Η Ευρώπη έχει καταλήξει στην οδυνηρή συνειδητοποίηση ότι πρέπει να είναι πιο δυναμική και πιο στρατιωτικά ανεξάρτητη από την αυταρχική κυβέρνηση των ΗΠΑ που δεν συμμερίζεται πλέον τη δέσμευση στους φιλελεύθερους δημοκρατικούς κανόνες και αξίες, υποστηρίζει έκθεση που εκπονήθηκε από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. Οι συντάκτες της προτρέπουν τους ευρωπαίους ηγέτες «να γίνουν πιο τολμηροί» καθώς ο Τραμπ επιδεικνύει «επιθυμία για καταστροφή», με τη χώρα του να διολισθαίνει στον «ανταγωνιστικό αυταρχισμό».

Η έκθεση ουσιαστικά περιγράφει το σκηνικό που στήνεται για μια ολοκληρωτική ιδεολογική αντιπαράθεση των Ευρωπαίων με τον Λευκό Οίκο του Τραμπ στην ετήσια συνάντηση ειδικών πολιτικής ασφάλειας, η οποία ξεκινά την Παρασκευή. Στην περσινή ομιλία του στη Διάσκεψη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ισχυρίστηκε ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ καταστέλλουν την ελευθερία του λόγου και «ανοίγουν τις πύλες» στη μαζική μετανάστευση. Ηταν η στιγμή, παρατηρεί η «Guardian», που η Ευρώπη συνειδητοποίησε πλήρως πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν ήταν πλέον αξιόπιστος εμπορικός εταίρος και εταίρος ασφάλειας.

Εκτοτε, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ και η αμερικανική κυβέρνηση συγκρούονται διαρκώς για θέματα όπως η πίεση των ΗΠΑ να αναγκάσουν την Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία, οι απειλές του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία και μια σειρά προστατευτικών μέτρων των ΗΠΑ, που κυμαίνονται από δασμολογικούς φραγμούς έως απαγορεύσεις εισροών επενδύσεων. Το ευρύ χάσμα που έχει δημιουργηθεί περιέγραψε σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος προειδοποίησε για ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και των δυτικών συμμάχων τους.

Η εκτίμηση του Βανς για την παρακμή της Ευρώπης ενισχύθηκε στην τελευταία στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία κατηγόρησε τους ευρωπαίους ηγέτες ότι προχωρούν σε «πολιτισμικό αφανισμό».

Πιο πρόσφατα, ο πρόεδρος Τραμπ υποτίμησε το θάρρος με το οποίο τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ πολέμησαν στο Αφγανιστάν, σχόλια τα οποία η στρατιωτική ηγεσία της Ευρώπης βρήκε βαθιά προσβλητικά.

Ο Βανς δεν αναμένεται στο Μόναχο φέτος, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και μια αντιπροσωπεία του Κογκρέσου έχουν προγραμματίσει να παραστούν. Δημοσκοπήσεις που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι όλο και πιο πρόθυμοι να λειτουργήσουν χωρίς την ηγεσία των ΗΠΑ, την οποία δεν θεωρούν πλέον απαραίτητη. Η έκθεση της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια κατηγορεί τον Τραμπ ότι επιδεικνύει επιθυμία για καταστροφή και ότι τάσσεται υπέρ του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης παρακολουθεί τη διολίσθηση των Ηνωμένων Πολιτειών στον “ανταγωνιστικό αυταρχισμό” με αυξανόμενη ανησυχία ή ακόμα και φρίκη, καθώς τίθενται ερωτήματα για το πόσο ανθεκτική είναι στην πραγματικότητα η αμερικανική δημοκρατία», αναφέρεται.

Σημειώνεται επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί από τις φιλελεύθερες αρχές που στήριξαν τη μεταπολεμική τάξη: «Ενώ οι υποστηρικτές των πολιτικών του προέδρου Τραμπ πιστεύουν ότι θα “κάνουν την Αμερική ξανά μεγάλη”, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι όλα αυτά ουσιαστικά ισοδυναμούν με την “αυτοκτονία μιας υπερδύναμης”».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι η εξάρτηση από τον αμερικανικό στρατό και τη διευκόλυνση φτάνει στα όριά της, τονίζεται. «Οι Ευρωπαίοι αναγκάστηκαν πρόσφατα να αναγνωρίσουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να απορρίψουν εμπορικές συμφωνίες που αντίκεινται στους κανόνες του ανοιχτού εμπορίου ή να μιλήσουν κατά των κατάφωρων παραβιάσεων της κυριαρχίας άλλων χωρών, εάν κάποιος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια μιας χώρας που χρησιμοποιεί καταναγκαστικές τακτικές και καταστρέφει τους υπάρχοντες κανόνες», αναφέρεται. Οι συντάκτες της έκθεσης προτρέπουν τους ευρωπαίους ηγέτες να είναι πιο τολμηροί στον τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις και επικοινωνούν. «Η αποτελεσματική αντίδραση στους ανθρώπους που καταστρέφουν απαιτεί πολύ περισσότερο πολιτικό θάρρος και καινοτόμο σκέψη.

Οι παράγοντες που υπερασπίζονται τους διεθνείς κανόνες και τους θεσμούς πρέπει να είναι εξίσου τολμηροί απέναντι στους παράγοντες που επιδιώκουν να τους καταστρέψουν», σημειώνεται. «Η εξάρτηση από στείρα ανακοινωθέντα, προβλέψιμα συνέδρια και προσεκτική διπλωματία» σε έναν κόσμο όπου οι αντίπαλοι έχουν γίνει πιο αδίστακτοι και πολύ πιο καινοτόμοι αποτελεί συνταγή για αποτυχία.