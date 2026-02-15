Δεύτερη ανάρτηση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μετά την ήττα-σοκ του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου στο ΟΑΚΑ για την Stoiximan Greek Basketball League. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέφερε:

«Καταλαβαίνω απόλυτα ότι τα συμβόλαια πρέπει να είναι εγγυημένα. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι πρέπει να προστατεύονται οι παίκτες. Εγώ και η οικογένειά μου το έχουμε αποδείξει σε κάθε είδους επιχείρηση που έχουμε, ότι σεβόμαστε κάθε είδους εργαζόμενο. Δεν θα έπρεπε όμως η EuroLeague να προσπαθεί να προστατεύει και τους ιδιοκτήτες όταν οι προπονητές και οι παίκτες δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση;».

