Εκτυφλωτικά όμορφο! Εξωφρενικά πολυτελές! Ονειρικό, μαγευτικό, το κορυφαίο spot που απευθύνεται στους υπερπλούσιους του κόσμου. Πρόκειται για το Estelle Manor, το πλέον αστραφτερό και πολυσυζητημένο country house hotel και private member’s club, μέσα στο υπέροχο Oxfordshire.

Ενα ξενοδοχείο σαν τα κάστρα στα fairytales, περιτρυγυρισμένο από αχανείς καταπράσινες εκτάσεις και τεράστιους κήπους γεμάτους λουλούδια. Αυτή τη στιγμή, το Estelle Manor είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο όμορφο και πολυτελές μπορεί να σκεφθεί ένας μεγιστάνας του πλούτου. Αρκεί να ανήκει στο membership αυτού του νέου, εκπληκτικού χώρου, για τον οποίο ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια, για να είναι στα στάνταρντς των ανθρώπων που σκέφθηκαν να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Το λαμπερό, πανάκριβο στις τιμές του spot, περιλαμβάνει 108 κρεβατοκάμαρες, τέσσερα εξαιρετικά εστιατόρια, 4 spa και μια πολύ μεγάλη πισίνα.

Το μοναδικό αυτό estate, είναι διακοσμημένο με έπιπλα vintage, χωρίς όμως να έχουν εκείνο το βαρύ, χρυσοποίκιλτο βρετανικό στυλ, που φέρνει μελαγχολία. Υπάρχουν ιδιωτικές βίλες, λουτρά (Eynsham Baths) από την αρχαία εποχή για τρομερή ευεξία, ενώ απολαμβάνεις το φαγητό σου σαν… βασιλιάς, στα φοβερά και τρομερά Brasserie, στο Glasshouse και στο Armoury που σερβίρει γιαπωνέζικη κουζίνα.

Η βρετανική εξοχή απλώνεται μπροστά σου και για εκείνους που ξέρουν, δεν θα μπορούσες παρά να κάνεις ιππασία. Κινηματογραφική εικόνα. Το Estelle Manor ήταν γνωστό στους billionaires, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον υψηλό τουρισμό και τους big stars. Εγινε παγκοσμίως γνωστό, όταν εκεί έφθασε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, το νέο, πολυσυζητημένο ζευγάρι της εποχής μας. Ο superstar της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν. Ηταν ίσως το μοναδικό μέρος στον κόσμο, όπου μπορούσαν να απολαύσουν ένα μυθικό τριήμερο μέσα στο απόλυτο privacy…