Δεν πάει καιρός από τότε που η κυβέρνηση πανηγύρισε (ορθώς) τη «σωτηρία» των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) με την είσοδο σε αυτά της τσεχικής CSG (Czechoslovak Group). Αυτό που κάπως μας ήρθε ξαφνικό είναι ότι ο ίδιος όμιλος συμπράττει, πλέον, και με την Τουρκία. Ειδικότερα, η Excalibur International, θυγατρική της ίδιας CSG που επιχειρεί στα ΕΑΣ, μόλις υπέγραψε στρατηγική συμφωνία κοινοπραξίας (Joint Venture) με την τουρκική Aselsan, με στόχο να φέρουν το τουρκικό αντιαεροπορικό σύστημα Korkut στην Ευρώπη, «κουμπωμένο» πάνω σε τσεχικά στρατιωτικά φορτηγά 6×6, τα Tatra.

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, συμπαραγωγές «για την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά» με έμφαση στην «αερασφάλεια, τον ηλεκτρονικό πόλεμο, τα έξυπνα πυρομαχικά και τη φύλαξη των συνόρων». Η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι η κοινοπραξία θα λειτουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, στα εργοστάσια της CSG στην Τσεχία, ανοίγοντας ορθάνοιχτα την πόρτα σε μια ακόμη τουρκική εταιρεία στην αμυντική αγορά της ΕΕ και τις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων από το SAFE, το EDF και τα λοιπά κοινοτικά εργαλεία.

Ευρωπαϊκά λεφτά μέσω εξαγορών

Το θέμα βέβαια δεν σταματά στην Τσεχία, ως γνωστόν, αφού η στήλη σάς έχει ενημερώσει εγκαίρως για τις τουρκικές εταιρείες που επιχειρούν με εξαγορές ή κοινοπραξίες εντός κρατών-μελών της ΕΕ. Και συμμετέχουν κανονικότατα στα επενδυτικά επιλέξιμα προγράμματα του SAFE φορώντας απλώς… ιταλικό κοστούμι. Η κοινοπραξία LBA Systems και η Piaggio Aerospace συμμετέχουν, ας πούμε, στο εμβληματικό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκός Κόμβος Μη Επανδρωμένων Συστημάτων» (European UAS Hub) που χρηματοδοτείται ως στρατηγική επένδυση για την ευρωπαϊκή αυτονομία στα drones.

Η LBA Systems είναι η νέα κοινοπραξία (Joint Venture) μεταξύ της ιταλικής Leonardo και της τουρκικής Baykar, με στόχο την παραγωγή νέας γενιάς drones (όπως τα TB2, TB3 και το μαχητικό drone Kızılelma) εντός της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει ένα από τα εργοστάσια της Piaggio Aerospace, η οποία έχει εξαγοραστεί από την Baykar. Κι αν δεν σας αρκεί αυτό το παράδειγμα, έχουμε και την εξαγορά της Esplodenti Sabino, η οποία χρηματοδοτείται με κοινοτικό χρήμα για το πρόγραμμα «Επέκταση Παραγωγικής Δυναμικότητας Πυρομαχικών και Εκρηκτικών» (Ammunition Ramp-up) στον πυλώνα του SAFE που αφορά την αναπλήρωση των αποθεμάτων πυρομαχικών (ιδίως 155 mm) και την παραγωγή εκρηκτικών υλών.

Το rebranding του Κασσελάκη

Με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη του 2027 ο Στέφανος Κασσελάκης επιχείρησε το Σαββατοκύριακο ένα ολικό πολιτικό «rebranding». Κι έτσι το Κίνημα Δημοκρατίας αποτελεί πλέον παρελθόν, δίνοντας τη θέση του στο Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, μια αλλαγή ονόματος που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το έκτακτο συνέδριο και αναμένει την τυπική επικύρωση από τη βάση. Οπως τόνισε, στόχος είναι η μετάβαση από ένα κίνημα διαμαρτυρίας σε μια δυνάμει κυβερνητική παράταξη, με συγκεκριμένες επιρροές και κόκκινες γραμμές σε συνεργασίες με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. «Εμπνεόμαστε από τον Ούλοφ Πάλμε, από τον Μπέρνι Σάντερς, από τον Μπαράκ Ομπάμα» είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρος, που πλαισιώνεται πλέον και από τις νεοεκλεγείσες αντιπροέδρους, Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κοροβέση.

Διαφωνίες και κριτική

Από τα κομματικά συνέδρια δεν λείπουν ποτέ, πάντως, οι διαφωνίες και τα παρατράγουδα. Ετσι και σε αυτό, η βουλευτής Γιώτα Πούλου εξέφρασε την ενόχλησή της επειδή ο Κασσελάκης κάνει εισηγήσεις «χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία». Μια διαφωνία που έρχεται να φουντώσει τις φήμες περί επικείμενης αποχώρησής της από το κόμμα. Δυσάρεστη ήταν, επίσης, η στιγμή που κάποιοι από το κοινό του συνεδρίου αποδοκίμασαν τη Μέλπω Λεκατσά όταν, κατά την ομιλία της, σχολίασε αρνητικά τα «τρολ» που δημιουργούν κακό εσωκομματικό κλίμα.

Ο έλληνας δράστης και τα fake news

Η εισαγγελία του Τβαϊμπρίκεν, που ερευνά την ανθρωποκτονία του 36χρονου τουρκικής καταγωγής ελεγκτή των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, ανακοίνωσε εξαρχής ότι ο 26χρονος δράστης είναι έλληνας πολίτης. Δημοσίευμα του Focus το Σάββατο επιβεβαίωσε ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000. Τις ίδιες πληροφορίες έχουν και «ΤΑ ΝΕΑ» για τον γηγενή δράστη με ελληνικό όνομα.

Μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη του δράστη, επίσης, οι ελληνικές Αρχές έχουν σίγουρα το όνομα και τα στοιχεία του. Παρ’ όλα αυτά εκτυλίχθηκε, χωρίς καμία αντίδραση από τις Αρχές, ένα απίθανο μπαράζ παραπληροφόρησης τις προηγούμενες ημέρες, με τον ισχυρισμό ότι ο δράστης δεν ήταν Ελληνας, αλλά πρόσφυγας από τη Συρία. Η παραπληροφόρηση, βεβαίως, είναι επικίνδυνη καθώς τροφοδοτεί έναν διπλό ρατσισμό: απέναντι στους Ελληνες συλλήβδην για την εγκληματική συμπεριφορά του ενός, συγκεκριμένου δράστη, αλλά και απέναντι στους πρόσφυγες – μετανάστες, που για τους ρατσιστές είναι εκ προοιμίου εγκληματίες.