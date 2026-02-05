Οσοι είχαν στοιχηματίσει ότι ο πρόεδρος Αντώνης ρίχνει τους τόνους σχετικά με τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’, και πως έχουν κατευναστεί τα νεύρα του, που διαρκώς έχει με τον πρόεδρο, προφανώς κατάλαβαν μετά τη συνέντευξη στο κανάλι BEST της Μεσσηνίας, ότι το στοίχημα πήγε κατευθείαν στον κουβά. Ο πρόεδρος Αντώνης διατηρεί ψηλά τη σημαία της τσαντίλας, και δεν δέχεται ούτε τις πρεσβείες που του έχουν στείλει κατά καιρούς, ούτε τις παραινέσεις των φίλων του, που επιμένουν ότι πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί του. Στην πολύ καλή συνέντευξη που έδωσε, είπε χωρίς περιστροφές (και προφανώς απαντώντας στο «Μητσοτάκης ή χάος» για το οποίο είχε τοποθετηθεί μια μέρα νωρίτερα ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ στον ΣΚΑΪ) ότι «ο Μητσοτάκης είναι το χάος»!!!

Βαριά κουβέντα την οποία έκανε ακόμη βαρύτερη η εξήγηση ότι «το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας».

Ωχ, ωχ. Φαντάσου και να μην του είχαν στείλει απεσταλμένους να τον ηρεμήσουν…

Μείγμα για νέο κόμμα

Πέρα από αυτό όμως, εμένα μου έκανε εντύπωση, μια άλλη φράση που είπε ο πρόεδρος Αντώνης, κι απ’ ό,τι είδα, δεν συγκίνησε και ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης, χθες. Ηταν η εκτίμησή του για τη «μαυρίλα» που μας έχει πλακώσει. Είπε συγκεκριμένα: «Υπάρχει μια ομίχλη στη χώρα. Θα το πω μια μελαγχολία, μια αίσθηση ματαιότητας. Και αυτό που δημιουργείται, είναι μια κοινωνία της κόπωσης γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τελείως άλυτα».

Μελαγχολία, ματαιότητα, κοινωνία σε κόπωση – ό,τι πρέπει μείγμα για να ιδρυθεί ένα καινούργιο κόμμα το οποίο θα φέρει χαρά και αισιοδοξία. Τα λέω καλά πρόεδρε;

Κακό χωριό τα… καθόλου σπίτια

Κακό χωριό τα λίγα σπίτια, και χειρότερο απ’ όλα αυτό που δεν έχει… καθόλου σπίτια! Κι άλλος αποχώρησε από το κόμμα του έκπτωτου προέδρου της καρδιάς μας, του προέδρου Στέφανου. Είναι ο φίλος και συμπατριώτης μου Σάκης Οικονόμου, πρώην βουλευτής Ιωαννίνων, που ήταν ένας εξ εκείνων που πίστεψαν τον πρόεδρο (τι να πω…) και τον ακολούθησαν στην έξοδό του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τότε είχαμε κάνει μια κουβέντα και περίπου του είχα πει, ότι κάνει τεράστιο λάθος που ακολουθεί τον Κασσελάκη, και πως γρήγορα θα απογοητευθεί και θα το μετανιώσει. Καθυστέρησε κανένα χρόνο να το… μετανιώσει – συγκεκριμένα, του πήρε σχεδόν 1½ χρόνο. Κι ίσως να του έπαιρνε κι άλλο, αν δεν τον διέγραφε ο πρόεδρος Κασσελάκης, για αντικαταστατική συμπεριφορά. Και αυτόν.

Οπως έχει κάνει με αρκετούς πριν από τον Σάκη. Από Αντώναρο και Καρανίκα, μέχρι καμιά 30αριά παλιούς «αγωνιστές» που βρίσκονταν μαζί του στη «μάχη» μπροστά στο… Γκάζι Live, το μπουζουξίδικο που χάραξε για πάντα τη ζωή του κάθε συριζαίου…

Κόντρες πριν από το Συνέδριο

Απελευθερωμένος πια ο Σάκης Οικονόμου, του έστειλε του προέδρου Στέφανου, ανοιχτή επιστολή. Και μεταξύ άλλων του δηλώνει ότι τον… διέγραψε κι εκείνος (πάλι καλά που δεν του δήλωσε ότι τον έχει… γραμμένο). Ιδού το σχετικό απόσπασμα: «Πληροφορήθηκα ότι με διέγραψες προσωρινά και με άφατη χαρά ανταποδίδω, διαγράφοντάς σε, οριστικά!».

Από την ίδια πικραμένη επιστολή, αντιγράφω και το ακόλουθο απόσπασμα, που δείχνει ότι ο επιστολογράφος έχει μια ποιητική διάθεση, καθώς περιγράφει το πολιτικό δράμα που βιώνει, παραφράζοντας στίχους του Καβάφη: «Χωρίς αποδιοπομπαίους τράγους τα πράγματα γίνονται μάλλον δυσκολότερα παρά ευκολότερα. Εκ των υστέρων είμαι βέβαιος ότι θα αναρωτηθείς τι θα απογίνεις πια χωρίς βαρβάρους, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί ήτανε μια κάποια λύση».

Info: μεθαύριο αρχίζει τις εργασίες του, σε αίθουσα του ΣΕΦ, το έκτακτο συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα αποφασίσει αν το εγχείρημα θα έχει συνέχεια ή θα διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη…

Info 2: «Το αύριο είναι τώρα», είναι το σύνθημα του συνεδρίου, αλλά το κύριο ζητούμενο είναι πού θα βρεθούν μόνιμες πηγές εσόδων για να συντηρηθεί το κόμμα ως τις εκλογές. Διότι πόσα λεφτά να βάλει από την τσέπη του, κι αυτός ο φουκαράς ο Στέφανος; Τους αστακούς όλου του Ατλαντικού να ψαρέψει, πάλι δεν φτάνουν…

Η κινούμενη άμμος και ο «εμβρυουλκός»

Η Αριστερά είναι κάτι σαν κινούμενη άμμος. Εκανες το λάθος και πάτησες πάνω της, σε έφαγε το σκοτάδι. Θα σε καταπιεί. Διαβάζω εδώ κι εκεί συνεντεύξεις ενός τέτοιου θύματος. Του Νικόλα του Μπίστη, του ανθρώπου ο οποίος έχει γυρίσει μέσα σε τριάντα χρόνια όλα τα κόμματα της Αριστεράς και των περιχώρων. Ο άνθρωπος που ρωτήθηκε (στο πρωινό του Mega News) γιατί έφυγε από τη Νέα Αριστερά και απάντησε πηγαία και αυθόρμητα «από συνήθεια», ψάχνεται τώρα για την επόμενη στάση στη μεγάλη καριέρα του από κόμμα σε κόμμα. Από κάτι δηλώσεις που έκανε (στο DNews) καταλαβαίνει κανείς ότι περιμένει πώς και πώς το κάλεσμα από τον εξ εφέδρων πρόεδρο, Τσίπρα, να τρέξει να πιάσει στασίδι. Χθες μάλιστα μας πέταξε το απίθανο ότι ο Τσίπρας είναι «καταλύτης και εμβρυουλκός»!!!

(Για τους μη επαΐοντες ο εμβρυουλκός είναι ιατρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στη μαιευτική. Ειδικότερα χρησιμοποιείται σε δύσκολους τοκετούς, ώστε να μπορέσει ο χειρουργός-μαιευτήρας να πιάσει και να τραβήξει το έμβρυο από το κεφάλι…)

Μα τι είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος, προκειμένου να τον πάρει ο άλλος στο καινούργιο κόμμα. Και τι άλλο θα ακούσουμε, μέχρι να τον καλέσει. Αυτό είναι που με τρομάζει…

Το «παραμύθι» πάει Γιάννενα

Στο μεταξύ ο ίδιος ο εξ εφέδρων πρόεδρος Αλέξης, πραγματοποιεί το Σάββατο εμφάνιση στα Γιάννενα, στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Du Lac. Κι έχει κινητοποιηθεί κόσμος και κοσμάκης από την πόλη και τους γύρω νομούς να γεμίσουν την αίθουσα, η οποία χωράει 400 άτομα (το επισημαίνω να μη μας πουν μετά, ότι «βούλιαξαν τα Γιάννενα» από τη συγκέντρωση και τέτοια, εντάξει;). Η εκδήλωση αφορά την παρουσίαση του αυτοβιογραφικού «παραμυθιού» που συνέγραψε και όπως πληροφορήθηκα πάρα τις βολιδοσκοπήσεις που έγιναν σε παράγοντες της πόλης, το πράγμα δεν πήγε καθόλου καλά. Αρνήσεις δέχτηκε ο πρόεδρος, δείγμα ότι οι καιροί δεν είναι καλοί. Εξού, και μπροστά στον κίνδυνο να καταλήξει όλο αυτό σε ένα φιάσκο παρότι προετοιμάστηκε με τόση επιμέλεια, βρέθηκε η λύση, να μετακληθεί πάνελ με ομιλητές από την Αθήνα!

Το βιβλίο λοιπόν θα παρουσιάσουν ο Πέτρος Κόκκαλης (τον οποίο η προεδράρα είχε χρίσει ευρωβουλευτή), ο γιατρός Γ. Μπουλμπασάκος που έφυγε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ, και ο στενός συνεργάτης του αρχηγού, άνθρωπός του στην ουσία, Μιχάλης Καλογήρου.

Αν ήμουν κακός ή έστω κακεντρεχής, θα σημείωνα πως όλο αυτό, μου θυμίζει περιοδεύον θεατρικό μπουλούκι. Αλλά δεν είμαι. Είμαι καλός άνθρωπος…

Διαφάνεια Vs Διαύγειας

Και μέσα σε όλα αυτά, ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα «ιδέα» (ή πρόταση;) για τη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, την οποία ονόμασε «Διαφάνεια». Η νέα αυτή ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Καινοτομίας του Ινστιτούτου, στοχεύει λέει στο να αντικαταστήσει τη Διαύγεια, διότι η κυβέρνηση έχει βρει τον τρόπο να την παρακάμπτει και να κάνει κομπίνες.

Παραδείγματα, χειροπιαστά, δεν έδωσε, πράξη σοφή πρέπει να πω, γιατί υπάρχει και εισαγγελέας. Συμπλήρωσε απλώς την αναγγελία ότι η Διαφάνεια του «τα ανιχνεύει όλα εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα».

Πέντε χρόνια πρωθυπουργός ήταν ο αρχηγός, την έβγαλε με τη Διαύγεια και τις… τρύπες της, που όπως υποστηρίζει έχει. Τώρα, που δεν είναι, θυμήθηκε τη Διαφάνεια. Ωραίοοοος…