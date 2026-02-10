Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η σχέση της κυβέρνησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με το Μέγαρο Μαξίμου να αντιδρά επιθετικά στην κριτική που άσκησε τις τελευταίες μέρες ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόσο για τη συνταγματική αναθεώρηση όσο και για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών. Το πρώτο και σφοδρότερο πεδίο τριβής αφορά – βεβαίως – το άρθρο 86 του Συντάγματος (περί ευθύνης υπουργών).

Ο μεν Βενιζέλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συνταγματικό λαϊκισμό» και θεσμική υποκρισία στον τρόπο που διαχειρίζεται την αναθεώρηση, ενώ η κυβερνητική απάντηση, διά στόματος Παύλου Μαρινάκη, ήταν σχεδόν ειρωνική, χαρακτηρίζοντας «οξύμωρο» να εγκαλείται η κυβέρνηση από τον πολιτικό που χαρακτηρίζουν «εμπνευστή» της διάταξης του 2001. Το Μαξίμου εδώ και μέρες έχει άλλωστε φροντίσει να διαρρεύσει πως ο Μητσοτάκης, ως βουλευτής το 2006, είχε αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή του άρθρου.

Η ανταπάντηση Βενιζέλου ήρθε άμεσα, πριν από την έναρξη εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών για την αναθεώρηση. Κι ήταν ακόμη πιο αιχμηρή. «Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί» σχολίασε ο Βενιζέλος.

Ο έλεγχος της παρούσας κυβέρνησης

Και η κριτική του στην κυβέρνηση δεν έμεινε μόνο εκεί. «Προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη» παραδέχθηκε ο Βενιζέλος, «γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης». Τόνισε δε ότι «το 2019, η πλειοψηφία της ΝΔ είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός. Κι αντί (η κυβέρνηση) να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ». Επισημαίνει δε, στα περί των ευθυνών του για το 86, ότι ευχαριστεί «για την τιμή» αλλά «αδικεί ανθρώπους της ΝΔ, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και από τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».

Τα σενάρια συγκυβέρνησης

Το ματς μεταξύ κυβέρνησης – Βενιζέλου πάντως παίζεται και σε ένα δεύτερο γήπεδο… Αυτό που άνοιξε με την άποψη ότι η χώρα είναι ουσιαστικά «μη διακυβερνήσιμη» υπό τις παρούσες συνθήκες. Ερωτηθείς για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, ο Βενιζέλος απάντησε ότι πρέπει πρώτα η ΝΔ να απαντήσει για τις προθέσεις της. Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο βεβαίως να θεωρεί την άποψη αυτή ως υπονόμευση του στόχου για αυτοδυναμία. Τη χρησιμοποίησαν, ωστόσο, για να επιτεθούν και στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τις εσωκομματικές διαφωνίες στο ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες. Την αποστολή αυτή ανέλαβε ο Αδωνις Γεωργιάδης, καλώντας τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «συνεννοηθεί με τον φίλο του κ. Ανδρουλάκη». Ενώ, παράλληλα, από το Μαξίμου αποδίδονται στον Βενιζέλο προσωπικές στρατηγικές, θεωρώντας ότι επιδιώκει ρόλο «ρυθμιστή».

Με Βαρώτσο για τον Αγνωστο Στρατιώτη

Οποιος ψάχνει (στη Διαύγεια) βρίσκει. Και κάπως έτσι εντόπισα το έγγραφο ορισμού των μελών της πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα αναλάβει την ανάδειξη του Αγνωστου Στρατιώτη. Από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα συμμετάσχουν ο υπαρχηγός του ΓΕΣ Ιωάννης Κορωνάκης και ο γενικός γραμματέας Αντώνης Οικονόμου, που θα προεδρεύσει κιόλας. Από το υπουργείο Πολιτισμού η Κωνσταντίνα Σιούντρη του κλάδου Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών και η Μαρία Μερτζάνη από τους συντηρητές έργων τέχνης, ενώ τη συνεργασία του με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα συνεχίσει, ως μέλος του νέου πρότζεκτ, ο εικαστικός Κωνσταντίνος Βαρώτσος.

O «νέος ΟΠΕΚΕΠΕ» στην Κομισιόν

Υπόψη της Κομισιόν έθεσε ο Γιάννης Μανιάτης την αποκάλυψη που έχει κάνει η στήλη για το οργανόγραμμα του «νέου ΟΠΕΚΕΠΕ» εντός της ΑΑΔΕ, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης υπάλληλοι που ελέγχονται για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων και που πρωταγωνιστούσαν στις επίμαχες επισυνδέσεις της δικογραφίας της Ευρωεισαγγελίας. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η απουσία των απαραίτητων πειθαρχικών ή δικαστικών διαδικασιών, για την αποσαφήνιση πιθανών ευθυνών των εν λόγω υπαλλήλων» εγείρει σημαντικά ερωτηματικά αξιοπιστίας, ρωτώντας την Επιτροπή αν ήταν ενήμερη για τις συγκεκριμένες πρακτικές κι αν προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις ελληνικές Αρχές.