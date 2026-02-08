Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στη Γραμμή 2 του μετρό τις βραδινές ώρες λόγω έργων που θα εκτελούνται για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάζουν τις στάσεις στο τμήμα «Νέος Κόσμος – Σύνταγμα» από αύριο Κυριακή 08/02/2026.

Οι σταθμοί του μετρό που θα επηρεαστούν είναι οι εξής:

Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού Φιξ και Νέος Κόσμος από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη.

Σημειώνεται, πως ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό».