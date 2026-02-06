Η εξέλιξη είχε προαναγγελθεί, και για τους καλά γνωρίζοντες την ενεργειακή διπλωματία ήταν μια κίνηση υψηλής στρατηγικής: ενώ η Αθήνα αναμένει τους επιτελείς της Chevron εντός των επόμενων 24ώρων για τις επίσημες υπογραφές για τα «οικόπεδα» νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ο αμερικανικός κολοσσός προχώρησε σε μια παράλληλη, βαρυσήμαντη συμφωνία με την Αγκυρα για κοινές έρευνες υδρογονανθράκων.

Οι υπογραφές έπεσαν χθες στην Αγκυρα μεταξύ των αξιωματούχων της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum, παρουσία του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας, κι αφορούν onshore και offshore έρευνες και συνέργειες με σκοπό τη σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας της τουρκικής εταιρείας, με μακροπρόθεσμο στόχο ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Θυμίζω ότι προ μηνός η Αγκυρα υπέγραψε συμφωνία και με την ExxonMobil για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, μετά την επέκταση της παρουσίας της και στην Ελλάδα, στο Ιόνιο.

Pax Americana στη Μεσόγειο

Η ταυτόχρονη αυτή δραστηριοποίηση αμερικανικών κολοσσών, ιδίως της Chevron που εδραιώνεται και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, δεν αφορά πλέον μόνο μια «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα, αλλά την επιβολή μιας ιδιότυπης «Pax Americana» στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω των γεωτρυπάνων, σχολίαζε πηγή της στήλης.

Από τη μια η Ελλάδα θωρακίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με την παρουσία της Chevron. Και από την άλλη η συμφωνία της με την Τουρκία λειτουργεί ως δικλίδα ασφαλείας: η Ουάσιγκτον φαίνεται να στέλνει το μήνυμα πως ο ενεργειακός πλούτος της περιοχής θα αξιοποιηθεί ολιστικά, λειτουργώντας αποτρεπτικά σε πιθανές εντάσεις. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς «θερμά επεισόδια» σε περιοχές όπου η ίδια αμερικανική εταιρεία διαχειρίζεται τα συμφέροντα και των δύο χωρών.

Υπολογίστε δε ότι η Chevron έχει υπογράψει συμφωνίες με τη Συρία και το Κατάρ, ενώ έχει παρουσία σε κρίσιμα κοιτάσματα και της Κύπρου και του Ισραήλ, αντιλαμβανόμενη την Ανατολική Μεσόγειο όχι ως πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά ως μια ενιαία ενεργειακή λεκάνη.

Η υπουργός «άδειασε» τον πρύτανη

Οι καταγγελίες περί της λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) δεν είναι σπάνιο φαινόμενο – και σας έχω ξαναγράψει σχετικά. Είναι ακόμη νωπά, άλλωστε, τα ίχνη της παρέμβασης του πρώην βουλευτή, καθηγητή Θοδωρή Φορτσάκη για αυθαιρεσίες στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού.

Τώρα ο Φορτσάκης επανέρχεται, καθώς μαζί με άλλους πέντε καθηγητές της Νομικής έχουν υποβάλει τέσσερις γνωμοδοτήσεις στη διοίκηση του ΕΑΠ, επισημαίνοντας παρατυπίες σε εκλογή αναπληρωτή καθηγητή. Πρόκειται για την πολύπαθη κρίση πρώην αυτοδιοικητικού και στελέχους κορυφαίας ανεξάρτητης Αρχής.

Το Εκλεκτορικό τον εξέλεξε ομόφωνα καθηγητή, αλλά ο πρύτανης ζήτησε επανάληψη της συνεδρίασης, στην οποία τέσσερα μέλη άλλαξαν γνώμη, υποστηρίζοντας τη δεύτερη φορά ότι ο υποψήφιος δεν διαθέτει κατάλληλο επαγγελματικό έργο. O πρύτανης κήρυξε τη θέση άγονη, αλλά η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έκρινε αναιτιολόγητη την απόφασή του και ζήτησε νέα κρίση. Πληροφορούμαι ότι για το θέμα έχει παρέμβει και ο Συνήγορος του Πολίτη – και περιμένω με ενδιαφέρον τη συνέχεια…

Θέλει μετακίνηση στην Αυτοδιοίκηση

Σε ανύποπτο χρόνο, πέρυσι τον Μάιο, σας είχα γράψει ότι ο Θεόδωρος Καράογλου βολιδοσκοπεί το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στις εκλογές του 2028. Οι θεσσαλονικείς φίλοι της στήλης μού επεσήμαναν, μετά, ότι ομολόγησε την επιθυμία του και σε δηλώσεις του σε τοπικό μέσο της Θεσσαλονίκης. Μου λένε, τώρα, πως ο γαλάζιος βουλευτής το έχει πάρει απόφαση να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και ότι συνεργάτης του έλεγε σε πηγαδάκι ότι έχει πάρει το πράσινο φως του Μαξίμου για να διεκδικήσει την Περιφέρεια. Στη Θεσσαλονίκη οι φήμες λένε, μάλιστα, ότι θα το ανακοινώσει σύντομα, μόλις πάρει και το τελικό ΟΚ, για το ότι είναι ανακοινώσιμο, από την Πειραιώς.

Αντάρτικων προαναγγελίες

Οι κακές γλώσσες λένε βέβαια ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά, θα μείνει ανικανοποίητος ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο έλληνας επίτροπος μπορεί να έχει μετακομίσει στις Βρυξέλλες, αλλά διατηρεί τη στενή σχέση και με την Περιφέρεια και με την περιφερειακή παράταξή του, την Αλληλεγγύη. Βρέθηκε και στην κοπή της πίτας της, προ ολίγων ημερών, μαζί με τη διάδοχό του, την περιφερειάρχη Νανά Αηδονά, και το στέλεχος Κώστα Γιουτίκα, που είχε διεκδικήσει κι αυτός την καρέκλα μετά την παραίτηση Τζιτζικώστα. Και η πιο ενδιαφέρουσα ατάκα όμως της εκδήλωσης ήρθε από τον ίδιο τον Τζιτζικώστα, ο οποίος τόνισε πως η Αλληλεγγύη θα διεκδικήσει επανεκλογή και στις αυτοδιοικητικές κάλπες του 2028. Δεν προσδιόρισε με ποιον επικεφαλής θα το κάνει αυτό, αλλά έχω βάσιμες υποψίες ότι δεν είχε τον Καράογλου κατά νου. Σαν να άρχισαν από τώρα τα αντάρτικα…