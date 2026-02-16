Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου ρίχνεται το «βαρύ πυροβολικό» της ΑΑΔΕ. Με ειδικές στολές, οπλισμό και κάμερες, η νέα ομάδα κρούσης, η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών ή αλλιώς ΔΕΟΣ, αναλαμβάνει ρόλο «δύσκολων αποστολών», βάζοντας στο στόχαστρο κυκλώματα απάτης, λαθρεμπορίου και εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Μάλιστα για τη διενέργεια των ελέγχων επιστρατεύονται drones, ψηφιακοί χάρτες και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Η νέα υπηρεσία, η οποία ενεργοποιείται πλήρως από τις 16 Μαρτίου 2026, στελεχώνεται με νέους ελεγκτές, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η επιλογή και η τοποθέτηση των επικεφαλής σε επίπεδο διεύθυνσης και υποδιεύθυνσης της ΔΕΟΣ.

Στο ελεγκτικό πεδίο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ενδοκοινοτικές απάτες ΦΠΑ, στα κυκλώματα τύπου carousel, στον εντοπισμό «εξαφανισμένων εμπόρων», αλλά και στους ελέγχους προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, από τη διακίνηση έως τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Στο οπλοστάσιο της ΔΕΟΣ περιλαμβάνονται ακόμη έλεγχοι σε πλοία εντός χωρικών υδάτων, επανέλεγχοι παλαιών υποθέσεων με νέα στοιχεία, καθώς και στενή συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών-μελών της ΕΕ. Στις υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν άμεσα σε προληπτικά και διασφαλιστικά μέτρα υπέρ του Δημοσίου, από δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων έως την παραπομπή φακέλων στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση.

Θρίλερ με τη συμμετοχή της Κίνας στην Pirelli

Δεν έχει τέλος το θρίλερ της συμμετοχής των κινέζων επενδυτών στην Pirelli μετά τις αντιδράσεις από ΗΠΑ, Ιταλία, αλλά και την ίδια την εταιρεία. Τώρα η Sinochem, ο επενδυτής της Pirelli & C. SpA από την Κίνα, εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μετατρέψιμου ομολόγου που θα μειώσει προσωρινά τη συμμετοχή της, ώστε να διευκολυνθούν οι έρευνες που πραγματοποιεί η αμερικανική κυβέρνηση στην ιταλική εταιρεία ελαστικών, σύμφωνα με την «Corriere della Sera».

Μια τέτοια πώληση από τον όμιλο Sinochem, τον μεγαλύτερο μέτοχο της Pirelli με περίπου 34%, θα εκχωρούσε μερίδιο μεταξύ 10% και 15%. Θα επέτρεπε επίσης στον κρατικά υποστηριζόμενο όμιλο της Κίνας να ανακτήσει το μετοχικό κεφάλαιο μέσω της αποπληρωμής του ομολόγου στη λήξη. Μια τέτοια πώληση του μετατρέψιμου ομολόγου θα έριχνε το μερίδιο της Sinochem στην Pirelli κάτω από το όριο που απαιτείται για την αποφυγή περιορισμών στην πώληση «έξυπνων ελαστικών» στις ΗΠΑ, ανέφερε η «Corriere».

Η Pirelli, ένας από τους πιο ιστορικούς κατασκευαστές της Ιταλίας, βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ Sinochem και ιταλικής κυβέρνησης, με την τελευταία να υποστηρίζει τις προσπάθειες της διοίκησης της Pirelli να περιορίσει την κινεζική επιρροή. Οι συζητήσεις επηρεάζονται από τους επικείμενους αμερικανικούς κανόνες για τα συνδεδεμένα μέσω τεχνολογίας οχήματα που θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο των εσόδων της εταιρείας ελαστικών.

Από τον Καναδά στο Eurogroup

Υπουργούς Οικονομικών από χώρες και εκτός της ευρωζώνης θα φιλοξενεί το Eurogroup στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις παγκόσμιες ανισορροπίες και τους γεωοικονομικούς κινδύνους.

Στο σημερινό τραπέζι της ευρωομάδας θα καθίσει ο François-Philippe Champagne, υπουργός Οικονομικών του Καναδά, ο οποίος έλαβε και αποδέχθηκε την πρόσκληση του προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, να συμμετάσχει στη συζήτηση. Το θέμα για τις παγκόσμιες ανισορροπίες θα παρουσιάσει η καθηγήτρια Hélène Rey, πρόεδρος της ανεξάρτητης ομάδας ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων της G7.

Στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup περιλαμβάνονται ακόμη η πορεία των εργασιών και πιθανές δράσεις πολιτικής όσον αφορά την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, καθώς και ο διορισμός εκ νέου του Tuomas Saarenheimo στη θέση του προέδρου του EuroWorking Group, για τέταρτη διετή θητεία, που θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2026.

Επιχείρηση «Αχυράνθρωποι»

Νέα στοιχεία έδωσε η ΑΑΔΕ για τα οργανωμένα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος, που χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» για τη διαχείριση δεκάδων εικονικών επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης. Σε αναλυτική παρουσίαση της ΑΑΔΕ περιγράφεται πώς ξεδιπλώθηκε η επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» και εντοπίστηκαν τρία μεγάλα κυκλώματα με συνολικές οφειλές άνω των 24 εκατ. ευρώ σε φόρους και εισφορές.

Οι πρώτες ύποπτες ενδείξεις εντοπίστηκαν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε από κοινή επιχειρησιακή δράση μεικτών κλιμακίων ελέγχου και είσπραξης της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης στην Αττική. Οι ελεγκτές επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση συμμόρφωσης της εργατικής νομοθεσίας, της νομιμότητας της διακίνησης αλκοολούχων ποτών και της τήρησης των υποχρεώσεων καταχώρισης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Κρίσιμο εύρημα ήταν ότι η λειτουργία αλυσίδας καταστημάτων υλοποιείτο μέσω διαφορετικών νομικών οντοτήτων και όχι ενός ενιαίου νομικού προσώπου. Κατά τους ελέγχους αναδείχθηκε δυσχέρεια εξακρίβωσης της πραγματικής διοίκησης και εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, είχαν δηλωθεί ως νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόσωπα μη ταυτοποιήσιμα, δηλαδή δεν μπορούσαν να αναζητηθούν και να εντοπιστούν στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.