσκετ απέδωσε, φαίνεται από το γεγονός πως επικράτησε στις ασίστ (24-20), ενώ είχε και ποσοστό 50% στα τρίποντα. Εδώ, προφανώς και «μίλησε» ο Μακ με 6/8, όλοι οι παίκτες όμως βοηθήθηκαν από την καθοδήγηση ενός προπονητή που κατέχει τα μυστικά του αθλήματος.

Και ο Παναθηναϊκός; Ξεκάθαρο είναι πως ο Εργκίν Αταμάν αναμένει ενίσχυση από τον Χέιζ-Ντέιβις αλλά και την επαναδραστηριοποίηση του Λεσόρ. Αν πραγματικά συμβαίνει αυτό, τότε ο τούρκος προπονητής αρνείται να δει την πραγματικότητα. Γιατί αυτή έχει αρκετές αγχωτικές νίκες στις διοργανώσεις, παίκτες-αστέρες που δεν αποδίδουν όπως μπορούν ή σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, ενώ το μπάσκετ που παίζουν οι Πράσινοι απέχει από το να χαρακτηριστεί ελκυστικό. Με απλά λόγια, η βαθμολογία στην Ευρωλίγκα καθόλου κολακευτική δεν είναι για το Τριφύλλι που θα ήθελε τώρα να βρισκόταν σε υψηλότερη θέση. Και όταν έχεις μπάτζετ εκατομμυρίων ευρώ αλλά αναμένεις ακόμη έναν τοπ παίκτη ή την επάνοδο ενός τραυματία που βρίσκεται στα πιτς για μήνες και μήνες, μάλλον κάτι δεν πάει τόσο καλά. Αυτοί σου έλειψαν απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου;

Ο αντίπαλος χθες σημείωσε με άνεση 102 πόντους. Αντίθετα, η δική σου εικόνα ελάχιστα βελτιώνεται και τα σύννεφα της γκρίνιας έχουν στρατοπεδεύσει στο Μαρούσι. Και όσο προκύπτουν τέτοια ζητήματα και η αμφισβήτηση χτυπά την πόρτα όλων, τότε η αμφιβολία μοιάζει με κακό σύμβουλο.