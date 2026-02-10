Ηταν ένα από τα μεγάλα σίριαλ του καλοκαιριού. Ο Παναθηναϊκός πάλευε από τις αρχές Αυγούστου την περίπτωση του Βισέντε Ταμπόρδα, όταν είχε αντιληφθεί πλέον ότι το θέμα του Αζεντίν Ουναΐ δεν θα έχει ευτυχή κατάληξη. Με τον Μαροκινό και τον ατζέντη του να έχουν το μυαλό τους στην Ισπανία, οι Πράσινοι ήθελαν να ενεργοποιήσουν το plan b για τη θέση του επιτελικού μέσου, ο Ταμπόρδα ήταν μια περίπτωση που είχαν ξεχωρίσει, αλλά οι διαπραγματεύσεις με την Μπόκα Τζούνιορς δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολες. Θα χρειαζόταν ένα ποσό κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ για να αποκτηθεί ένας παίκτης που είχε στεφθεί πρωταθλητής στην Αργεντινή, πλην όμως δεν είχε σχεδόν κανείς ξεκάθαρη εικόνα για την αξία του και τις δυνατότητές του. Μονάχα όσοι τον είχαν επιλέξει, μεταξύ των οποίων και ο πρώην τεχνικός διευθυντής, Γιάννης Παπαδημητρίου. Οχι όμως και ο τότε προπονητής, Ρουί Βιτόρια. Είναι σημαντικό να το επισημάνουμε, καθώς επί Βιτόρια ο Ταμπόρδα δεν πήρε ευκαιρίες.

Ο νεαρός Αργεντινός ήταν… άφαντος το πρώτο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Επί μήνες Ταμπόρδα ακούγαμε και Ταμπόρδα δεν βλέπαμε. Κάποια… σκόρπια δεκάλεπτα στη σύντομη θητεία του Χρήστου Κόντη και μεταξύ της εποχής Βιτόρια με εκείνης του Ράφα Μπενίτεθ. Κάποιες ολιγόλεπτες εμφανίσεις, που η αλήθεια είναι ότι δεν τον έκαναν να ξεχωρίσει.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κόντης ούτε λίγο ούτε πολύ ξεκαθάρισε πως δεν είναι ο Ταμπόρδα ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια μεγάλη ομάδα.

Για να είμαστε ειλικρινείς, χρειάζεται ακόμα σαφώς μεγαλύτερο δείγμα για να υπάρχει μια άποψη περισσότερο εμπεριστατωμένη. Είναι δύσκολο, με βάση τα όσα έχει δείξει, να ηγηθεί των προσπαθειών μιας ομάδας που θέλει να γίνει πρωταθλήτρια, πλην όμως δεν μοιάζει να είναι και ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει τίποτα να δώσει. Η εικόνα του το τελευταίο διάστημα το μαρτυρά. Γκολ απέναντι στη Ρόμα, γκολ κόντρα στην Κηφισιά, γκολ που έκρινε ντέρμπι στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Αν μη τι άλλο δείχνει να έχει επαφή με τα δίχτυα, μια καλή τεχνική κατάρτιση και σίγουρα μεγάλη όρεξη για να βελτιωθεί και να εξελιχθεί. Και ο Ράφα Μπενίτεθ μοιάζει να προσπαθεί να βγάλει από τον ποδοσφαιριστή τον καλύτερό του εαυτό και δουλεύει μαζί του καθημερινά.

Η δύσκολη προσαρμογή

Ο Βισέντε Ταμπόρδα υπέγραψε στον Παναθηναϊκό την 1η Σεπτεμβρίου έναντι 4,3 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπόκα Τζούνιορς για το 80% των δικαιωμάτων του. Μόνο… φτηνό δεν τον λες. Ηρθε στην Ελλάδα, αλλά όλη η οικογένειά του έμεινε πίσω με αποτέλεσμα να βρίσκεται για αρκετό διάστημα εντελώς μόνος του, για πρώτη φορά, σε μια άλλη ήπειρο και όχι απλά σε μια άλλη χώρα. Δεν ήταν και το πιο εύκολο να διαχειριστεί. Για μια περίοδο ήρθε στην Ελλάδα η κοπέλα του, κάτι που τον βοήθησε ψυχολογικά, όμως στις προπονήσεις η εικόνα του ήταν κάτω του μετρίου. Γι’ αυτό και δεν έπαιρνε ευκαιρίες, αφού κανείς προπονητής δεν είχε… περασμένα μαζί του. Η έλευση του Ράφα Μπενίτεθ δεν άλλαξε τα πράγματα μονομιάς, πλην όμως έδωσε στον παίκτη ένα επιπλέον κίνητρο για να δουλέψει ακόμα περισσότερο.

Ο Ισπανός ξεκαθάρισε από την αρχή ότι όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες. Παρά τα όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί, ο Μπενίτεθ άρχισε να βλέπει τον Ταμπόρδα περισσότερο. Να ασχολείται μαζί του. Να δουλεύει πολύ στις προπονήσεις, να του δίνει συμβουλές και σε τακτικό επίπεδο να προσπαθεί να τον βάλει σε ένα καλούπι. Αλλωστε η τακτική προσέγγιση του Ταμπόρδα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματά του: άλλο το ποδόσφαιρο αλάνας της Αργεντινής, άλλο το ποδόσφαιρο τακτικής στην Ευρώπη. Από τη μέρα στη νύχτα.

Ο Αργεντινός σιγά – σιγά ανταποκρίνεται στα όσα του ζητάει ο προπονητής του γι’ αυτό και παίρνει ευκαιρίες, τις οποίες και εκμεταλλεύεται. Σε τέτοιο βαθμό που του εμπιστεύτηκε μια θέση βασικού σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Το τελευταίο διάστημα ο Ταμπόρδα έχει βοηθηθεί πολύ τόσο από την έλευση του συμπατριώτη του, Σαντίνο Αντίνο, όσο πολύ περισσότερο απ’ αυτή του Τσάβες στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας τον έχει… από κοντά, κάνει παρέα μαζί του, του μιλάει, τον συμβουλεύει. Και ο Αργεντινός δείχνει πλέον ένα διαφορετικό πρόσωπο όσον αφορά την ψυχολογία του και τη διάθεσή του. Κάτι που βγαίνει και στο γήπεδο. Σαφώς και έχει μπροστά του ακόμα δρόμο να διανύσει, χρειάζεται αρκετή δουλειά για να καθιερωθεί, όμως αυτή η μεταμόρφωσή του τον έχει κάνει θέμα των ημερών.