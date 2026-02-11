Η Ferrari προέβλεψε αύξηση κερδών κατά τουλάχιστον 6% για το 2026, χάρη στις νέες κυκλοφορίες πέντε μοντέλων και το επερχόμενο ντεμπούτο της στην αγορά με ηλεκτρικό όχημα. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου εταιρεία θα λανσάρει νέα μοντέλα και φέτος, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού Luce EV τον Μάιο. Αν και οι προπαραγγελίες για το νέο EV θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, δήλωσε ότι τα σχόλια των πελατών ήταν «πολύ θετικά». «Η ζήτηση για Ferrari παραμένει πολύ σταθερή αντανακλώντας το μοντέλο αποκλειστικότητας που διαθέτουμε» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος. Οι αποστολές οχημάτων στους πελάτες μειώθηκαν κατά 112, στα 13.640 αυτοκίνητα πέρυσι.

Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου

Σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου μέσω δημοπρασίας προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Ειδικότερα, σήμερα θα διενεργηθεί δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 300 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον βασικοί διαπραγματευτές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2026. Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι την κάλυψη του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού. Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία.

Υδρογονάνθρακες και Κάθετος Διάδρομος

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφούν οι τέσσερις συμβάσεις με τη Chevron, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ανεβάζοντας τις ταχύτητες για τη διεξαγωγή ερευνών για το εάν υπάρχουν ή όχι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υδρογονανθράκων στα τέσσερα οικόπεδα σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Παράλληλα, βαλίτσες για τις ΗΠΑ ετοιμάζει ο υπουργός Ενέργειας καθώς στις 24 Φεβρουαρίου ελληνική αντιπροσωπεία, έπειτα από πρόσκληση του Κρις Ράιτ, θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον προκειμένου συζητήσει τα ρυθμιστικά θέματα που υπάρχουν αναφορικά με τον Κάθετο Διάδρομο με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των πέντε χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν.

Αξιοποίηση ακινήτων

Καταλύματα για φοιτητές με χαμηλό μίσθωμα και ευέλικτες συνθήκες ενοικίασης, ένα συνεδριακό κέντρο και ένα σύγχρονο student centre περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση ακινήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μιχάλης Ζερβάκης, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, υπέγραψαν τη σύμβαση για το έργο, το οποίο πρόκειται να ωριμάσει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου.

Το έργο περιλαμβάνει δύο παρεμβάσεις: ανάπτυξη συγκροτήματος υποδομών δίπλα στην Πολυτεχνειούπολη και αξιοποίηση γεωτεμαχίου στην περιοχή «Κόκκινη Χαλέπα». Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων εκπαιδευτικών υποδομών, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία χώρων πρασίνου και τη μέγιστη δυνατή υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων.

Γαλλικό χρήμα στη ναυτιλία

Οι γαλλικές τράπεζες παίζουν ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, όπως επεσήμανε ο επικεφαλής του τμήματος Corporate & Investment Banking της Πειραιώς, Θοδωρής Τζούρος, στην παρέμβασή του στο Delphi Paris Forum IΙI. Το στέλεχος της Πειραιώς τόνισε ότι η γαλλοελληνική συνεργασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και σημείωσε ότι έχει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης με επενδύσεις μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική βιομηχανία και τεχνολογία, ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με τη συμμετοχή και ελληνικών επιχειρήσεων, και την αξιοποίηση των ελληνικών ναυπηγείων για εξειδικευμένες κατασκευές.

Task Force για ελέγχους στο ΓΕΜΗ

Τη σύσταση ειδικής ομάδας δειγματοληπτικού ελέγχου για την ορθή εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης. Η ομάδα αυτή θα λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και θα έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούν τα επιμελητήρια σε όλη τη χώρα για την επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

Φωτοβολταϊκό πάρκο στο κτήμα Polder

Προχωρά η υλοποίηση του φωτοβολταϊκού πάρκου των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας, που θα επιφέρει όταν ολοκληρωθεί τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας. Η υλοποίηση του εμβληματικού συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου στο κτήμα Polder θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έχει σαφή πρόβλεψη για Net Metering και δεκαετή χρονικό ορίζοντα, που προσδίδει βιωσιμότητα και ασφάλεια. Το εγχείρημα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους.