Αποφάσισα να χαζέψω τον κατάλογο των δώρων που δήλωσαν μέσα στο έτος 2025 τα μέλη της κυβέρνησης (έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης) και ορισμένα έχουν, ομολογουμένως, ενδιαφέρον.

Ο νόμος προβλέπει ότι η καταγραφή είναι υποχρεωτική όταν η εκτιμώμενη αξία του δώρου υπερβαίνει τα 200 ευρώ και στις περιπτώσεις αντικειμένων με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία, ανεξαρτήτως της χρηματικής τους αξίας. Τυπικά πάντως ενθαρρύνεται η οικειοθελής δήλωση κάθε δώρου.

Φανταστείτε ότι σε άλλες χώρες δηλώνουν ακόμη και το κάθε κέρασμα. Στη δική μας λίστα, όμως, καταγράφονται μόλις 22 δώρα. Τα περισσότερα έχουν δηλωθεί από τον Πρωθυπουργό (6), ενώ ακολουθούν δύο υφυπουργοί, ο Χάρης Θεοχάρης (4) και ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος (3). Θα περίμενε κανείς περισσότερα από τους υπουργούς που ταξιδεύουν διαρκώς (Εξωτερικών, Τουρισμού, Πολιτισμού), αλλά δήλωσαν ένα έκαστος.

Χαλιά, ξίφη και… κομμάτια γύψου

Αν και τα πιο πολλά δώρα είναι μάλλον αναμενόμενα (χαλιά, βάζα, εικόνες κ.λπ.), ξεχώρισα κάποια που είναι πιο περίεργα. Ο Θεοχάρης, για παράδειγμα, δήλωσε ένα «ξίφος με θήκη» από τον πρεσβευτή του Κατάρ. Η Δόμνα Μιχαηλίδου έλαβε από έναν γλύπτη ένα αγαλματίδιο που απεικονίζει μια εγκυμονούσα γυναίκα. Ο Δερμεντζόπουλος έλαβε ένα κομμάτι… γύψου από μεταλλείο του Λαυρίου. Ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης έλαβε δώρο ένα πιστό αντίγραφο – μινιατούρα του κτιρίου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ και, από την Κίνα, ένα άγαλμα που αναπαριστά έναν αετό.

Πρεμιέρα με κόντρες

Με κόντρες και σόου έκανε την πρεμιέρα της η νέα διακομματική επιτροπή της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε στην αίθουσα με στόχο να κάνει αισθητή την παρουσία της καταγγέλλοντας «προσυνεννοήσεις» των κομμάτων που αποτελούν το διακομματικό προεδρείο που συγκροτήθηκε (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ).

«Θα χαλάσουμε το καλό κλίμα», είπε στρέφοντας τα πυρά της κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «κάποιοι γλυκάθηκαν από την αντιπροεδρία εδώ και κατάπιαν τη γλώσσα τους για το κλείσιμο της Εξεταστικής Επιτροπής» και χαρακτηρίζοντας «εξαπτέρυγα» τους Μανόλη Χνάρη και Βασίλη Κόκκαλη.

Φυσικά δεν περιορίστηκαν εκεί τα επεισόδια. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τα έβαλε και με τους Νεοδημοκράτες, λέγοντας προς την Ντόρα Μπακογιάννη ότι τα «λαμόγια της ΝΔ» έφαγαν τα λεφτά της ΚΑΠ. Και, παρεμπιπτόντως, έριξε κι ένα μικρό… ματς με το ΚΚΕ, για το ποιος ψήφισε την αναθεωρημένη ΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ρεζουμέ από την πρεμιέρα: Σαν να ζούμε την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε επανάληψη ήταν.

Παρέμβαση για άσυλο τούρκου ακτιβιστή

Την άμεση παρέμβαση του Θάνου Πλεύρη προκάλεσαν οι αντιδράσεις στη δημοσιοποίηση της απόρριψης του αιτήματος χορήγησης πολιτικού ασύλου στον τούρκο ακτιβιστή ποντιακής καταγωγής Γιάννη – Βασίλη Γιαϊλαλί. Μετά την αρνητική απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου, ο υπουργός ζήτησε πλήρη ενημέρωση για τα πραγματικά περιστατικά και τη νομική τεκμηρίωση, τονίζοντας ότι ο Γιαϊλαλί δεν θα απελαθεί μέχρι την τελεσίδικη κρίση. Γιατί τέτοιο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη υπόθεση; Κατ’ αρχάς, το περιστατικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση του 2025, για την οποία σας είχα γράψει, όπου παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση ανακλήσεων ασύλου τούρκων πολιτών βάσει απόρρητων εγγράφων. Δεύτερος και βασικότερος, ίσως, λόγος της παρέμβασης του Πλεύρη είναι ότι μιλάμε για την άρνηση ασύλου σε έναν άνθρωπο που στην Τουρκία διώκεται επειδή δηλώνει Ελληνας. Και μάλιστα Πόντιος, ακτιβιστής υπέρ της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ζωή σαν μυθιστόρημα

Η προσωπική ιστορία του Γιαϊλαλί θυμίζει μυθιστόρημα, γι’ αυτό και είχε βρει δημοσιότητα στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Γεννημένος ως Ιμπραήμ, γαλουχήθηκε με τα εθνικιστικά ιδεώδη και υπηρέτησε ως καταδρομέας στον τουρκικό στρατό. Η ζωή του ανατράπηκε το 1994, όταν αιχμαλωτίστηκε από το PKK.

Κατά την κράτησή του ήρθε αντιμέτωπος με μια σοκαριστική αλήθεια. Το τουρκικό κράτος δεν κινητοποιήθηκε για τη διάσωσή του και, παρότι ο ίδιος το αγνοούσε, οι γονείς του δεν ήταν Τούρκοι, αλλά τουρκόφωνοι εξισλαμισμένοι Ελληνες του Πόντου από την Μπάφρα, επιζώντες της Γενοκτονίας. Αποποιούμενος το παρελθόν του, ο Γιαϊλαλί βαφτίστηκε χριστιανός (εξού και πλέον ονομάζεται Γιάννης – Βασίλης) και αφιερώθηκε στον ακτιβισμό για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Για τη δράση του αυτή βασανίστηκε, φυλακίστηκε και σήμερα βαρύνεται με 13 διώξεις στην Τουρκία για «προσβολή του τουρκισμού». Το 2019 κατέφυγε στην Ελλάδα ως τη μοναδική του πατρίδα, για να βρεθεί σήμερα αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί «εχθρός» από το κράτος που ο ίδιος επέλεξε να υπηρετήσει ηθικά.