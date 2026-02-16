Μου κάνει εντύπωση η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και όλου του άλλοτε ενιαίου συστήματος ΣΥΡΙΖΑ να ανασκευάσει τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του εμπλούτισε τη γνώση μας για τις μεθόδους του πρώην πρωθυπουργού στην προσπάθειά του να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας.

Είμαι από εκείνους που φώναζαν, πολύ νωρίς, από αυτή την εφημερίδα, «βάστα, Στουρνάρα», και όχι μόνο τα χρόνια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οι προσπάθειες των λαϊκιστών να μας πείσουν ότι μπορούσε η χώρα να επιβιώσει χωρίς να πάρει μέτρα, χωρίς δηλαδή να υπογράψει μνημόνια με συνέπειες, ήταν συστηματικές και έντονες όλο το διάστημα της χρεοκοπίας. Αλλά απογειώθηκαν όταν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βρέθηκαν στην κυβέρνηση υποσχόμενοι να σκίσουν τα μνημόνια με έναν νόμο και με ένα άρθρο και ανέθεσαν στον Βαρουφάκη μια διαπραγμάτευση που, απλώς, ήταν χασομέρι που οδηγούσε στην καταστροφή.

Και ενώ η καταστροφή ερχόταν όλο και πιο κοντά, λίγο πριν ο Τσίπρας εξαγγείλει το δημοψήφισμα, η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ο Γιάννης Στουρνάρας, υπέβαλε στην τότε Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου και στο Υπουργικό Συμβούλιο την Εκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15, με πολύ αρνητικά στοιχεία. Από την ανακοίνωση των εκλογών που έφεραν τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην εξουσία μέχρι τον Ιούνιο του 2015 είχαν υπάρξει εκροές καταθέσεων 45 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα, δηλαδή ο Στουρνάρας, προειδοποιούσε ότι «η αποτυχία στις διαπραγματεύσεις» (σε ό,τι αποκαλούσαν Τσίπρας και Βαρουφάκης διαπραγματεύσεις) «θα είναι η αρχή μιας επώδυνης πορείας που θα οδηγήσει αρχικά σε πτώχευση και τελικά στην έξοδο της χώρας από τη ζώνη του ευρώ και – πιθανότατα – από την ΕΕ». Τι θα ερχόταν; Βαθιά ύφεση, μείωση εισοδημάτων και γενική κατάρρευση. Αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέστρεψε την Εκθεση ως απαράδεκτη και ο Τσίπρας εξήγγειλε το δημοψήφισμα – που επιτάχυνε τις εξελίξεις και επιβάρυνε το δημόσιο χρέος της χώρας (ο Στουρνάρας, το 2016, στη διάρκεια συνεδρίου στη LSE, είχε υπολογίσει το κόστος του μνημονίου Τσίπρα στα 86 δισ. του τρίτου μνημονίου», ενώ δεν υπολόγισε το κόστος των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων που είχαν προηγηθεί, ούτε μπορούσε να υπολογίσει το μακροπρόθεσμο κόστος των πολιτικών επιλογών του Τσίπρα, πριν και μετά το δημοψήφισμα.

Για όλα αυτά, ο Γιάννης Στουρνάρας υπέστη συχνά βολές από το σύστημα Τσίπρα, ενώ μπήκε και στη λίστα της σκευωρίας Novartis, όταν επιχειρήθηκε η δικαστική εξουδετέρωση των βασικών πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Γνωρίζαμε ότι διώξεις υπέστη και η σύζυγος του Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου, όταν μπήκε στο στόχαστρο της ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, και πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να αθωωθεί πανηγυρικά.

Τώρα μάθαμε ότι όλα αυτά συνέβησαν επειδή ο Γιάννης Στουρνάρας εμπόδισε, όπως είχε καθήκον και υποχρέωση, το σύστημα Τσίπρα να διορίσει δικά του πρόσωπα στην Τράπεζα Αττικής, στην οποία «γίνονταν περίεργα πράγματα σε ό,τι αφορά τον δανεισμό». Η σύζυγός του μπήκε στο στόχαστρο ξεκάθαρα επειδή ο Στουρνάρας δεν υπέκυπτε στις απαιτήσεις Τσίπρα. Ας έρθουν τώρα να μας κάνουν ξανά μαθήματα τύπου «ο Τσίπρας δεν έχει σχέση με διαφθορά» ή για καθαρά χέρια ενός συστήματος «που πολεμούσε τη διαπλοκή»

Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πάντως, είναι ότι, με αφορμή όσα αποκάλυψε ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Τσίπρας ξέχασε και το ριμπράντινγκ και την Κεντροαριστερά και την Ιθάκη και αναλώθηκε σε ό,τι ξέρει καλά. Ο Στουρνάρας μάς έδειξε το φεγγάρι, αλλά εκείνος κοίταζε το προτεταμένο δάχτυλο. Και άρχισε ως συνήθως τα ίδια: να επινοεί καινούργιους εχθρούς…

Χείρες την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Νόμιζα ότι στο υπουργείο Παιδείας έχουν απαλλαγεί οριστικά από τις ιδεοληψίες μιας παλιάς αντίληψης που θέλει τα σχολεία προσκολλημένα στη δεισιδαίμονα πλευρά της θρησκείας και στα όργανά της – αλλά η ζωή διαψεύδει συχνά τους αισιόδοξους και τους καλόπιστους. Εφτασε χθες στα χέρια μου έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (το υπογράφει ο αναπληρωτής διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας) που απευθύνεται στα γυμνάσια και τα λύκεια της πόλης. Το έγγραφο έχει θέμα την ενημέρωση σχολικών μονάδων «περί του Ιερού Λειψάνου της Σεπτής Χειρός του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου…». Επειδή λοιπόν, κατά το έγγραφο, η σεπτή χειρ θα εκτεθεί στη μητρόπολη της Λάρισας, «αποτελεί ευκαιρία για τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων μιας βιωματικής προσέγγισης στην υγιή παράδοση της Εκκλησίας μας περί σεβασμού και τιμής στα Ιερά Λείψανα, αλλά και διαπίστωσης της ιστορικής συνέχειας των πρακτικών των προπατόρων μας, οι οποίοι πάντα ήξεραν να επικαλούνται τη Χάρη των Αγίων Λειψάνων υποστηρικτικά στην κάθε δυσκολία της ζωής τους».

Μου κάνει εντύπωση ότι μια εποχή απομάγευσης, υπάρχουν περιοχές όπου μαθητές κατευθύνονται σε τελετουργίες αντίθετες στην εκπαιδευτική πράξη και στη γνώση που διαστρέφουν τη θρησκευτική πνευματικότητα. Πηγαίνουμε προς μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ακόμα δεν έχουμε απαλλαγεί από επιβιώσεις μεσαιωνικών αντιλήψεων. Για τι περνάτε τους μαθητές;