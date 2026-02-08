Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς επιβολής προστίμων για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών». Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει εκτεταμένες ρυθμίσεις για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, τα πρατήρια καυσίμων, τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, την ηλεκτροκίνηση και τη λειτουργία συγκοινωνιακών φορέων.

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις, καταργείται το πρόστιμο που υπολογιζόταν ως πολλαπλάσιο του εισιτηρίου και θεσπίζονται σταθερά ποσά για τους παραβάτες εισιτηριοδιαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως είχαν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ». Συγκεκριμένα, το πρόστιμο ορίζεται σε 100 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και σε 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% στην περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.