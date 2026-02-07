Για τους Ιρανούς που ζουν στο εξωτερικό, το 2026 ξεκίνησε παρακολουθώντας με προσήλωση τις δορυφορικές ειδήσεις, πεπεισμένοι ότι ήταν μάρτυρες της αποφασιστικής εξέγερσης που θα ανέτρεπε τελικά ένα καθεστώς το οποίο, από το 1979, οδηγούσε το Ιράν σε υπαρξιακό κίνδυνο, κρατώντας τους πολίτες του ομήρους σε ένα θεοκρατικό σύστημα όπου οι απαιτήσεις για βασικά δικαιώματα μπορούν να κοστίσουν ζωές.

Η υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η βοήθεια για τον «γενναίο ιρανικό λαό» ήταν καθ’ οδόν ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες. Κάποιοι έκαναν σχέδια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, άλλοι ένιωσαν ντροπή που αμφισβήτησαν τους συμπατριώτες τους μετά τη βίαιη καταστολή της εξέγερσης «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022.

Οι διαμαρτυρίες που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα τον τελευταίο μήνα ήταν άνευ προηγουμένου σε κλίμακα και διάρκεια. Η αντίδραση του καθεστώτος ήταν εξίσου εξαιρετική ως προς τη βιαιότητά της: χρήση πραγματικών πυρομαχικών και φερόμενου δηλητηριώδους αερίου εναντίον άοπλων διαδηλωτών, επιδρομές σε νοσοκομεία για τη σύλληψη ή τη δολοφονία των τραυματιών, διακοπή του Διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και αναφορές για ξένους μαχητές που βοηθούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τα περιορισμένα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει μοιάζουν με πολεμικές ζώνες. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέσα σε δύο ημέρες μπορεί να έχουν σκοτωθεί έως και 37.500 διαδηλωτές, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος. Αναφορές για μαζικές εκτελέσεις κρατουμένων έχουν εμφανιστεί από τη μερική αποκατάσταση της ψηφιακής πρόσβασης. Η καταστολή περιγράφεται ήδη ως η μεγαλύτερη σφαγή διαδηλωτών στους δρόμους στη σύγχρονη ιστορία.

Παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις, ο πρόεδρος Τραμπ τελικά απέκλεισε τη στρατιωτική επέμβαση, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι είχε σταματήσει τις δολοφονίες και είχε αναγκάσει το καθεστώς να συμμορφωθεί με τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ. Καθώς η βία και οι εκτελέσεις συνεχίζονταν, πολλοί Ιρανοί ένιωσαν εγκαταλελειμμένοι. Το κεντρικό ερώτημα τώρα είναι πώς να αποτραπεί αυτή η εξέγερση από το να τελειώσει όπως οι προηγούμενες – συντριμμένη, με το καθεστώς ανέπαφο.

Δύο ζητήματα κυριαρχούν στη συζήτηση στο Ιράν. Το πρώτο είναι αν είναι απαραίτητη η διεθνής στρατιωτική επέμβαση. Πολλοί πιστεύουν πλέον ότι οι εγχώριες διαδηλώσεις από μόνες τους δεν μπορούν να ανατρέψουν ένα καθεστώς που είναι διατεθειμένο να χρησιμοποιήσει απεριόριστη βία. Η διπλωματική εμπλοκή και οι κυρώσεις δεν κατάφεραν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του καθεστώτος.

Ο χαρακτηρισμός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης ή οι εκκλήσεις για κλείσιμο των ιρανικών πρεσβειών στην Ευρώπη είχαν ελάχιστη επίδραση. Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι που κάποτε ήταν αντίθετοι στην παρέμβαση το επανεξετάζουν. Κάποιοι υποστηρίζουν την επίκληση της αρχής της ευθύνης προστασίας (R2P), άλλοι υποστηρίζουν την παρέμβαση για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενοι τις απειλές πυραύλων κατά των αμερικανικών βάσεων και του Ισραήλ. Η ταχεία δημιουργία μιας συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η παρέμβαση παραμένει πιθανή.

Το δεύτερο ζήτημα είναι η ηγεσία. Οι προηγούμενες διαμαρτυρίες δεν είχαν σαφή ηγεσία, κάτι που κάποτε θεωρούνταν πλεονέκτημα που έκανε το κίνημα ανθεκτικό. Σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι η ηγεσία είναι απαραίτητη για να καθοδηγήσει τη μετάβαση και να εξασφαλίσει διεθνή υποστήριξη. Μεταξύ των προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα θέση. Η υποστήριξη προς αυτόν είναι αμφίρροπη, καθώς αντιπροσωπεύει τη συνέχεια με το παρελθόν του Ιράν πριν από το 1979. Οι υποστηρικτές του θεωρούν αυτή τη συνέχεια ενοποιητική, ενώ οι επικριτές της οπισθοδρομική. Ωστόσο, πολλοί τον θεωρούν πλέον το μόνο πρόσωπο που είναι ικανό να κινητοποιήσει επαρκή υποστήριξη ως μεταβατικός ηγέτης.

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι μετά την άνευ προηγουμένου σφαγή ειρηνικών διαδηλωτών, η νομιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας – στο εσωτερικό και στο εξωτερικό – έχει καταστραφεί ανεπανόρθωτα.

Η Σίβα Ραχμπαράν γεννήθηκε στην Τεχεράνη και εγκατέλειψε το Ιράν με την οικογένειά της μετά την Ισλαμική Επανάσταση το 1984. Είναι κάτοχος διδακτορικού (DPhil) στην Αγγλική Λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Συγγραφέας και ερευνήτρια, έχει εκδώσει τα βιβλία Iranian Writers Uncensored και Iranian Cinema Uncensored. Αρθρογραφεί για το BBC και το Iran International. Ζει στο Λονδίνο.