Η αλήθεια είναι πως έπειτα από δείγμα 89 Super League συμμετοχών με τα ερυθρόλευκα, σε τρεις διαφορετικές θητείες, δύσκολα θα βρεις κάποιον να διαφωνεί με εκείνο το αξίωμα που λέει πως «Ποντένσε καλός, όλα καλά για τον Ολυμπιακό». Είχε καιρό να κάνει όμως μια από τις πληθωρικές ματσάρες του ο Πορτογάλος. Τόσο καιρό που η χθεσινοβραδινή του παράσταση στην Τρίπολη λες και επανέφερε… εργοστασιακές ρυθμίσεις: Η 3-0 επικράτηση επί του Αστέρα είχε το όνομά του φαρδιά, πλατιά στην ούγια.

Μέσα σε όλα ήταν ο 30χρονος: Εκείνος το κόρνερ αλλά και την επαναφορά για το 1-0 του Ντάνι Γκαρθία μόλις στα 125 δευτερόλεπτα – το πρώτο γκολ γενικώς του Βάσκου με τον Ολυμπιακό! Εκείνος τη συνεργασία με τον Μεντί Ταρέμι από την οποία ο Ιρανός όπλισε και πυροβόλησε για το 2-0 (27΄) όπως αυτό προέκυψε από την κόντρα στο πόδι του Νίκολα Σίπσιτς. Εκείνος και το τρομερό σόλο από αριστερά που έδωσε το δικαίωμα στον Ταρέμι να προσθέσει και ασίστ στο δικό του ενεργητικό, στο 3-0 του Ζέλσον Μαρτίνς (59΄). Και είχε και μια «πάρε-βάλε» εκτέλεση φάουλ συστημένη για το κεφάλι του Ταρέμι στην επέμβαση της βραδιάς του Παναγιώτη Τσιντώτα (9΄). Και δύο δικές του εκτελέσεις

(1′, 25΄) που δοκίμασε τα αντανακλαστικά του έλληνα γκολκίπερ. Σαρωτικός στα 76΄ που αγωνίστηκε σε ένα βράδυ από εκείνα που κρίνουν πρωταθλήματα

Στην εθνική οδό…

Γράφαμε χθες στα «ΝΕΑ» πως η «ειδική διαδρομή» της επαρχίας και οι επτά στάσεις της θα παίξουν και φέτος καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας. Ο Ολυμπιακός που πέρασε ήδη από Βόλο (0-2), Λάρισα (0-2) και Αγρίνιο (0-1) έπρεπε να κάνει το αυτό χθες στην Τρίπολη απέναντι σε έναν αντίπαλο που καίγεται για βαθμούς (προτελευταία η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς στη βαθμολογία). Και έπρεπε να το κάνει δίχως Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ροντινέι και Λορέντσο Πιρόλα. Στο πέμπτο στη σειρά παιχνίδι Τετάρτη (Λεβερκούζεν εντός) – Σάββατο (Βόλος εντός) – Τετάρτη Αγιαξ (εκτός) – Κυριακή (ΑΕΚ εκτός) -Τετάρτη και έχοντας κατά νου και το rotation μιας και την Κυριακή (8/2) κατηφορίζει στο Φάληρο ο Παναθηναϊκός.

Χωρίς ανάσα

Ε, δεν άφησε τον Αστέρα να πάρει ανάσα. Με το πόδι στο γκάζι από το πρώτο λεπτό. Εχοντας ξεμπερδέψει για τη νίκη πριν από το ημίωρο. Το τρίποντο που τον επανέφερε στην κορυφή της Super League έπειτα από 45 ημέρες. Είχε γκελάρει στις 17/12 σε εκείνο το εντός 1-1 με την Κηφισιά. Νίκησε την επόμενη η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τον ΟΦΗ και προσπέρασε. Ο Ολυμπιακός όμως απέδειξε ότι ξέρει να περιμένει. Πλέον μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας κρατά την παρτίδα στα χέρια του. Στα ματς του Καραϊσκάκη: Παναθηναϊκός (8/2), Παναιτωλικός (21/2), ΠΑΟΚ (8/3) και ΑΕΛ (22/3) εντός. Και στο απόλυτο της επαρχίας: Λεβαδειακός (14/2), Πανσερραϊκός (1/3) και ΟΦΗ (14/4).

Και rotation

Απαραίτητη σημείωση: Χθες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε μια ολόκληρη ανάσα και στους Φρανσίσκο Ορτέγκα και Τσικίνιο επιλέγοντας στην 11άδα τους Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Ντιόγκο Νασιμέντο. Και μέσω των αλλαγών απέσυρε μια ώρα αρχύτερα πρώτα Μεντί Ταρέμι, Ζέλσον Μαρτίνς και Σαντιάγκο Εσε (πήγαν παρέα στον πάγκο από το 64΄ με την ασφάλεια του 3-0) και έπειτα τον Παναγιώτη Ρέτσο και τον Ντανιέλ Ποντένσε στο 76΄. Από τις πρώτες αλλαγές προέκυψε μεταξύ άλλων και το ντεμπούτο του Κλέιτον, ενώ πήρε τη δεύτερη συμμετοχή του ο Αντρέ Λουίζ. Εχει σημασία το «βάθος» σε αυτό το χρονικό σημείο. Στον Φλεβάρη που εμπεριέχει και τις δύο αναμετρήσεις Champions League με τη Λεβερκούζεν. Το να μπορέσουν να εναρμονιστούν μια ώρα αρχύτερα και οι νεοφερμένοι είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν το τεχνικό τιμ.

Μα τι κάνει ο Ταρέμι

Α, για να μην το ξεχάσουμε: Με τα… χθεσινά του (γκολ και ασίστ) ο ασταμάτητος Μεντί Ταρέμι έφτασε τα 16 γκολ και τις 5 τελικές πάσες σε όλες τις διοργανώσεις (26 συμμ.) έχοντας 1.439 λεπτά συμμετοχής. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει 16 γκολ και 2 ασίστ σε 1.845 λεπτά. Επί της ουσίας ο «αναπληρωματικός» ξεπέρασε τον βασικό σε μια ιστορία που όμοιά της δεν υπάρχει σε φόντο ερυθρόλευκο. Δύο καταπληκτικοί σκόρερ που έχουν σχηματίσει ένα απίθανο δίδυμο γκολ, παίζοντας σπάνια μαζί!

Το θρίλερ του Σαββάτου

Και ο Αστέρας; Εχει μπλέξει για τα καλά σε μια εξέλιξη που δεν περίμενε κανείς. Χθες έπεσε βεβαίως στην περίπτωση με τον Ολυμπιακό να προηγείται στα 125 δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά όμως δεν μπόρεσε να επιστρέψει ποτέ. Το Σάββατο (18:00) φιλοξενεί τον Βόλο μια ώρα αφού θα έχει ξεκινήσει το ΑΕΛ – Παναιτωλικός στον Κάμπο (17:00) και δύο ώρες πριν από το Κηφισιά – Ατρόμητος στη Νίκαια (20:00). Αυτά τα τρία παιχνίδια αναμένεται να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στον… χορό των καταραμένων. Ο Αστέρας έχει 13 και πέφτει, ο Παναιτωλικός 15, ο Ατρόμητος 17 και η Κηφισιά με την ΑΕΛ από 19. Πανικός…

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιντώτας. Δεληγιαννίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Αλάγκμπε (77′ Γιαμπλόνσκι), Γκονζάλες (61′ Τσίκο), Εμμανουηλίδης, Μεντιέτα (61′ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (70′ Οκό), Μίτροβιτς (61′ Κετού).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (76′ Καλογερόπουλος), Μπιανκόν, Μπρούνο, Γκαρθία, Εσε (64′ Μουζακίτης), Μαρτίνς (64′ Λουίζ), Νασιμέντο, Ποντένσε (76′ Γιαζίτσι), Ταρέμι (64′ Κλέιτον).

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)