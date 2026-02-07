Oι αριθμοί στη Formula 1 φέρνουν ίλιγγο στους απλούς οδηγούς, που γκρινιάζουν για τον χρόνο που σπαταλούν καθημερινά στις τυπικές διαδρομές της. Οπως, στις τελευταίες δοκιμές στη Βαρκελώνη που πραγματοποίησαν όλες οι ομάδες (11 πλέον) οι οποίες κάθε μία έκανε χωρίς ιδιαίτερο κόπο πάνω από 180 γύρους και πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να βγάλει τα πρώτα της συμπεράσματα για τα μονοθέσια. Για παράδειγμα η Mercedes που έβαλε στην πίστα το νέο της μονοθέσιο έτρεξε για να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματά της 334 γύρους ή 1.555 χιλιόμετρα – απόσταση που ισοδυναμεί με περίπου πέντε GP στην πίστα της Βαρκελώνης!

Μάλιστα, το νέο μονοθέσιο της Mercedes, το W17, κάλυψε τα παραπάνω χιλιόμετρα, με τον Τζορτζ Ράσελ και τον Κίμι Αντονέλι. Μάλιστα ο μικρός Ιταλός έκανε τον καλύτερο χρόνο, τον ταχύτερο γύρο της εβδομάδας των δοκιμών με 1:17.382 σε μαλακή γόμα, δύο δέκατα ταχύτερος από τον βρετανό ομόλογό του. Παρόλο που στις πρώτες δοκιμές οι ομάδες περιμένουν κάποια τεχνικά προβλήματα ή αρρυθμίες στο μοτέρ, η Mercedes έδειξε να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την απόδοση του υβριδικού κινητήρα. Οι μηχανικοί ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι το νέο μονοθέσιο λειτούργησε καλύτερα και από τις δοκιμές που έκαναν στον προσομοιωτή.

Μετά τη Mercedes που έκανε και τους περισσότερους γύρους δοκιμών η ομάδα που δικαιούται να χαμογελάει είναι η Ferrari, που έχει ανεβασμένο το ηθικό της και τα μονοθέσιά της. Ακόμη και με το γεγονός ότι ο Λιούις Χάμιλτον σημείωσε και τον ταχύτερο χρόνο, 1:16.348, 0,1 πιο γρήγορο από εκείνον του Ράσελ, μπορεί να μη σημαίνει κάτι, όμως δείχνει ότι η κόκκινη ομάδα άρχισε να στρώνει! Επαγγελματίας ο Χάμιλτον – επτά πρωταθλήματα κουβαλάει στην πλάτη του και σχεδόν 20ετή εμπλοκή στη Formula 1 – το μόνο που φοβούνται στην ομάδα του είναι ο νέος έρωτας του, που σύμφωνα με φήμες έχει σχέση με τη σαγηνευτική Κιμ Καρντάσιαν και πλέον να περνάνε αρκετές ώρες μαζί (πριν από μια εβδομάδα πήρε το αεροπλάνο της και πετάχτηκε από την Αμερική στη Βρετανία για να συναντήσει τον Λιούις). Αν αυτό δεν τον αποσπάσει σημαντικά (στο παρελθόν οδηγοί έχουν αλλάξει και ρότα με τους απρόσμενους έρωτές τους!) τότε ο Βρετανός θα τα δώσει όλα στην τελευταία ομάδα της καριέρας του. Πάντως, ο Χάμιλτον που δείχνει να έχει ερωτευτεί τη νέα τεχνολογία στα μονοθέσια δηλώνει χαρούμενος: «Η νέα γενιά μονοθεσίων είναι στην πραγματικότητα λίγο πιο διασκεδαστική στην οδήγηση. Θα έλεγα ότι είναι πιο απολαυστική. Αλλά σίγουρα έχουμε δουλειά να κάνουμε για να βελτιωθούμε».

Πάντως, η Audi που μπήκε στη Formula 1 μετά την εξαγορά της Sauber αντιμετώπισε σοβαρά θέματα με την απόδοση του μονοθεσίου τους. Αλλά και η νεοσύστατη Cadillac, όντας η 11η ομάδα, έχουν μεγάλη αισιοδοξία και όρεξη για την πρώτη τους εμφάνιση, παρά τις «ιώσεις» και τα βρεφικά στραβοπατήματα που σημείωσαν στην πρεμιέρα των δοκιμών.

Συνολικά, οι ομάδες που άφησαν θετικό στίγμα στις δοκιμές ήταν η Red Bull, η Mercedes και η Ferrari, όπως και η πρωταθλήτρια McLaren. Λίγο σκούρα τα είδαν στα στρατόπεδα των Williams και Αston Martin, που η νέα υβριδική εποχή τους έκατσε λίγο βαριά.

Οι υψηλοί στόχοι του Αντονέλι

Δεν πέρασε απαρατήρητη η δήλωση του Κίμι Αντονέλι, του δεύτερου οδηγού στη Mercedes, ο οποίος ανέφερε ότι έχει βάλει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος από φέτος. Ο μικρός έχει την υποστήριξη του αφεντικού της ομάδας, Τότο Βολφ, που τον θεωρεί ότι έχει το ίδιο ταλέντο και αγωνιστικό βεληνεκές με τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Αντονέλι είναι γόνος ιταλικής οικογένειας με ενεργή συμμετοχή στους αγώνες ενώ υπήρξε και μέλος της Ακαδημίας νέων οδηγών της Mercedes από το 2019. Σήμερα, βάζει στόχο την κορυφή και δικαιωματικά μετά τα καλά νούμερα που έφερε η ομάδα του στις πρώτες δοκιμές της Βαρκελώνης. Tις επόμενες ημέρες οι ομάδες μετακομίζουν στο Μπαχρέιν για το υπόλοιπο των δοκιμών. Σε κάθε περίπτωση έχει απομείνει ένας μήνας από την έναρξη του πρωταθλήματος, στις 8 Μαρτίου παραδοσιακά από την Αυστραλία.